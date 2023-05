Årets kroning kommer til å fremstå som et teselskap sammenlignet med kroningen i 1953.

St. Michael and St. George-ordenens motto er «token of a better age». Tegn på en bedre tid.

Vil kroningen av kong Charles III og dronning Camilla være starten på en bedre tid for monarkiet, eller skyter institusjonen seg selv i foten?

Mange er misfornøyde

Lenge før dronning Elisabeth II døde, ble det klart at det britiske monarkiet ville endres med Charles på tronen.

Med kroningen nært forestående har britiske medier druknet i offisielle meldinger fra kongefamilien, lekkasjer og kvalifiserte gjetninger om seremonien.

Det er tre dager til den store dagen, og mange er misfornøyde. Et slanket monarki er muligens ikke et bra monarki.

8000 gjester fikk plass i Westminster Abbey den junidagen, flust av kongelige, adelige og andre viktigheter. Det var hermelinskapper, adelskroner, ordener og edsavleggelser.

Kong Charles IIIs kroning blir uten adelens verdighetstegn og de kongelige hertugenes knebøy.

I 1953 var det bare tre kongelige hertuger, i år ville det vært fem.

En invitasjon til merittene

Denne delen av seremonien har blitt kuttet for å unngå at prinsene Andrew og Harry stjeler oppmerksomheten fra monarken.

Gjestelisten under årets kroning er kun ¼ av hva den var i 1953. Det var umulig at noen ikke ville bli vonbrotne når de ikke fikk en invitasjon.

Hertugene av Somerset og av Rutland har begge luftet sin frustrasjon i britiske medier, mens dronning Elisabeth IIs brudepike og tidligere hoffdame, Pamela Hicks, tok det med fatning.

Hun var glad invitasjonen gikk etter meritter og ikke titler. Der gikk fru Hicks´ sjanse til å oppleve tre kroninger i sin levetid.

Det kan bli en laber affære

Også denne kleskoden da. Skal gjestene til en takkegudstjeneste eller en kroning?

Det vil bli en laber affære for oss kongehusinteresserte hvis kleskoden virkelig er Day Dress.

Om denne også gjelder kongelige, vites ikke, men det er da enda lov å håpe.

Som historiker med hang til tradisjoner, håper jeg at kronprinsesse Mette Marit ankommer kroningskatedralen med smaragdtiaraen. Den har blitt brukt i samtlige engelske kroninger siden 1911.

En kongelig affære som dette tiltrekker seg også negativ oppmerksomhet.

Langs prosesjonen til og fra Westminster Abbey vil kongeparet få se demonstranter som ønsker å avskaffe hele institusjonen. Gruppen «Republic» har uttalt at de har fått flere donasjoner siden kong Charles besteg tronen og kommer til å ha mange representanter i folkemengden.

Det er vel lov å håpe at deres demonstrasjonsrop drukner i hurraropene?

Balanserer på en knivsegg

Monarkiene i dag står i en vanskelig situasjon.

Institusjonene balanserer på en knivsegg mellom tradisjonalisme og modernisme.

På den ene siden skal de representere en historie og et styresett, men også vise til fremtiden, modernisere og tilpasse seg.

Burde staten og monarkiet ha gått sammen for å skape en kroning som ville gått inn i historiebøkene?

Kritikk mot pengebruken kommer, selv om budsjettet er lavere enn det kunne ha vært. Da burde en kanskje ha kastet bekymringene på dør og stått støtt i en seremoni som er middelaldersk.

Å modernisere den løser lite, om noe i det hele tatt. Vi får sette oss godt til rette og observere om dette er starten på en bedre tid.

