– Kjerkol tvinger i deg tobakk

I 2013 la daværende helseminister Jonas Gahr Støre frem en nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader.

Visjonen var tydelig: en fremtid uten tobakk.

Nå ser man derimot at regjeringen og Helsedirektoratet tvinger tobakk inn i tobakksfri snus.

I dag er det nemlig ulovlig å selge tobakksfri snus i Norge.

Grunnen er at regjeringen ikke ønsker nye nikotinprodukter på markedet. Det er naturligvis en logikk som faller på sin egen urimelighet.

Sukker i lettbrusen og bensin i el-bilen

FHI sier tydelig at snus uten tobakk er mindre helseskadelig enn snus med tobakk, men på grunn av lovgivningen blir produsentene tvunget til å putte helseskadelige tobakk i snusen din.

Om man kan gjøre snusen mindre helseskadelig, er det noe politikerne bør heie frem – ikke forby.

Man kan også trekke denne logikken inn i det daglige.

Med Helsedirektoratets logikk bør man putte sukker i lettbrus eller tvinge inn fossilt drivstoff i el-biler. Det sier seg selv at det ikke gir mening.

Det er ikke brusen som er mest helseskadelig, men sukkeret.



På samme måte som at det ikke er snusen i seg selv som er mest helseskadelig, men tobakken.



I Sverige er seks av ti som bruker hvit tobakksfri snus, tidligere røykere.

En svært liten andel er nye nikotinbrukere.

Dette viser at tobakksfri snus kan hjelpe røykere til å erstatte den svært helseskadelige røyken med et mye mindre skadelig produkt.

Avhengighet er sjelden bra, men om man kan legge til rette for å bedre folks helse til tross for avhengigheten, så er det noe vi bør tillate og legge opp til.

ULOVLIG: I Sverige er seks av ti som bruker hvit tobakksfri snus tidligere røykere. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Faktum er at det aldri har vært så få røykere i Norge som nå. Det handler nok mye om kultur, men ikke minst om at man har fått et mindre helseskadelig alternativ i snusen.

– Et snusforbud

På fredag legges folkehelsemeldingen frem.

I høringen har det kommet forslag om et generasjonsforbud mot tobakk, og forbud mot smakstilsetning i snus.



Det siste er i realiteten et snusforbud.

Forslagene ble først hyllet av senterpartiet (Sp), før det tre timer senere ble torpedert av samme parti.

Det sier seg selv at det er umulig å forutse hva regjeringen lander på når de skal legge frem folkehelsemeldingen, men at Sp ikke klarer å være enig med seg selv engang er neppe et godt tegn.

– Ikke mitt drømmesamfunn

I et perfekt samfunn ville ingen vært avhengige av noe, men det likner mer et eventyr enn en realitet. Faktum er at folk ikke alltid vil gjøre de mest helsefremmende valgene.

SNUSFORBUD: Et forbud mot smakstilsetninger vil i realiteten være et snusforbud, mener Hoksrud Foto: Truls Aagedal / TV 2

Jeg tror også livene våre ville vært kjedelige om man alltid skulle levd etter boka. Enten det gjelder sukker, tobakk eller alkohol. Det vi derimot kan jobbe for er å gjøre de usunne valgene litt sunnere.

Mitt drømmesamfunn er derimot et samfunn der folk har lov til å ta de valgene de selv ønsker.

