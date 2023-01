Kalde nordmenn trenger en statsminister som handler

Kalde og sultne nordmenn trenger mer enn en statsminister som ber dem innfinne seg med at livet kommer til å være dyrt og vanskelig på ubestemt tid.

Vi står overfor vanskelige tider i et Europa i krig og krise, men Støre må gjøre mye mer for å hjelpe de aller mest sårbare her i Norge.

I et intervju med VG 14. desember sier Støre at folk må belage seg på en kald vinter med høye strømpriser, og at regjeringen ikke kommer til å øke strømstøtten.

Konsekvensene er brutale. Evianne (36) fortalte for over ett år siden at hun vurderte å flytte fordi strømutgiftene ble for høye, og i oktober ga Charlotte (54) nok et ansikt til alle de som lever i energifattigdom.

En ny rapport viser at mange må betale strøm og mat på kreditt, særlig de unge mellom 18 og 29 år. Regjeringen har ikke forstått alvoret.

Nå trenger vi mer drastisk omfordeling og nye tiltak som får ned strømforbruket både hos Jørgen Hattemaker og kong Salomo.

MDGs strømbonus

I dag er det Salomo og hans like som får mest strømstøtte og som enklest kan benytte seg av regjeringens støtte til energieffektivisering.

Det må endres. For det første må regjeringen innføre MDGs strømbonus.

Denne gir alle innbyggere en lik utbetaling basert på inntektene staten får fra strøm.

En familie på fire med gjennomsnittlig strømforbruk ville fått 7600 mer i strømstøtte enn i dag, etter at regningen også er betalt.

Den ville også premiert de som bruker mindre strøm og hatt en avkjølende effekt på prisen på strøm ved at støttebeløpet ikke kompenserer økende priser direkte.

Kilowatt-timer

Det andre som nå trengs er en rausere støtte til energisparing for alle nordmenn.

Slik støtte kutter strømregningen permanent og gir oss som samfunn mer handlingsrom i møte med en krise.

For det var ikke krisepakkene som fikk oss ut av pandemien. Det var vaksinene. En storstilt satsing på strømsparing er vaksinen vi trenger nå.

Det har Støres kolleger i andre europeiske land forstått. De begynte allerede i fjor med å støtte energisparing.

Akkurat nå er det å skru av strømmen det eneste alternativet for de med dårlig råd som vil bruke færre kilowattimer.

De får nemlig ikke noe støtte til enkle tiltak fra regjeringen.

Noen kommuner har vedtatt støtte til varmepumper.

Solid andel

De fortjener heiarop og kudos, i stedet ser vi at sentrale Ap-folk snakker ned tiltaket. Det virker som de forsøker å fokus bort fra sin egen handlingslammelse.

Det vi trenger er en statlig krisepakke for energisparing. Staten må ta en solid andel av kostnaden for tiltakene både i eneboliger, rekkehus og blokker.

Lavtlønte bør få dekket en ekstra høy andel og tilgang til rentefrie lån for å dekke egenandelen. Senest 12.12 fremmet vi forslag på Stortinget om å øremerke 520 millioner til ENØK. Dessverre stemte regjeringen sammen med SV, FrP og H mot.

For budsjettenigheten med SV gjorde ikke situasjonen bedre. Det ble faktisk kutt i det lille som fantes av øremerkede midler til enøk.

De 280 millionene Husbanken skulle bruke på strømsparing i studentboliger og kommunale boliger forsvant. Det rammer særlig sårbare grupper.

Sannheten er at regjeringen knapt har løftet en finger for å gjøre strømsparing enklere for folk. Det gjør at forbruket vil holde seg høyt, og at folk flest må betale mer for strømmen i mange år fremover.

Det er mulig å gjøre det som skal til for at nordmenn skal slippe å fryse gjennom vinteren.

Støre kan sørge for at de som trenger det mest, får økt støtte til å betale regningene sine, samtidig som regjeringen løser strømpriskrisen ved roten gjennom å få ned strømforbruket for folk.

