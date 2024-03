Kall meg gjerne kverulant

I en tid hvor den kollektive debattkulturen synes å ha tatt en lang ferie, finner jeg meg selv i et paradoksalt forsvar for en tittel jeg aldri trodde jeg skulle omfavne: kverulant.

Men her står jeg, eller rettere sagt, her skriver jeg – en vaklevoren hyllest til kveruleringens marginaliserte kunst. En relikvie fra en tid hvor rene fakta hadde en langt større verdi.

For i dagens dialoger er fakta blitt det nye F-ordet, ofte kontret med et «det får være din mening», som om realiteter er valgfrie og følelser den nye dommeren.



La oss ta en rask tur over dammen. Mye kan menes om det store landet i vest, men heldigvis er disse meningene, mine egne inkludert, totalt irrelevante for denne teksten.

Men én ting skal de ha: De gjorde tidlig debatt til en nesten sportslig disiplin med egne debattlag ved utdanningsinstitusjonene. Tenk det, et mesterskap for kverulanter!

Ironien her er at deltakerne ikke visste hvilken side av diskusjonen de skulle representere, før selve debatten startet og lappen kom opp av hatten. En praksis blottet for synsing, en hyllest til objektivitet. Noe så utdatert i 2024.

Forsøket på å finne synonymer til ordet kverulant ble ingen lystig lesing. Agitator, buldrebasse, kranglefant og tverrpomp. Det viser seg at kjært barn har ganske mange navn.

Store Norske Leksikon gir heller ikke ved dørene, men peker på en person som hele tiden uttrykker sin uenighet og krangler om bagateller.

Vel, hvis det å prioritere fakta over følelser plasserer meg i denne kategorien, så avstår jeg likevel fra å legge meg flat.

Men la oss ikke glemme, kverulering er naturligvis ikke bare for de med et leksikon ved sin side. Eller på innerlomma. Dette er en invitasjon til alle som våger å utfordre status quo, som tør å stille spørsmålstegn ved den kollektive narreskapen som ofte presenteres som «sannhet».

Og nå håper jeg du hører den pompøse filmmusikken i bakgrunnen. For dette har jommen meg blitt til en ode for de som nekter å la «det får stå for din regning» bli slutten på en samtale som fortjener et dypere dykk.

Så, mens vi navigerer gjennom denne æraen av følelsesstyrte «fakta» og meninger la oss kverulere med stolthet!

For i kveruleringens verden er det rom for alle, fra den stille skeptikeren i hjørnet til den høylytte debattanten ved podiet.

Bli med å snu fortegnet til begrepet kverulering, og heller enes om at fornuftig uenighet faktisk kan bringe samfunnet vårt bittelitt fremover.

Og hvis ikke; ja, da kommer nok vi kverulantene uansett løpende etter deg.