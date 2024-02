Kan noen stoppe City denne gangen?

Det er klart for åttedelsfinaler i Champions League denne uken og i den forbindelse kjører vi en power ranking av Champions League-lagene.

10 Real Sociedad

Det spilles mye uavgjort i La Liga for tiden, og ingen deler poeng oftere enn Real Sociedad. Siden inngangen til desember har over halvparten av deres kamper endt uavgjort. 0-0, 0-0, 0-0 og 0-1 er resultatene i deres siste fire. Kanskje de savner Alexander Sørloth for tiden. Uansett er Real Sociedad fortsatt gode, men de er blant lagene som har tatt et skritt eller to i feil retning siden de vant Champions League-gruppa med blant andre Inter i høst.

9 Atletico Madrid

De nest beste i Madrid har lagt bak seg et meget sterkt 2023, da de tok flest poeng av samtlige i spansk fotball. Nå for tiden går det mildt sagt opp og ned for Atleti, som etter en fin rekke med seiere har gått på et par smeller den siste uka. Laget til Diego Simeone har blitt langt mer målfarlige og mindre defensive enn i de absolutte glansdagene, noe som har gitt oppsiktsvekkende mye show i deres kamper. Så spørs det vel om dobbel-møtet med Simeones gamleklubb Inter blir målfest.

8 Borussia Dortmund

Den tyske storklubben har vært på sitt beste i Champions League, hvor de i høst vant dødens gruppe. De har aldri vært del av gullkampen i Bundesliga, slik tilfellet var helt til siste spark forrige sesong. I januar hentet de tilbake Jadon Sancho på lån, men det er Donyell Malen og Niklas Fullkrüg som har startet året best, og sammen med et for tiden potte tett forsvar sørget for fine seiere i det siste. Julian Ryerson er i ferd med å gjøre en flott sesong på høyrebacken.

VIKTIG: Julian Ryerson har blitt en viktig brikke på et Dortmund-lag i form. Foto: Martin Meissner

7 Barcelona

Igjen råder kaos i den katalanske hovedstaden. Denne gangen skyldes det ikke først og fremst økonomi, men helsprø fotballkamper. De siste tok ukene har de blitt 3-5 (Villarreal) og 3-3 (Granada) hjemme i Barcelona. Xavi har meldt at han forlater klubben etter sesongslutt, og skylder på at jobben er vanskelig når fokuset ofte blir negativt. Det mest oppsiktsvekkende er at Europas tetteste forsvar lekker som ei sil. Med 14 seriekamper igjen å spille har de allerede sluppet inn 13 flere mål enn i hele forrige sesong. Likevel er de ganske klare favoritter mot Napoli i Champions League.

6 Paris Saint-Germain

De regjerende seriemesterne har som vanlig full kontroll i toppen av Ligue 1. De er det mest suverene laget i topp 5-ligaene. Etter en mini-smell med 2-2 mot Brest i slutten av januar er PSG tilbake på vinnersporet. Støyen rundt Kylian Mbappés situasjon er konstant, men virker ikke å prege laget nevneverdig for øyeblikket. En avklaring rundt superstjernens fremtid skal være nært forestående. PSG er i miksen av lagene som sikter langt i Champions League, og med klassespillere i alle lagdeler bør semifinale være innen rekkevidde.

5 Bayern München

Etter det ydmykende tapet mot Bayer Leverkusen i seriefinalen er det veldig vanskelig å vite hvor vi har Bayern München. I de fleste kampene har de full kontroll på spill og nerver. På topp har de Harry Kane, som har vært Europas giftigste spiss denne sesongen. Likevel er det ett eller annet som ikke stemmer med denne Bayern-utgaven. De er klare favoritter før møtene med Lazio i åttedels-finalen, men har samtidig tapt mot svakere lag denne sesongen.

RUNDSPILT: Bayern München ble tidvis rundspilt av Xabi Alonsons Leverkusen i helgen. Foto: Martin Meissner

4 Inter

Fjorårets tapende Champions League-finalister har befestet posisjonen som Italias klart beste lag. Siden det merkelige hjemmetapet for Sassuolo i slutten av september står Milano-laget med 14 seiere og tre uavgjorte på 17 ligakamper. Helgens smått kaotiske kamp mot Roma endte i nok en triumf. Manager Simone Inzaghi leder et lag med solid struktur, mange rutinerte spillere og et herlig spisspar i Marcus Thuram og Lautaro Martinez. Inter er i flytsonen og blir vanskelige å slå for alle fremover.

3 Arsenal

De har ristet av seg en vond romjul og ser ut til å treffe toppformen på riktig tidspunkt. Med kaptein Ødegaard i praktslag og få svakheter i laget er Arsenal en klar outsider til å kjempe om de aller viktigste pokalene. Spesielt overbevisende har de to siste kampene vært, hvor de først fortjent beseiret Liverpool før de smadret West Ham med 6-0 på bortebane. Det blir veldig spennende å se om de står hele distansen i år.

RÅSTERK SEIER: Martin Ødegaard slo West Ham 6-0 borte i helgen. Foto: Adam Davy

2 Manchester City

Det var en, til fabelaktige City å være, litt humpete høstsesong. Nå går det derimot på skinner igjen, med ti strake seiere i alle turneringer. Kvaliteten er skyhøy og bredden i troppen er enorm. Med norske øyne har det vært veldig gledelig å se de fine bidragene til Oscar Bobb denne vinteren. Når Erling Braut Haaland, sammen med Kevin De Bruyne, er tilbake for fullt lukter det trofeer av de lyseblå også i 2024. Kan noen stoppe City denne gangen?

TILBAKE: Erling Braut Haaland med to mål i helgen. Foto: Rui Vieira

1 Real Madrid

De innledet denne sesongen med langtidsskader på flere nøkkelspillere. Eller det vil si, vi trodde de var nøkkelspillere. Men Real Madrid har klart seg utmerket, selv med mange og lange fravær i de bakre rekker. De har nemlig viftet til side all motstand i både La Liga og Champions League. Etter helgens 4-0-nedsabling av deres nærmeste konkurrenter Girona skal veldig mye gå galt dersom de ikke tar tilbake den spanske tronen fra Barcelona. I den kampen var Vinicius Jr. i en egen klasse - og det samme kan sies om Jude Bellingham om vi ser sesongen til nå under ett. Derfor holder jeg Real Madrid en liten snute foran Manchester City.

