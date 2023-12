Klippefast støtte til Putin

Ny forskning slår bein under myten om at den russiske lederen står for fall. Krigen mot Ukraina bør fortsette, mener et klart flertall av befolkningen i Russland.

Tillært likegyldighet.

Slik karakteriserer en ny forskningsrapport det russiske folks holdning til krigen mot Ukraina.

Artikkelforfatterne, som har analysert meningsmålinger gjennom halvannet år med krig, slår nå bein under enkelte vestlige krigssynseres håp om at det russiske regimet sto i fare for å kollapse.



– Alle de naive spådommene om at misnøye med sanksjoner og innstramminger som følge av krigen ville velte Vladimir Putins regime, har vist seg null verdt. På mange måter har det motsatte skjedd, skriver forskerne Denis Volkov og Andrei Kolesnikov.



BLODBAD: Mange hundre tusen russiske soldater er så langt blitt drept eller skadd i Ukraina, men det russiske folk lukker øynene for krigen så lenge den ikke berører dem selv. Foto: Vadim Ghirda / NTB

Sterk støtte

Rundt 75 prosent av det russiske folk støtter i store trekk Putins krig mot Ukraina. Bare 20 prosent er imot.

Tallene har vært nærmest konstante gjennom de 21 månedene som er gått siden invasjonen i 2022.

– Disse tallene viser at det russiske samfunnet ikke er klar for noe reelt kompromiss med Ukraina, heter det i rapporten, som tegner et heller dystert bilde av situasjonen.

For samtidig er svært få russere villige til å markere sin krigsmotstand offentlig. Motstanderne, som stort sett er unge mennesker bosatt i de største byene, har innsett at det både er farlig og nytteløst å protestere mot Putin og hans krig.

REDD FOR KONSEKVENSENE: Russisk politi pågriper en krigsmotstander under en demonstrasjon i Moskva i mars 2022. Siden da har det knapt forekommet offentlige ytringer mot krigen i Russland. Foto: AFP / NTB

Den ukrainske motoffensiven har så langt vært en skuffelse, og Putin virker helt upåvirket av tapene på slagmarken.

Når han i tillegg ikke møter noen motstand på hjemmebane, tyder alt på at krigen kan bli langvarig og enda mer blodig før noen fred er i sikte.

Apati og maktesløshet

De fleste russere har ifølge rapporten svelget Kremls propaganda om at krigen i virkeligheten er en konflikt mellom Russland og Vesten.

De har forsont seg med at krigen og sanksjonene vil være en del av tilværelsen deres i lang tid fremover, og at denne prisen kan være verdt å betale.

STERK STØTTE: Etter invasjonen av Ukraina økte støtten til Putin med nesten 20 prosentpoeng. Rundt 80 prosent av de spurte sier nå at mener landets leder gjennom 24 år gjør en god jobb. Foto: Levada Center

I alle fall så lenge de selv slipper å bli involvert.

Det eneste tidspunktet meningsmålingene viste betydelig skepsis – til krigen og til den russiske lederen selv – var da Putin kunngjorde delvis mobilisering i september 2022.

Men dette blåste fort over. Selv om rundt 300.000 menn ble beordret til å dra i krigen, unngikk de aller fleste noen befatning med slagmarken, og nå er Putins popularitet tilbake på 80 prosent.

Håpløs situasjon

TØFF VINTER: Vinteren har nå satt inn for fullt i Ukraina og folk forbereder seg på tøffe måneder uten noen slutt på krigen i sikte. Foto: Valentyn Ogyrenko / NTB

Ifølge artikkelforfatterne er det få lyspunkter å se i et Russland som i stadig større grad lukker seg fra omverdenen.

Putin, som i mars stiller som presidentkandidat for femte gang, har ingen reelle utfordrere. Og skulle noen dukke opp, vil heller ikke dette valget vil bli gjennomført på en demokratisk måte.

Holdningene som kommer til syne i meningsmålingene bekrefter uansett, at selv om en annen person skulle komme til makten i Russland, vil det etter all sannsynlighet bli en «ny» Putin, og ingen fredselskende leder.

– Måten det russiske samfunnet har akseptert det som har skjedd gjennom de siste 20 månedene mens den spesielle militæroperasjonen har pågått, viser at folks moral er blitt ødelagt og at deres virkelighetsbilde er blitt forvrengt, konkluderer rapporten.