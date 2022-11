Klarer du å lese dette selv om jeg bare er en «botoxskrulle»?

Hva om vi damer hadde vært litt mer på lag og hatt et snev av den «guttastemningen» og «gutta backer»-innstillingen de har.

Verken fotball eller selvbruning er hjernekirurgi eller rakettforskning, men hvorfor er det bedre jobba og mer fortjent at en mann tjener millioner på å jage ball i saueflokk, enn at en dame tjener millioner på å selge sminke og hudpleie, når det ligger like mange timers arbeid bak?

Feminine slaktes, maskuline hylles

Hver gang jeg leser et kommentarfelt som handler om feminine, profilerte kvinner finner jeg det samme oppgulpet, mens i kommentarfeltet til maskuline menn, gjerne innenfor idretten, er det hyllest til enhver pris, samme hva de har gjort.

Hvorfor er det alltid sånn at det feminine slaktes, mens det maskuline hylles?

Northug kjørte i ruspåvirket tilstand, satte andres liv i fare og ble tvunget til å sone.

Likevel hylles han i sitt comeback.

På den andre siden slaktes Sophie Elise for å frivillig ha lagt seg inn på rehab for det samme problemet - uten å sette andre i fare, men comebacket må selvfølgelig være et PR-stunt.

Kunne vel ikke hende at det å spille inn podcast feks var en del av jobben hennes, på lik linje som at Northug skulle stå på ski?

Moralpolitiets dobbeltmoral

Når en mannlig fotballspiller bruker millioner på Rolex-klokker er det kult og fortjent, men når en kvinnelig influenser bruker den samme summen på noe hun interesserer seg for, er det kvalmt og sjukt.

Når en mann tjener penger på å game, livestreame på Twitch og prate (ofte kvinnenedlatende) piss, er det ingen som bryr seg, men når en kvinne tjener penger på filme at hun sminker seg og legger det ut på Instagram, er det overfladisk, latterlig og hun er et dårlig forbilde.

Moralpolitiets dobbeltmoral vil ingen ende ta, og som kvinne føles det ut som et evig tapsprosjekt å i det hele tatt prøve å stikke øynene frem i media.

You’re damned if you do.

You’re damned if you don’t.

Kvinner må ha «guttastemning»

Når journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset har en sterk og viktig mening, leser jeg ofte kommentarer om leppene hennes.

Når Ingeborg Heldal og Isabelle Ringnes skal delta i Powerwoman Norge kommenteres det at de sikkert bare skal ta med kamerateamet på botoxklinikken og at serien bør hete Bloggerne 2.

Når mediene rapporterer at influenser Nora Haukland legges inn på sykehus med sterke smerter relatert til kvinnehelse, kommenteres det at hun ser ut som en oppblåsbar knulledukke.

Har du noen gang lest noe liknende i en sak om en kjent, kjekk, og maskulin mann?

«Har du testikkelkreft du a? Jævla knulledukke».

Og det verste? Kvinner som hater kvinner, og forsvarer det med at «man skal ikke heie på damer kun fordi de er damer».

Går aldri over

Selvfølgelig skal vi være kritiske, jeg er kritisk til både influenserkolleger, kjendiser og dårlige forbilder hele tiden, men denne usaklige hetsen av det feminine må ta slutt, og det gjør den ikke om kvinner selv er med på det.

Hadde vi damer vært litt mer på lag og hatt et snev av den «guttastemningen» og «gutta backer»-innstillingen de har, så hadde vi kanskje kommet lenger i likestillingskampen.

Vi trenger ikke heie på alle, men er det så vanskelig å holde seg til saken når man først legger igjen en kommentar?

Jada, Haaland får også kritikk, både for City og Quatar. Men kritikken er konstruktiv. Den blir glemt, og det går over.

Kritikken mot oss går aldri over.

Jeg har sett det samme under artikler om meg selv, der det bare antas at jeg er dum, operert og et dårlig forbilde fordi jeg jobber med sosiale medier og liker å pynte meg.

Jeg kan umulig ha noe smart å komme med - jeg er sikkert bare «nok en botoxskrulle».

Kvinnefiendtlig

Så nå er jeg spent. Klarte du å lese teksten før du kommenterte, eller så du yrkestittelen min og et bilde av meg og gjorde deg opp en mening?

Det skremmer meg at min egen datter skal vokse opp i et så kvinnefiendlig samfunn, der du blir kritisert så fort du gjør noe utenfor boksen.

Å gjøre karriere ut av en interesse og lidenskap er en drøm vi bør oppmuntre ALLE til å jage, men isteden mobber og kritiserer vi de som får det til.

Vit at du er viktig, smart og verdt å høre på - samme hva du interesserer deg for eller hvordan du ser ut. Hilsen en influenser som elsker fotball, men som innser at det ene yrket eller interessen ikke er noe viktigere enn det andre.

