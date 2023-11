Noen av Russlands mest brutale forbrytere slapp ut av fengsel for å krige i Ukraina. Men de nektet å dø. Det kan bli et problem for president Vladimir Putin.

Denis Gorin var en uforbederlig kannibal.

I 2003 ble han dømt til ti år i fengsel for å ha drept en mann med kniv. Motivet lot til å ha vært matauk.

Gorin skal ha partert liket. Deretter skar han av de kjøttstykkene som var best, puttet dem i fryseren og laget senere mat av dem.

Da russeren i 2010 ble løsløtt på grunn av god oppførsel, bega han seg umiddelbart i kast med å finne mer kjøtt.

De neste to årene tok han livet av og spiste minst tre personer til.

Denne gangen ble straffen 22 års fengsel, men tidligere denne måneden ble det kjent at 44-åringen igjen var på frifot.

Kannibalen hadde nemlig meldt seg frivillig til å krige i Ukraina.

Mot alle odds overlevde han seks måneder på slagmarken, og president Vladimir Putin har nå benådet ham.

Spiste innvollene

Historien om kannibalen fra Sibir som renvasket seg i Ukrainas skyttergraver, er ikke unik.

Nylig ble det kjent at også en annen bestialsk seriemorder nå var ute i samfunnet igjen, etter å ha blitt benådet av Putin.

Nikolaj Ogolobjak ble i 2010 dømt til 20 år bak murene for å ha medvirket til å drepe til sammen fire tenåringer.

SPISTE TUNGE OG HJERTE: Nikolaj Ogolobjak skulle ha sonet 20 år for drap og likskjending, men er nå benådet. Foto: The Moscow Times / VK.

Ogolobjak lokket ifølge påtalemakten ofrene hjem til leiligheten sin, skjenket dem alkohol og drepte dem så med kniv.

Som del av satanistiske ritualer, skal tunger og hjerter så ha blitt skåret ut, grillet og spist.

33-åringen bor nå med sin mor hjemme i Jaroslavl, nord for Moskva, og er en fri mann.

– Han kan gå, men ble hardt skadet. Han har foreløpig ikke fått jobb og trenger tid til å komme seg. Men han trenger neppe reise i krigen igjen, forteller faren Nikolaj Ogolobjak til lokalavisa 76.ru.



Sterke reaksjoner

Ifølge russiske medier har president Vladimir Putin så langt benådet minst 17 tidligere drapsmenn som har overlevd den ukrainske kjøttkverna.

I flere tilfeller skal de ha sonet bare kort tid av straffen sin, og reaksjonene fra flere av ofrenes pårørende er derfor sterke.

– Vi ser at de løslater avskum som dette hele tiden nå. Men folk er redde for å si noe, fordi det er forbudt å kritisere den spesielle militæroperasjonen, sier Svetlana Pusjkarjova til den uavhengige TV-kanalen Nåtiden.



FANGER FORSVINNER: Før 2022 sonet over 400 000 personer i russiske fengsler. Nå er tallet nede på 266 000 ifølge russiske myndigheter. Resten er trolig sendt til fronten. Foto: AP / NTB

Datteren hennes, Irina, ble brutalt drept av to menn i 2019. Begge ble dømt til rundt 20 år i fengsel, og til å betale familien erstatning.

Men bare fire års soning senere er begge fri igjen fordi de gikk i krigen i noen måneder. Drapsmennene har i tillegg fått penger for innsatsen, og er ikke lenger pliktig til å betale erstatningssummen.

Titusenvis på frifot

Praksisen med å verve fengselsinnsatte til tjeneste i Ukraina, ble startet av nå avdøde Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin i 2022.

FRISTET MED GODER: Sjef for leiesoldat-hæren Wagner, Jevgenij Prigozjin vervet titusenvis av russiske fanger til livsfarlige oppdrag ved fronten Foto: Aleksandr Jermotsjenko / NTB.

Avtalen var at dersom de kjempet i seks måneder, skulle de få sin frihet tilbake.

Nå har det russiske forsvarsdepartementet videreført rekrutteringen.

Sannsynligvis er over 100.000 fanger på denne måten blitt sendt i krigen, ifølge Washington Post.

Fangene plasseres i avdelinger, kalt Storm Z, som må utføre spesielt farlige oppdrag, som å storme godt befestede ukrainske stillinger.

Tapstallene i avdelingene er etter alt å dømme svært høye, men noen overlever altså, og får da sin frihet i gave.

Frykt og misnøye

Den russiske hæren er desperat etter nye soldater.



Ifølge ukrainske myndigheter har over 300.000 russere blitt drept i kampene så langt, og president Putin har ikke gitt signaler om at han har tenkt å gi opp.

PROBLEMER: President Vladimir Putin har vansker med å rekruttere nok soldater til krigen, men farlige straffanger som overlever kjøttkverna kan bli et større problem. Foto: Valerij Sjarifulin/NTB.

Men det at såpass mange farlige fanger overlever, er trolig en strek i regninga, for på sosiale medier uttrykker nå stadig flere russere frykt for at fangene skal gjennomføre nye forbrytelser.

Det har også skjedd ved flere anledninger. Som da en tidligere leiesoldat fra Wagner skal ha knivstukket og drept hele seks innbyggere i en liten landsby i Karelen sist sommer.

Selv om russerne så langt har forholdt seg relativt passive til krigføringen i Ukraina, er misnøye i befolkningen noe Putin og hans krets følger nøye med på.

Om tre måneder er det presidentvalg i Russland. Putin er, som ved tidligere valg, den eneste reelle kandidaten.

Men for Kreml er det uansett viktig at Putin vinner med høyest mulig margin, og dermed får et solid mandat til å styre i seks nye år.

– La dem spise sine egne

Selv om soldatmangelen er stor, har for eksempel den russiske lederen så langt valgt å avstå fra å utvide krigsmobiliseringen.

Dersom større deler av samfunnet fikk en personlig føling med krigen, kunne dette bli en spire til uro.

Det samme kan farlige fanger på frifot.

I Jaroslavl svirrer for eksempel ryktene om hva satanist-kannibalen Ogolobjak driver med. Noen mener å ha observert mistenkelig oppførsel og er redde.

ENORME TAP: Trolig har mange hundre tusen russiske soldater så langt blitt drept eller skadet i Ukraina. Nå er Kreml desperat etter å rekruttere flere. Foto: Sergej Bobok / NTB.

Faren avviser dette.

– Det de skriver om ham er bare vrøvl. Han går ikke turer langs Volga kledd i svart, og han driver ikke og drikker vodka, sier Nikolaj Ogolobjak til lokalavisa.



I nabolandet Ukraina godter de seg imidlertid over russernes frykt for sine egne. Og kanskje med god grunn. Dette kan nemlig bli et stort problem for Putin med tiden.

– Jeg liker nyhetene om at seriemordere, sinnssyke og kannibaler vender hjem fra krigen. Jeg håper de spiser flere av sine landsmenn, sier Maksym Zjorin, en ukrainsk offiser ved fronten i et innlegg på Telegram.