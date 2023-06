Kan vi snart bli ferdige?

Grunnen til at jeg trakk meg, var at jeg mener at det er på tide å droppe kjønnsdelte priser til skuespillerne.

Filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen. Foto: Audun Braastad

Det har simpelthen gått ut på dato.

Det er snart 100 år siden de første Oscar-prisene ble delt ut i Los Angeles.

Den gangen var de eneste kvinnene i filmbransjen foran kamera.

Egne priser for beste kvinnelige skuespillerprestasjoner sikret at kvinner ikke ble glemt eller utelatt i en mannsdominert filmbransje, for det var åpenbart at kvinnene ville bli underdogs når priser skulle deles ut.

Noen tiår senere fulgte Venezia, Cannes og Berlin opp med egne, toneangivende filmfestivaler, også disse med kjønnsdelte skuespillerpriser, med samme begrunnelse.

De andre prisene (regi, foto, klipp, manus og så videre) har aldri vært kjønnsdelt. Til å begynne med fordi det ikke fantes kvinner som kunne vinne dem.

Men de kom etter hvert, kvinnene.

I Cannes ble den første kvinnelige regissøren, Yuliya Solntseva, hedret i 1961.

I Berlin tok det 14 år til før regissøren Márta Mészáros vant som første kvinne i 1975.

I Oscar-utdelingen tok det enda 33 år før Kathryn Bigelow i 2008 vant som første kvinnelige regissør. Det var et stort (om enn pinlig sent) øyeblikk i likestillingskampen i underholdningsbransjen.

Likestilling innen skuespill

Om Oscars hadde delt ut en «Academy Award for Best Female Director», ville det selvfølgelig blitt gitt priser i denne kategorien hvert år. Men til hvilken pris?

I Norge fikk vi Amandaprisen i 1985. I kategorien «Beste film» har seks kvinnelige regissører vunnet i løpet av 37 år, mens to kvinner har vunnet «Beste regissør» de 17 årene denne kategorien har vært delt ut.

Ville flere kvinner vunnet Amanda om det fantes to regipriser? Én for kvinnelige og én for mannlige regissører? Utvilsomt.

Men hva med likestillingen innenfor skuespill? Norsk Filminstitutt (NFI) rapporterte i 2018 at det var oppnådd likevekt mellom mannlige og kvinnelige hovedroller i norske filmer, blant annet fordi NFI har brukt virkemidler for å sikre likestilling.

Det finnes andre filmfagfunksjoner hvor likestillingen ennå har en lang vei å gå.

Filmfotograf (ingen kvinnelige Amanda-vinnere), manus (tre kvinnelige vinnere) og sminkør (én mannlig vinner) og kostymører (ingen mannlige vinnere), for å nevne noen.

Er dette argumenter for å gi doble, kjønnsdelte priser i alle kategorier? Snakker vi om filmarbeidere med minoritetsbakgrunn, er tallene enda skjevere.

Toneangivende følger etter

Berlinalen i Berlin var den første av de store filmfestivalene som droppet kjønnsdelte skuespillerpriser. Jeg ringte til presseansvarlig, Frauke Greiner.

Hun fortalte meg at jo, det var litt prat om det da de gjorde endringen i 2020, men ikke nå lenger. I 2023 endte sølvbjørnene for henholdsvis hovedrolle og birolle opp hos to kvinner.

Siden har flere toneangivende priser fulgt etter.

På språkrådets nettsider står det at en bør «unngå å bruke adjektiva kvinneleg og mannleg ved yrkesnemningar når det ikkje er grunn til det».

Sier man for eksempel kvinnelig tannlege eller mannlig sykepleier, sementerer det holdninger om at tannleger er menn og sykepleiere kvinner.

Burde Amandakomiteen dele ut en pris til «beste skuespillerinne»? Nei, mener jeg.

I år ble dette rikt illustrert i juryarbeidet, da det ble diskutert om en kvinnelig skuespiller som portretterte en mann kunne nomineres til prisen for beste mannlige birolle.

Juryen, som består av 15 filmarbeidere, nominert av de ulike fagorganisasjonene, spurte Amanda-komitelederen om dette.

Hun avviste det uten å ta det opp med komiteen. Jeg spurte hva juryen skal gjøre den dagen en skuespiller har gjort seg fortjent til en nominasjon – men ikke identifiserer seg som mann eller kvinne.

Også det ble lattermildt avvist. Det opplevde jeg som problematisk

Ikke-binær

Amandakomiteens intensjoner er selvsagt de beste. Den vil sikre kvinner representasjon når statuettene deles ut.

Skeptikere mener at kjønnsnøytrale priser vil føre til at færre kvinner vinner priser.

Det kan hindres ved at juryene gis mulighet til å dele ut flere store skuespillerpriser. (Noen forslag: beste dramatiske hovedrolle/ birolle, beste hovedrolle/birolle i en komedie, beste ensemble, beste skuespillerduo, etc.).

Observante juryer vil både kunne gi hedre de beste prestasjonene, samtidig som de kan balansere mangfoldet. Vinnerne vil kjenne at de er vurdert best av alle.

Verden er ikke lenger som den var. Jeg ser ingen grunner til å fortsette å kjønnsdele prisene.

Men jeg ser grunner til å slutte med det.

Den ikke-binære skuespilleren Emma Corrin vant i 2020 en Golden Globe for sin opptreden i Netflixs The Crown.

På den tiden brukte Corrin hun/henne som pronomen, men har siden kommet ut som ikke-binær og sa i 2022 at hen «håper på en fremtid» når disse organene deler ut kjønnsnøytrale priser.

I et intervju i nettmagasinet Them sa Josh Welsh, presidenten for Film Independent, at «problemet med kjønnsdiskriminering i Hollywood er ikke noe prisutdelinger bør ha som oppgave å løse. Det må tas opp i rommene der studioer og streamere gir prosjektene klarsignal og bestemmer hvor mye penger som skal tildeles».

Canadian Screen Awards og italienske Locarno Film Festival er blant festivalene som har blitt kjønnsnøytrale de siste årene.

Sundance-festivalen er (selvfølgelig) allerede nøytral. Både Oscar og BAFTA (britisk filmpris) diskuterer kjønnsnøytrale priser.

I Norge vant Pia Tjelta Gullruten som beste skuespiller i 2023, i konkurranse med Torbjørn Harr, Nina Ellen Ødegård, Kristian Repshus, Maria Austgulen og Henriette Steenstrup.

Prisen er kjønnsnøytral – og ikke mindre gjev av den grunn.

Spellemannprisen fjernet kategoriene beste kvinnelige og mannlige artist i 2013 etter flere års protester, blant annet fra Susanne Sundfør.

Hun trakk sin nominasjon i 2010 med begrunnelsen «at hun ønsker at ethvert samfunn skal ha en tilnærmelse og forhold til kunst som ikke innebærer et kjønnsperspektiv.»

Det blir interessant å se hvor lang tid det tar før Amandakomiteen følger etter.

