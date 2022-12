Kjære Jonas. Du kan vel virkelig ikke mene dette?

Tidligere Ap-medlem Anna-Sabina Soggiu tar et oppgjør med statsministeren. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Jeg sendte et julebrev til Statsministerens kontor i dag med en appell om å være grei.

Jeg vil gjerne at brevet når Jonas Gahr Støre. Håper den slipper forbi McKinsey.

Kjære Jonas!



Jeg har skrevet til deg en gang tidligere. Nå gjør jeg det igjen. Denne gangen, som sist, med gode intensjoner.

Jeg meldte meg ut av Arbeiderpartiet sist. På grunn av partiledelsens håndtering av #metoo og likestillingspolitikken.

Men jeg er sosialdemokrat.

Det eies hverken av deg eller Arbeiderpartiet. Så jeg er her fortsatt.

Mamma er alltid min termostat på politikk. Hun fikk meg da hun var 18 år gammel. Jeg er vokst opp i ei kommunal blokk.

Hennes første jobb var som renholdsarbeider i de kommunale blokkene på Tøyen der vi bodde. Så jobba hun som skoleassistent.

Nå går mamma og jeg vinteren i møte med fellesfyring, i håp om at det går greit.

– Vi sender ikke folk til veldedigheten. Aldri.

Det holder ikke, Jonas

Ørnen har ikke landa, så lenge hele gjengen fra oppveksten min nå skal få det dårligere. Det kan du, med respekt å melde, ikke mene som sosialdemokrat, Jonas?

At de fattigste i landet i år skal gå etter matkasser hos frivillige som dere gir penger til? At de skal ofre seg for storpolitikken?

«Det er krig i Europa» hørte jeg deg basunere. Til applaus fra det man må kalle dine egne.

Men det holder ikke. Ikke i det hele tatt. Vi sender ikke folk til veldedigheten. Aldri.

Da Einar Gerhardsen i sin tid ble spurt om hva som var det viktigste han hadde oppnådd i politikken, svarte han med de berømte ordene:

«Ingen skal lenger måtte stå med lua i hånden».

Det holder ikke, Jonas. Dette er veldedighet. Det er ikke verdighet. Arbeiderbevegelsen kjemper for verdighet. Dette er uverdig.

Jeg er helt vanlig, Jonas. Jeg har fått en høy stemme i offentligheten mot alle odds, og det er kanskje irriterende for deg.

Jeg snakker på vegne av meg og mitt. Min egen oppvekst. Min familie og de folka som er fra samma steder som meg sjøl.

Vi er fattige, ikke mindre smarte

Jeg har gjennom 20 år møtt fattigfolk i sosiale tjenester. Samtidig grodde du penger på kontoen. Slik jeg tenker burde de aldri vært fattige.

Kanskje er jeg naiv. Men fattigdom handler ikke om at vi var mindre smarte enn deg. Vi hadde bare mindre å arve på.

Det burde du vært enig i som sosialdemokrat. For det er i grunnen hele ideologien oppsummert.

Slå gjerne på tråden hver dag som helst. Hele Oslo øst venter på den telefonen nå mens snøen faller.

