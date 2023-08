Kommunekartet farges blått

Sommerferien gjorde ikke godt for partiet til Ap-leder og statsminister, Jonas Gahr Støre, denne gangen heller. Nok en gang må han starte en valgkamp med sviktende målinger.



Støre startet sommeren med å finne en erstatter for Anette Trettebergstuen, som måtte gå etter flere grove brudd på habilitetsreglene.

Så gikk det bare fire uker, før han måtte avbryte ferien for å håndtere nok en skandale, da E24 avslørte at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) hadde handlet aksjer og brutt både den ene og andre regelen i Håndbok for politisk ledelse.

TV 2s kommentator, Aslak Matre Eriksrud. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Mens han gikk inn i ferien med rett under 20 prosents oppslutning på Kantars kommunebarometer, går Støre ut av ferien med to færre prosentpoeng.

Nok en dyster rekord

Så langt vi har klart å bringe på det rene, er Kantars augustbarometer den dårligste kommunevalgmålingen som noensinne er målt, av noe som helst byrå, for Ap.

Partileder Jonas Gahr Støre kan dermed notere seg for nok en dyster rekord; Ap har fått den dårligste starten på en lokalvalgkamp noensinne.

TV 2s prognose, basert på Kantar-målingen, viser at det er borgerlig flertall i 15 av de 20 største kommunene. Det er rødgrønt flertall i kun tre kommuner, mens det i Moss og Skien ligger an til at henholdsvis bygdelisten «Ny kurs» og Industri og næringspartiet (INP) havner på vippen hvert sitt sted.



De fleste av Arbeiderpartiets ordførere ligger med andre ord an til å bli vasket bort fra kommunekartet. Partiet risikerer å gå fra 17 til tre ordførere blant de 20 største kommunene her til lands. Ser vi på de 50 største kommunene, er det kun rødgrønt flertall i ni kommuner, og i enkelte vil Senterpartiet kapre ordføreren. Til sammenligning styrer Ap nå 33 av de 50 største kommunene.

Valgthriller flere steder

Det er viktig å understreke at dette er en prognose, basert på en landsdekkende måling, utført av TV 2s velrenommerte tallknuser Terje Sørensen.

I kommunepolitikken forhandles det også litt på kryss og tvers av de tradisjonelle blokkene i norsk politikk, noe som kan bety at tradisjonelt borgerlig flertall i en kommune ikke nødvendigvis betyr en ordfører fra et av de borgerlige partiene. Men der hvor Høyre, Frp, KrF og Venstre har flertall, vil det nok som oftest ende med at de samler seg bak en ordfører fra et av de partiene.

Senterpartiet er også en joker her, med tradisjoner om å samarbeide til begge sider i politikken.

Og til tross for dystre tall for Ap, er det ekstremt jevnt flere steder. Valgkampen kan fort ende med en thriller i den ene kommunen etter den andre, noe også TV 2s prognose viser.

I flere bykommuner som Fredrikstad, Skien, Porsgrunn og Moss er det tilnærmet dødt løp, for ikke å snakke om Oslo. I hovedstaden er det nå borgerlig flertall med knappest mulig margin.

Byrådsleder i Oslo fra SV?

Selv om Høyre ligger an til å bli mer enn dobbelt så store som Ap, er det kun ett fattig mandat som skiller rødgrønn og borgerlig side i Oslo. Det vil være en viktig fjær i hatten for Støre om Ap klarer å beholde makten i hovedstaden.

Men TV 2s prognose viser at det ikke er gitt at Raymond Johansen (Ap) sikrer seg fire nye år som byrådsleder, selv om de skulle klare å vippe flertallet over på sin side. Ap gjør det nemlig svært dårlig i hovedstaden.

Med en oppslutning godt under 15 prosent på TV 2s prognose, er de hårfint bak SV i oppslutning. Rødgrønt flertall i Oslo kan like gjerne kan ende med at SVs Sunniva Holmås Eidsvoll blir første byrådsleder fra SV i hovedstaden.

Anstendig resultat for Sp

Ved første øyekast kan det se ut som om de to regjeringspartiene sliter omtrent like mye. Ap ligger sju prosentpoeng under sist kommunevalgresultat. Senterpartiet har også mistet en tredel av velgerne fra fire år siden.



Men det er en vesentlig forskjell: Mens Ap gjorde et historisk dårlig kommunevalg for fire år siden, med 24,8 prosent (en nedgang på hele 8,2 prosentpoeng fra forrige valg), gjorde Senterpartiet tidenes beste kommunevalg i 2019, med 14,4 prosent (en fremgang på 5,9 prosentpoeng).

Med 9,1 prosents oppslutning, ligger Senterpartiet dermed an til å gjøre et ganske så anstendig valg, på høyde med noen av partiets beste kommunevalg. Bortsett fra sist kommunevalg, må vi 28 år tilbake i tid, til etterdønningene etter EU-valget, for å finne et bedre lokalvalgresultat for Senterpartiet. Ap, derimot, ligger an til å notere seg for det dårligste valget på 117 år.

Færre enn halvparten av de som stemte Ap ved stortingsvalget for to år siden, vil putte Aps stemmeseddel i urnen hvis det var kommunevalg i dag.

Ap taper klart flest velgere til Høyre, i tillegg til gjerdet. Av de 780.000 velgerne som stemte Ap for to år siden, har nesten 200.000 satt seg på gjerdet, mens 60.000 har gått til Høyre (kun 8000 går andre veien). Ap avgir i tillegg velgere til SV, MDG, Venstre og Frp.

Det eneste partiet som Ap henter flere velgere fra, enn de gir fra seg, er skandaleombruste Rødt, som rammes knallhardt av velgerne etter at Bjørnar Moxnes smått absurde solbrilletyveri endte med hans avgang som partileder.