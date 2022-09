Kan Normann spille for Norge?

Det er ingen hemmelighet at Mathias Normann har vært på jakt etter en ny klubb etter at låneoppholdet i Norwich var over.

Han har ikke spilt for Rostov siden Putin gikk til krig mot Ukraina og har over tid jobbet med å komme seg vekk fra klubben. Den store overraskelsen er at han velger å gå til en ny russisk klubb i stedet for å gå til en annen liga.

At en norsk landslagsspiller velger seg en russisk klubb midt i Putins angrepskrig i Ukraina er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Kan Normann nå bli den første spilleren som mister landslagsplassen på grunn av et politiske valg han selv hevder ikke er politisk?

Det er ikke første gangen denne sommeren at en norsk landslagsspiller tar et kontroversielt klubbvalg. Erling Braut Haaland kunne velge og vrake blant Europas toppklubber, men valgte likevel Abu Dhabis flaggskip. Det er gode grunner til å kritisere Manchester Citys eiere. Menneskerettighetsbruddene i De Forente Arabiske Emirater er omfattende og godt dokumentert. Det samme gjelder Emiratenes brudd på folkeretten i Jemen. Likevel er det en viktig forskjell mellom Manchester City og russiske klubber som gjør Normanns situasjon helt ekstraordinær.

Mens klubber som Manchester City, Newcastle og PSG fortsatt er med i det gode selskap til tross for sine eiere, har et samlet fotball-Europa valgt å sette ned foten overfor Russland og russisk fotball. Mange har lurt på om det i det hele tatt fantes noen grenser for hva fotballen kan akseptere. Det gjør det, selv for UEFA og FIFA. I vinter fant vi ut at den grensen går ved Putins krigsforbrytelser og brudd på folkeretten.

RETURNERER TIL RUSSLAND: Mathias Normann forklarer valget med å spille i Russland til TV 2. Foto: Magnus Windelstad, TV 2

Den pågående boikotten av russisk idrett gjør at russiske fotballklubber er utestengt fra alle europeiske turneringer. Sommerens fotball-EM gikk uten det russiske damelandslaget og russiske klubber får ikke lov til å spille i Champions League, Europa League eller Conference League.

Norsk idrett støtter helhjertet opp om denne harde linjen mot russisk idrett. Senest forrige uke bekreftet idrettspresident Berit Kjøll at Idrettsforbundet står fast ved vedtaket om å utestenge russiske utøvere fra internasjonale idrettsarrangement. Russland er utestengt på ubestemt tid, og det er lite i dagens nyhetsbilde som tyder på at de kommer til å bli tatt inn igjen i varmen med det første.

Er det da greit at en spiller som representerer en russisk klubb også representerer det norske herrelandslaget? Eller vil det undergrave Norges tydelige boikott av russisk idrett?

Putin har brukt idretten aktivt i sin propaganda både overfor egen befolkning og i møte med resten av verden. Fotballen har vært en helt sentral del av det prosjektet, med fotball-VM i 2018 som kronen på verket. Akkurat nå er det ikke mulig å være politisk nøytral i møte med russisk idrett. Russisk idrett har blitt et politisk verktøy, både for Putin og for alle som ønsker å stoppe Putins herjinger i Ukraina.

Normann skrev under for Rostov lenge før Russland angrep Ukraina. Da Putins tanks rullet over grensen i vinter, var midtbanespilleren på lån i England. I utgangspunktet har Normann kontrakt med den russiske klubben til 2024. Det er selvsagt ingen enkel situasjon å være i. Likevel må Normann ta ansvar for at han nå aktivt velger å gå til en ny russisk klubb. Uansett hva han selv sier, er det et politisk valg.

FORBEREDT PÅ KRITIKK: Mathias Normann ønsker ikke å blande fotball og politikk, og mener det var hans beste sportslige mulighet å fortsette fotballkarrieren i Moskva.

Argumentet om å skille politikk og fotball og fokusere på det beste sportslige tilbudet holder ikke i den situasjonen Europa nå er i. Fotballen har så til de grader valgt politisk side i dette spørsmålet. Med god grunn. Det samme gjelder norsk idrett. Vi har også en landslagstrener som på ingen måte holder politikken adskilt fra fotballen. Både Ståle Solbakken og fotballpresident Lise Klaveness er langt mer politiske enn sine forgjengere. Det har satt en ny standard for hva vi forventer både av forbundet og av landslagsspillerne.

Nå får Ståle Solbakken et vanskelig dilemma i fanget. Mathias Normanns var henvist til benken i sommerens landskamper, men har helt åpenbart kvaliteter landslaget kan ha bruk for i de kommende kampene i Nations League. Spørsmålet er hvilket signal det sender ut å bruke en spiller som så aktivt har valgt å være del av russisk fotball når resten av fotball-Europa har vendt Putin ryggen.