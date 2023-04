Kjole og neglelakk gjør deg ikke til en «ekte mann»

Ekte menn går med neglelakk og kjøper tamponger.

Det var beskjeden jeg fikk dag jeg leste TV2.no her om dagen.

Påstanden kom fra en barne- og ungdomsarbeider.

Andrew Tates holdninger og meninger er «skremmende», skriver hun.

Det er i beste fall en falsk og useriøs måte å beskrive «ekte menn» og maskulinitet på.

Men hun er ikke alene om å ha disse synspunktene.

Modig mann i kjole?

Da Harry Styles i 2020 ble avbildet i magasinet Vogue iført en kjole så stod det journalister og motekritikere på rekke og rad for å berømme hvilken modig og maskulin mann han var som «turte» å gå med kjole.

Hvorfor ønsker media og woke-bevegelsen her i Vesten å fremme et bilde av at menn som bruker neglelakk og kjoler er maskulint, modig og det som kreves for å være «en ekte mann»?

Det er en latterlig tolkning.

Neglelakk og kjole er ting som i vår kultur tradisjonelt ansees å være feminint og kvinnelig.

Hvorfor er min maskulinitet giftig?

Av de samme menneskene stemples tradisjonelt viktige maskuline verdiene som «giftig maskulinitet».

De som er uenige i woke-bevegelsens tolkning er «fordomsfulle» og «sexistiske».

Både jeg og Tate er en del av den gruppen.

KONTROVESIELL: Andrew Tate er en populær høyreorientert og selverklært sexistisk influenser. Foto: Alexandru Dobre

Å gå i kjole er ikke et tegn på at du er en «ekte mann».

Jeg syns heller ikke det er maskulint å bruke neglelakk.

Heller det motsatte. Mange menn og kvinner er helt enige med meg.

For bare 10 år siden var dette et helt vanlig synspunkt blant folk i Norge. Det er fremdeles det i brorparten av verden i dag.

Det var ikke noe sexistisk eller «giftig».

Hvorfor er jeg farlig?

Mitt syn blir nå stemplet som uakseptabelt.

Jeg er «farlig» og «skremmende» for store deler av det vestlige samfunnet inspirert av woke-bevegelsen.



Hva gjør min mening «farlig»?

UAKSEPTABELT: Hvorfor blir mitt syn nå stemplet som uakseptabelt, spør Magnus Risdal. Foto: Privat

Hvorfor presser store deler av kulturen og woke-bevegelsen på for at forskjellene mellom menn og kvinner skal viskes helt ut?

Det er tross alt disse forskjellene som gjør at flertallet av oss tiltrekkes det motsatte kjønnet.

Jeg bryr meg overhodet ikke om en mann ønsker å gå med kjole, neglelakk eller begge deler.

Jeg ønsker frihet for enkeltindividet.

Men jeg syns det er feil at kjole og neglelakk heies frem som et ideal for menn og at det skal definerer hva maskulinitet og selvsikkerhet er i vår kultur.





Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no