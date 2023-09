Kan gi Oslo et grønt sjokk

MDG-toppen Sirin Stavs kaffebesøk til Venstres Hallstein Bjercke kan få store konsekvenser for Oslo-politikken langt utover de neste fire årene.

Jeg er ikke overrasket. Siden de rødgrønne nå har mistet flertallet i Oslo, er det helt naturlig at MDG ser på muligheten for å få innflytelse med andre partier. De kan danne flertall med Høyre og Venstre. Jeg tror også velgerne til MDG vil ha en viss forståelse for at MDG eventuelt henviser Frp til tribuneplass i Oslo bystyre de neste fire årene, og går inn i et byrådssamarbeid med de to største borgerlige partiene. MDG og Venstre står jo ganske nært hverandre i flere saker med klima- og miljøprofil.

Jeg tror det fort blir Høyre, i større grad enn MDG, som eventuelt vil ha størst vegring for å gå inn i en slik allianse. Det er mange i det partiet, både Høyre-medlemmer og -velgere, som har store problemer med MDG. Vi snakker tross alt om en slags hovedfiende for dem de siste åtte årene. Vi husker jo bildet av Fabian Stang som lenket seg fast for å hindre fjerning av parkeringsplasser i Gyldenløves gate i vestkantbydelen Frogner i Oslo.

Høyres åpenbare fordel med å friste MDG over, er at de utvider flertallsgrunnlaget for byrådet sitt. Hvis samarbeidet blir en suksess de tre partiene imellom, vil det gjøre veien til gjenvalg mye lettere om fire år. Det vil være svært dårlig nytt for de tre røde partiene som er igjen. Hvis MDG hopper over til høyresiden, vil det berede grunnen for en ny lang epoke med borgerlig styre i Oslo.

MDG har i årevis insistert på at de er et blokkuavhengig parti, som jo betyr at de kan samarbeide med begge sider i politikken.

Venstre og KrF gjorde det samme da de borgerlige mistet flertallet i Bergen for åtte år siden. Nå forhandler de med Høyres Christine Meyer med tanke på en retur tilbake til høyresiden i vestlandshovedstaden.

Når alt dette er sagt, så vil nok MDGs Oslo-topp Sirin Stav først og fremst vil forsøke å lokke Venstres Hallstein Bjercke over til sin side i politikken. Hvis du legger sammen mandatene til Venstre, MDG, Ap, SV og partiet Sentrums ene mandat (som er tidligre Ap-byråd Geir Lippestad), så kan de danne flertall uten Rødts innflytelse. Men det vil nok bli med forsøket.

Velgerne i Oslo har gitt marsjordre om et nytt flertall og en ny kurs for byen. Jeg klarer ikke å se for meg at Venstre skal tre inn i et flertallsbyråd ledet av valgtaperen Raymond Johansen (Ap).

Uansett utfall; hvis flørtingen mellom Venstre og MDG bærer frukter, Kan det gi Oslo et grønt sjokk.