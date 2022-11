Kan vi stole på Mette Frederiksen og Lars Løkke?

TRANGT I MIDTEN? Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har bygd et nytt parti på ideen om å danne en bred regjering over midten, med både røde og blå partier. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Lars Løkke Rasmusen har gjenoppstått fra de døde med sitt store «hen over midten»-parti Moderaterne. Den tidligere statsministeren og partilederen for Venstre vil danne en regjering med både røde og blå partier, som sender ytterpartiene på begge sidene langt opp på tribuneplass. Et prosjekt som stadig flere sentrumsorienterte velgere har falt for.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet overrasket kommentatorer og velgere da hun åpnet valgkampen med å si at også hun var åpen for å danne en bredt sammensatt regjering over midten.

Men kan vi egentlig stole på dem? Valgkampen har ikke gitt velgerne noe svar på hva slags politikk en slik regjering vil føre, og når politikerne blitt spurt hvem som skal være med i en slik regjering, går rullegardina virkelig ned. Det er ikke mulig å se for seg hvem, hva og hvordan. Danske velgere jeg har snakket med, peker også på det som en utfordring. De vet ikke hva de stemmer på. Valgkampen har dreid seg om et rød/blått prosjekt som ingen egentlig aner noe om. Og som kanskje heller aldri vil bli noe av, uansett resultat.

Løkkes over-midten-prosjekt kan fint sees på som et taktisk spill. Han har klart det kunststykket å danne et nytt parti som ligger an til å bli Danmarks tredje, og det et snaut halvår etter stiftelsen. Mette Frederiksens over-midten-utspill i starten av valgkampen, kan også være ren taktikk. Hun har bygget sin valgkamp på å tone ned forskjellene, mane til enighet og kompromisser for et Danmark i krisetid, prøvd å løfte seg litt over de klassiske partipolitiske kranglene.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen Foto: Aslak M. Eriksrud / TV 2

Det kan selvsagt tenkes at de to virkelig mener alvor med sin vilje til brede samarbeid, men da burde ha vært mer konkrete på hva dette dreide seg om. Det lukter derfor taktikk lang vei, som en slags forsikring mot valgnederlag. Taper hun valget, kan hun forsøke å beholde makten med å lokke noen borgerlige partier over til seg.

Men den siste målingen viser at Frederiksen er ett mandat unna flertall for sin røde blokk. Klarer hun det, blir jeg ikke overrasket om Frederiksens visjoner om en lilla regjering fort havner lengt inn i den borteste skuffen i Statsministeriet under den første dronning-runden.

Og skulle Moderaterne komme på vippen, blir jeg ikke overrasket om Lars Løkke Rasmussen også gir opp sitt rød/blå prosjekt og heller finter ut sitt gamle parti Venstre og manøvrerer seg inn i Satatsministeriet som leder for en borgerlig regjering. For han er jo tross alt en borgerlig politiker.