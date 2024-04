Kan landslaget vente på en usikker skidronning?

Hvis ikke Therese Johaug selv vet om hun gjør comeback før fellesferien nærmer seg, kan hun vel umulig se for seg å være på landslaget? Hva gjør Skiforbundet da, når landslagstroppen skal offentliggjøres i slutten av april?

NM på Lillehammer viste resten av landet det Ski-Norge har visst lenge. Therese Johaug er i form.

I god form. Kanskje i best form av alle, faktisk.

Da lever drømmen om VM i Trondheim i beste velgående og konkurrentene bør skjelve i skibuksene sine.

SKIDRONNING: Landslagstroppen skal offentliggjøres 24. april. Blir det med eller uten Therese Johaug? Foto: Geir Olsen

Det offisielle comebacket lar imidlertid vente på seg. Tidligere denne uka fortalte Johaug-manager Jørn Ernst at Therese selv ikke kom til å bestemme seg før i mai eller juni.

Før den tid skulle hun sjekke om kropp og hode tåler belastningen av satsingen hun selv vet skal til for å nå målet om VM-gull på femmila i Trondheim.

Om hun skal satse for fullt er det bare Therese selv som vet. Kanskje er hun også usikker, men hva betyr det for landslaget? Kan de vente på en usikker skidronning?

NM: Therese Johaug, Sophie Ireland Laukli (t.v.) og Magni Smedås (t.h.) under blomsterseremonien etter langrenn skøyting i OL-løypene rundt Birkebeineren skistadion under Norgesmesterskapet. Foto: Geir Olsen/NTB.

Landslagstroppen skal nemlig offentliggjøres 24. april. Da vil damelandslaget sannsynligvis mangle både én av to trenere og selveste Therese Johaug.

At Johaug selv ikke vil si om hun vil gjøre comeback kan da ikke bety noe annet enn at hun ser for seg å satse på egen hånd, kanskje med et eget privatlag?

Rent sportslig trenger Skiforbundet Therese Johaug i toppform i VM i Trondheim. Etter en særdeles skuffende vinter, der norsk damelangrenn leverte de svakeste resultatene i nyere tid, ser alle at det er åpenbart.

Det som kanskje ikke er like åpenbart, er den økonomiske effekten det ville gitt å få Johaug tilbake på landslaget.

Tenk bare det, om et økonomisk presset Skiforbund kunne fått både Johannes Høsflot Klæbo OG Therese Johaug inn på landslaget før en sesong med VM på hjemmebane!

Nå kan Skiforbundet imidlertid få en ny Klæbo-sak rett i fanget. Gullkalven selv er etter alle solemerker på vei inn i landslagstøyet igjen, etter at Espen Bjervig er erstattet med noen Klæbo-leiren faktisk klarer å diskutere med.

Gullkua derimot, kan vise seg å bli hakket verre å melke for den nye langrennssjefen Cathrine Instebø.

Skiforbundet kan vel ikke gi Johaug en friplass på laget og vente helt til sommerferien på svar? Hva gjør de da hvis hun takker nei, enten gjennom en privat satsing eller ingen satsing i det hele tatt?

Therese Johaug er tydelig på at landslaget er det beste stedet å være rent sportslig. Med Dæhlie som klessponsor ville en landslagsretur vært logisk rent markedsmessig også.

Men er det egentlig det? Therese Johaug har selv et eget klesmerke, som eies av Active Brands.

Dette er samme merkevarehus som Dæhlie, landslagets tidligere klesleverandør.

Nå samarbeider derimot landslaget med Craft, som ved siden av landslagsavtalen har en lukrativ avtale med nevnte Johannes Høsflot Klæbo.

Klæbo kan etter alle solemerker da fortsette med sin egen kleslinje, også i sesong, mens Therese Johaug må ta på seg konkurrentenes klær. Er det verdt det for Johaug?

BLIR DET COMEBACK?Rent sportslig trenger Skiforbundet Therese Johaug i toppform i VM i Trondheim. Foto: Geir Olsen/NTB.

Hva vil det bety for Skiforbundet og hvordan skal de løse den floken nå som Therese Johaug neppe er å finne i landslagstroppen når denne offentliggjøres?

Her er det flere ubesvarte spørsmål og mange ting å ta tak i. Det eneste som er sikkert er at Therese Johaug bare blir i bedre og bedre form for hver eneste dag som går. Så spørs det bare hva hun skal gjøre med den formen!