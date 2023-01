Kapteiner i Putins nasjonalgarde kan aldri bli nøytrale

Å tro på russisk nøytralitet i et OL er i beste fall naivt. En slik nøytralitet vil bare være et skalkeskjul for en gjennompolitisert og militarisert idrettsnasjon.

DEN GANG: Aleksandr Bolsjunov fra ROC tok gull under langrenn 30 km fristil for menn under vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Heiko Junge / NTB

Når IOC nå diskuterer å slippe russiske utøvere tilbake på den internasjonale scenen, legges det stor vekt på at utøverne i så fall må konkurrere under nøytralt flagg som nøytrale utøvere. I realiteten er det umulig. Slik russisk idrett er bygd opp, er det umulig å løsrive den fra Putins regime.

Det er en naiv utopi å tro at en slik nøytralitet er mulig. Russisk idrett er for gjennomsyret av politikk og for tett knyttet til militæret til at en slik nøytralitet kan eksistere noe annet sted enn på papiret.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Vi trenger ikke å gå lenger tilbake i tid enn i fjor vinter. Det virker som om folk allerede har glemt at Russland faktisk ikke deltok som Russland i forrige OL. På grunn av systematisk doping i stor skala måtte russerne konkurrere på vegne av den russiske olympiske komité, ikke på vegne av Russland. De fikk ikke gå under det russiske flagget og på resultatlistene sto det «ROC».

Men de representerte likevel Russland i alt annet enn navnet. Og ingen visste det bedre enn Vladimir Putin. I fjor vår inviterte han alle medaljevinnerne i Beijing til det store Kreml-palasset i Moskva. De olympiske mesterne mottok statsdekorasjoner og ble takket av Putin for prestasjoner som er «ekstremt viktige for hele samfunnet vårt».

Da hadde allerede minst fem utøvere blitt forfremmet i det russiske militæret for sine bragder i OL.



MILITÆR: Tre fra gullaget i Beijing-OL er nå en del av Russlands militærregime. Foto: KAI PFAFFENBACH

Skiskytter Eduard Latypov kom hjem fra Beijing med tre bronsemedaljer, og ble forfremmet til løytnant. Tsjervotkin og Spitsov var med på å sikre stafettgull og ble forfremmet til kapteiner. Det samme gjaldt Julia Stupak. OL-kongen Bolsjunov ble forfremmet allerede mens OL pågikk. Han er som kjent medlem av Putins nasjonalgarde, i likhet med flere av sine kollegaer.

I tillegg ble minst fjorten utøvere tildelt ulike medaljer fra den russiske forsvarsministeren. Putin og hans medsammensvorne vet det åpenbare - nemlig at alle oppfatter de russiske utøverne som representanter for Russland, selv om det ikke står Russland på draktene deres. Og de bruker idrettsutøvernes stjernestatus og triumfer for alt det er verdt.

Halvparten av medaljene Russland vant i Beijing ble vunnet av utøvere fra CSKA, det som historisk sett har vært hærens egen sportsforening. Båndene mellom CSKA og den russiske hæren er fortsatt tette. Selv i moderne tid omtales CSKA som en del av det russiske forsvarsdepartementet i russiske medier. På nettsidene til det russiske forsvarsdepartementet står CSKA fortsatt oppført under “struktur”, side om side med marinen og flyvåpenet.

Hos forsvarsdepartementet kan du også lese nyhetssaker fra november 2021 om skyteøvelser med rekrutter fra CSKA. Rekruttene representerer tjue ulike olympiske øvelser og er medlemmer av russiske landslag. Skyteøvelsen var en del av deres generelle militærtrening, og fant altså sted bare måneder før OL og krigen. Idrettsutøvere som går gradene i militæret er en del av den russiske idrettsmodellen og en del av arven etter Sovjet.

Det er nemlig lange tradisjoner i Russland for at idrettsutøvere er tilknyttet militæret på ulike måter. Det er kanskje ikke et problem i fredstid, men når det samme militæret er en del av en grusom angrepskrig blir de båndene dypt problematiske.

Det går ikke an å delta som nøytral idrettsutøver samtidig som man formelt tilhører den russiske hæren eller nasjonalgarden. Selv om de færreste av disse utøverne tilhører militæret mer enn for syns skyld, kan ikke representanter for militærmakten Russland konkurrere som nøytrale utøvere. Det er rett og slett ikke en reell mulighet. Det må til og med IOC skjønne.