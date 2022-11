Klart han stiller. Men kan han vinne?

Etter den knepne seieren i presidentvalget i 2016 har han tapt tre valg for partiet.

STILLER: Donald Trump annonserte tirsdag at han stiller som presidentkandidat. Her med kona Melania Trump. Foto: Octavio Jones / REUTERS

Hvorfor stiller Donald Trump igjen?

Det er et godt spørsmål. For på papiret ser det ut som han vil tape. Så hva er det han vet, som ikke andre vet?

Tross all skepsisen, grunnen til at han stiller er logisk.

Fordi han selv tror at han kan vinne og at han ikke er skyld i noen av egne eller partiets tap.

I VINDEN: Donald Trump er tilbake i manesjen. Foto: Brian Snyder / Reuters

Og aller viktigst at han vil skape store utfordringer i påtalemyndighetenes mulige tiltaler av ham for kongresstormingen, forretningsførsel og dokumentoppbevaring.

Og fordi han først og fremst er en forretningsmann, som (med stor gjeld) tjener masse penger på at ca. 20% av amerikanere støtter ham i tykt og tynt.

Han trenger en konkret sak som de kan donere penger til.

USA-EKSPERT: Eirik Bergesen Foto: Erik Edland / TV 2

Når det ikke lenger er det juridiske kampen mot valgjuks eller støtte til kongresskandidater (begge saker han brukte lite av de tiltenkte pengene til), så trenger han å gi dem et nytt grunnlag for videre finansiering.

Vil han vinne?

Nei. Selvsagt, Trump har hatt en holdbarhet de fleste har undervurdert.

Men først og fremst er det ikke hans velgerappell post-2016 som er undervurdert, men det republikanske partiet evne til å kontrollere ham og demokratenes evne til å blokkere hans framtid som presidentkandidat.

Blir hjemme

Etter den knepne seieren i presidentvalget i 2016 har han tapt tre valg for partiet.

Han har åpenbart ikke overtalt verken demokrater eller uavhengige til å skifte side, så hans eneste håp er å fortsette med ideolog Steve Bannons «flood the zone with shit», som gjør at potensielle demokratiske velgere fremmedgjøres fra hele det politiske systemet og blir hjemme.

Men gitt at få ting trigger slike velgere mer enn å hindre Trump-makt, så vil dette trolig slå tilbake som en boomerang.



Liz Cheney vil kunne stille for et tredjeparti, ene og alene for å ta fra ham stemmer.



Og den endelige spikeren i kista vil kunne være at mediemogul Rupert Murdoch, som eier både FOX, Wall Street Journal, New York Post m.m., nå har snudd seg mot ham.



Og både familiemedlemmer Ivanka eller Jared motstod Trumps trygling om å delta på lanseringstalen.

Og da vil ham vel godta nederlag (for første gang i karrieren)?



TAP OG VINN MED SAMME SINN: Dersom Donald Trump, taper, vil han godta det? Foto: Go Nakamura / Reuters

Glapp

Nei. Han begynte primærvalget i 2016 med å tape mot Cruz i Iowa og straks hevdet straks at valget var stjålet fra ham og krevde omvalg.



Per nå tror jeg ikke lenger Trump har en intern dialog om hva som er sant/usant eller rett/galt, det handler kun om hva som tjener ham eller ikke.

Kunne ikke partiet stoppe ham fra å stille?



Nei. Fordi det ikke er et fungerende partiapparatet hos republikanerne (strengt tatt ikke hos demokratene heller).



Og selv om de har innsett at alle forsøk på å kontrollere ham har feilet, og at de to mulighetene de faktisk hadde - riksrett og 6. januar-høringene - glapp fra dem.

Det avgjørende for om republikanerne faktisk prøver å stoppe ham er nok utelukkende om de tror han kommer til å vinner eller ikke.



Nivået på løgner, om valget eller andre saker, har ikke i seg selv hindret støtten til han tidligere.



Stjele stemmer

Trump har kommer unna med det meste - bortsett fra å tape valg.



For er det noen som tåler like dårlig å tape som Trump, så er det republikanere.



Som har få problemer med å holde seg for nesen og støtte en kandidat som både sjikanere lederskapet offentlig og tidvis har en ganske annen politisk agenda enn dem.

Og det er selve trikset til populister (fra Chavez i Venezuela til Orban i Ungarn), de trenger ikke et parti for verken å kapre eller holde på makt.



Og de er nok, med god grunn, redd for at han kan gjøre det han planla å gjøre før han ble republikansk presidentkandidat, stille for et tredjeparti og stjele stemmer fra dem.

Kan dette ende godt for amerikansk demokrati?



Tja. Det beste er at republikanske velgere selv får avvise Trump ved valgurnene, og at ikke det er Kongressen gjennom riksrett eller Bidens justisdepartementet via rettssystemet som fjerner ham fra åpen politisk konkurranse.



Men det blir selvsagt ytterligere skittent i amerikansk politikk framover.



Og kaoset i verdens «fremste» demokrati vil dessverre bare styrke Putin og Xi og deres forestilling om autokratisk ro og orden i verden.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no