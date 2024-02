Kølla, tigeren og pilen i «de renes land»

VALG: Den tidligere cricketstjernen og statsministeren i Pakistan, Imran Khan, sitter i fengsel. Til tross for det gjorde partiet hans et godt valg. Her blir han hyllet av tilhengere i landets hovedstad Islamabad. Foto: Aamir Qureshi

De to største politiske dynastiene i Pakistan er erkerivaler. Nå skal de samarbeide for å danke ut landets mest populære politiker, Imran Khan.

Sent tirsdag kveld hasteinnkalte to av de største politiske partiene i Pakistan til en pressekonferanse. Budskapet var at de er enige om å samarbeide for å styre landet de neste fem årene.

Før jeg går videre er det greit med litt kontekst.

Den 8. februar ble det avholdt valg i Pakistan. På urdu betyr Pakistan «de renes land». Renheten er diskutabel, men det er en nasjon med 240 millioner innbyggere hvor 40 prosent ikke kan lese og skrive.

Derfor har de politiske partiene både et navn og et symbol. Det finnes mer enn 150 partier og noen av symbolene er: giraff, skolesekk, sau, kniv, høyttaler og struts. Høres corny ut, men i et land med mange analfabeter er symboler viktige i valgkamper.

Valgfusk

Partiet Pakistan Tehreek Insaf (PTI) er en cricketkølle. Pakistan Muslim League-N (PML-N) er en tiger. Og Pakistan Peoples Party (PPP) er en pil. Dette er de tre største partiene. I den rekkefølgen.

Jeg var i Pakistan i 2008 da «pilen» vant valget. Var der også i 2013 da «tigeren» seiret. Og jeg var der under valget i 2018 da «cricketkølla» vant. Etter alle valgene var det anklager om skittent spill. 2024 er intet unntak. Denne gang er det bare enda flere partier som roper valgfusk.

Så hvem står bak det angivelige jukset?

Pakistanere svarer kjapt «The establishment». Med det menes den mektige etterretningstjenesten ISI. Det er en stat i staten som er så fryktet at folk tør ikke å si navnet. Til og med politikere og presse sier «The establishment» når de egentlig mener ISI.

Regjeringer kommer og går, men det er en maktfaktor som ikke endrer seg i pakistansk politikk. Det er ISI og militæret. Enkelt forklart: Favorittene til etterretningstjenesten og generalene vinner valg. Eller for å si det rett ut, generalene sørger for at de vinner.

Datteren til Nawaz Sharif

Slik har det vært siden Pakistan fikk uavhengighet fra britene i 1947. Og når generalene ikke får det som de vil kupper de landet. Det har skjedd fire ganger. Den siste i rekken var general Pervez Musharraf. Han kastet daværende statsminister Nawaz Sharif og ble sittende som diktator i ti år.

BLE KASTET: Tidligere statsminister Nawaz Sharif er tilbake i valgkampen og taler her til folket i Lahore i Pakistan den 9. februar. Foto: NAVESH CHITRAKAR / REUTERS / NTB

Nå er den samme Nawaz Sharif og partiet PML-N tilbake. Broren hans kan bli statsminister og datteren kan bli «Chief Minister of Punjab». Det vil være historisk. Aldri før har en kvinne vært øverste politiske leder for Punjab. Da snakker vi om en provins med 130 millioner innbyggere.

Sharif-familiens comeback til regjeringsmakt er ikke mulig uten allianse med et annet politisk dynasti, nemlig Bhutto-familien. Det er de som leder Pakistan Peoples Party, PPP.

Zulfiqar Ali Bhutto fra PPP var statsminister i Pakistan. Det var også datteren Benazir Bhutto. Nå er det barnebarnet Bilawal Bhutto som er i førersetet. Sammen med sin far, Asif Ali Zardari.

Under pressekonferansen tirsdag kveld annonserte pilen (PPP) og tigeren (PML-N) at de er enige om å samarbeide. Slik at den ene får statsministeren og den andre presidenten. På den måten kan de danke ut cricketkølla (PTI).



Generalenes gullgutt

Lederen for kølla heter Imran Khan. Han er tidligere cricketstjerne og i 2018 vant partiet hans valget. Og med god støtte fra «The establishment» ble han statsminister.

STØTTE: Tidligere statsminister Imran Khan har fortsatt støtte i befolkningen i Pakistan. Her fra en protestmars i Karachi, 17. februar. Foto: Fareed Khan / NTB

En selvsikker Imran Khan sa han skulle få opposisjonen til å gråte. Partiet hans lagde sanger om hvordan politiske motstandere skulle sendes til fengsel. Der skulle de drikke suppe og vanne blomster. Sangene ble kringkastet på nasjonale TV-kanaler.



Etter noen år snudde alt seg. Cricketlegenden og generalenes gullgutt kom på kant med militæret. Da startet nedturen. Med «The establishment» i kulissene fikk partiet hans, PTI, fratatt cricketkølla like før valget.



Dømt for korrupsjon

I praksis betydde det at Imran Khan sine folkevalgte måtte stille som uavhengige kandidater. Med nye symboler. Alt fra rullestol til gitar. Lista over symbolene er lang. Med andre ord, kaotisk og uoversiktlig for de som ville stemme på Imran Khan.

Selv ble den tidligere statsministeren kastet i fengsel før valget. Og på kort tid fikk han en rekke dommer mot seg. Tre år for korrupsjon. Ti år for lekkasje av statshemmeligheter. 14 år for salg av statsgaver og 7 år for ugyldig ekteskap. Totalt 34 år i fengselsstraff, så langt. Det gjenstår mange straffesaker og skjebnen hans er uklar.

Men situasjonen til Imran Khan er ikke unik. Det er en lang liste med tidligere statsministere i Pakistan som har blitt kastet i fengsel: Zulfiqar Ali Bhutto, Benazir Bhutto, Nawaz Sharif, Yousuf Raza Gilani, Shahid Khaqan Abbasi, Shahbaz Sharif. Den første ble til og med dømt til døden og hengt.

FLERE DREPT: Protester og demonstrasjoner har vært med å prege den pakistanske valgkampen. I Pishin-distriktet ble 24 personer drept i eto bombeattentat mot et partikontor den 7. februar. Foto: BANARAS KHAN / AFP / NTB

Omfattende valgfusk

Før valget i 2018 fikk Nawaz Sharif ti års fengselsstraff. Da feiret Imran Khan avgjørelsen med å spise kake. Nå er det Khan som er i fengsel mens Sharif spiser søtsaker.

Uavhengig av politisk ståsted er det få i Pakistan som mener at valget i 2024 var fritt og demokratisk. Samtlige partiet mener det har vært omfattende valgfusk. Og at det har vært mer manipulasjon enn noen gang. Derfor pågår det nå demonstrasjoner og protester mange steder i landet. Og krav om nyvalg.

Spesielt kandidatene fra Imran Khan sitt parti opplevde motstand, trakassering og arrestasjoner før og under valget. Iscenesatt av «The establishment». De gjorde sitt for å forstyrre og ødelegge valgkampen hans.

Populær politiker

Jeg så mye av det samme med egne øyne i 2018. Da ble Nawaz Sharif sine tilhengere og folkevalgte banket opp. Da var det de som skulle kues, trues og tvinges til å tape valget. Og det gjorde de.

Historien gjentok seg i 2024, men med et annet utfall.

Pilen (PPP) fikk 54 seter i parlamentet. Tigeren (PML-N) fikk 75. Og de uavhengige kandidatene til Imran Khan fikk 93 seter. Oppsummert: Cricketkølle-kandidatene, som ikke fikk stille til valg med kølla, gjorde det svært godt. Noen vil si at de egentlig vant valget.

Men de vant ikke nok til å få flertall i nasjonalforsamlingen. Derfor vil pilen og tigeren samarbeide med småpartiene for å danne regjering. Det blir spennende å se om de lykkes.

Kaotisk situasjon

Politiske kommentatorer mener valgresultatet er akkurat slik «The establishment» ønsket. At ingen av partiene ble så store at de kunne danne regjering alene.

Derfor er den politiske situasjonen i verdens eneste muslimske atommakt kaotisk. Alt dette kommer på toppen av en økonomisk krise i landet.

Uansett utfall vil de «renes land» få et splittet parlament, svak regjering og en svak opposisjon. Det er gode nyheter for generalene i landet. Da kan de fortsette å gjøre som de vil.

PS: Jeg har slektninger som har stilt til valg fra forskjellige partier. Noen tapte og noen vant.