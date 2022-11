Klimabudsjettet hans har fått en skitten make-over

Denne uken er klima- og miljøminister Espen Barth Eide i Egypt for å delta på årets klimatoppmøte. Med seg i bagasjen har han et ufullstendig klimaregnskap.

I statsbudsjettet strupes nemlig elbilfordelene.

Guri Melby, leder Venstre Foto: Per Haugen / TV 2

Det innføres vektavgift på alle elbiler, full omregistreringsavgift og moms på familie-elbiler.

Bruksfordelene, som billigere bompenger for elbil, blir kraftig svekket.

Det er altså ikke bare de store luksuselbiler som blir dyrere, men også rimelige småbiler som for mange familier er et alternativ til en brukt dieselbil.

Samtidig bruker Vedum halvannen milliard på å redusere dieselprisene.

Resultatet er at det blir dyrere å velge miljøvennlig, og billigere å forurense. Det øker selvfølgelig klimagassutslippene.

Transportøkonomisk Institutt beregner at økningen i elbilavgiftene vil gi et kraftig fall i andelen elbiler av nybilsalget som vil øke utslippene.

I perioden 2023 – 2030 vil økningen være på hele 1,8 mill. tonn CO2. Det er drastisk.

TØI regnet på dette allerede i 2021, så dette er ikke ukjent for regjeringen.

Med viten og vilje øker de utslippene ved å gjøre elbiler dyrere for folk.

Verdiløst

Likevel er disse utslippene på magisk vis utelatt fra regjeringens famøse «grønne bok», som skulle være en «ærlig og usminket blottlegging av klimapolitikken».

Sannheten er imidlertid at den har fått et kraftig make-over.

Espen Barth Eides «klimabudsjett» inneholder nemlig skjulte utslipp som regjeringen ikke forteller oss om, og som vil føre Norge lenger unna klimamålet i 2030.

Da er regjeringens klimabudsjett verdiløst.

Regjeringens manglende vilje gjør det dessuten vanskeligere og dyrere å kutte utslipp senere.

Det vil alle tape på.

På dagsnytt 18 utfordret jeg statssekretæren fra klima- og miljødepartementet på de dramatiske avgiftsøkningene for elbiler.

Hun avfeide kritikken med et håndvift, og svarte at klimapolitikken må være rettferdig – som også er Vedums svar på hvorfor dieselprisene må reduseres.

Det er imidlertid ingenting rettferdig med en dårlig klimapolitikk. Tvert imot må klimapolitikken ta sikte på å kutte utslipp slik at faktisk vi når klimamålene våre.

Langt mer for å kutte

Omfordelingen må vi gjøre gjennom skatte- og avgiftssystemet.

De siste ukene har vi nemlig fått flere nedslående rapporter om hvor langt unna vi er å nå klimamålene våre.

FNs klimakonvensjon sier vi ikke er i nærheten av utslippsreduksjoner som vil ta oss mot 1,5 gradersmålet.

DNV mener vi styrer mot 2,2 graders oppvarming, mens EUs kontrollorgan ESA peker på at Norge må gjøre langt mer for å kutte klimagassutslippene dersom vi skal nå våre internasjonale forpliktelser.

Da hjelper det fint lite at finansministeren sier klimakrisen ikke kan settes på pause, når klimapolitikken tas bakover.

Nå må regjeringen inkludere de økte utslippene som følge av elbilavgiftene, og oppdatere klimabudsjettet sitt.

Bare slik kan Norge legge frem et ærlig klimaregnskap på klimatoppmøtet i Egypt, og danne utgangspunkt for hvilke tiltak som trengs for å nå målene våre.

Det fortjener fremtidens generasjoner.

