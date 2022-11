«Julebordet er dekket for de norske jentene»

Hei! Hå! Nå er det jul igjen!

Å følge håndballjentene i mesterskap er et av de sikreste juletegnene vi har. At de nå skal spille EM i begynnelsen av november roter rett og slett med hodet mitt.

Det skal være gløgg i koppen og pepperkaker på bordet når Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk skal forsvare Norges ære i Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro. Mot slutten av mesterskapet skal juletreet pyntes.

Etter å ha tilbrakt noen førjulsuker rundt om i Europa på mesterskap, så er også den ungarske nasjonalsangen blitt noe jeg forbinder med julen. I mange år var det omtrent bare i desember jeg hørte den. Og da gjerne flere ganger i uken.

Dette blir bare helt feil for meg. Bare fordi det skal spilles et mesterskap i en eller annen idrett i Qatar i desember, så bryter man en av de sterkeste juletradisjonene som er.

Men la oss håpe resten av tradisjonene blir holdt i hevd. For det ville vært veldig kjedelig om vi på toppen av det hele skulle oppleve et norsk lag komme hjem uten medaljer.

Heldigvis har jeg liten tro på at det skjer.

Selv om mesterskapet kan bli en liten prøvelse for Thorir Hergeirsson og hans gjeng.

For det er lenge siden det har vært så mye usikkerhet rundt en mesterskapstropp.

Veronica Kristiansen, Kari Brattset Dale, Camilla Herrem og Sanna Solberg-Isaksen var alle sentrale da Norge tok VM-gull i fjor. Nå er alle borte av ulike årsaker.

Men Norge har fortsatt verdens to beste målvakter i Katrine Lunde og Silje Solberg. Og i Henny Reistad, Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk har man tre av verdens aller beste bakspillere. Da kan du ikke stryke Norge blant favorittene bare fordi det mangler noen store navn i troppen.

Det er vel bare Frankrike som har et større favorittstempel i pannen. Men jo større favoritter de franske jentene er, jo større pleier nedturen deres å være.

Er det et lag som kan skape trøbbel for Norge så er det Frankrike. Olivier Krumbholz er en gammel luring på benken. Og det er ingen som er flinkere til å «ødelegge» en håndballkamp enn ham. Det er sjelden vakkert når Frankrike gjør det bra. Men det er veldig effektivt. Defensiv organisering i verdensklasse, kombinert med noen av de beste individualistene rundt om. Det kan bli en suksessoppskrift igjen.

Er det en som vet å spille på Norges svakheter, så er det Krumbholz. Selv om Sunniva Næs Andersen har gjort det godt i Champions League med Vipers, så vet han veldig godt at Norge stiller med to helt uerfarne venstrevinger.

Jeg ser slett ikke bort fra at Frankrike kommer til å tette helt i midten og slippe de norske kantspillerne løs på Cleopatre Darleux. Heldigvis kan ikke Norge møte Frankrike før tidligst i en semifinale. Da kan både Næs Andersen og høyrekantene være godt varme i trøyen.

KAN FÅ GJENNOMBRUDDET: Vilde Mortensen Ingstad får en viktig rolle for Norge. Foto: Beate Oma Dahle

For første gang så lenge jeg kan huske, og det begynner å bli noen år, så stiller Norge uten en linjespiller i verdensklasse. Å ha spillere som Heidi Løke og Kari Brattset Dale på linjen, gjør det vanskeligere for motstanderne å gå for langt frem på Norges veldig gode bakspillere. Har de gitt for mye rom til de norske linjespillerne, så er de blitt brutalt straffet.

Nå hviler mye ansvar på Vilde Mortensen Ingstads skuldre. Og jeg ser ikke bort fra at hun kan få sitt gjennombrudd i dette EM. Hun har kvalitetene og har vært veldig god i Danmark i flere år, men hun har ikke helt fått det til i mesterskap. Hvis motstanderne nå konsentrerer seg mer om Norges bakspillere, så vil det bli mye rom for henne. Dette kan bli hennes mesterskap.

Danmark er den tredje klare medaljefavoritten. Under Jesper Jensens ledelse har danskene sakte, men sikkert klatret opp i verdenseliten igjen. Men de har ikke spilt en finale siden EM-sølvet i 2004. Og det tror jeg plager danskene. Folket vil ha en finale igjen nå, og det blir spennende å se hvordan spillerne takler det presset. Danmark har stor bredde i troppen sin. Og det er den eneste nasjonen som nesten kan matche Norge på målvaktsplassen.

Nederland og Tyskland er to nasjoner som kan bli spennende å følge. Begge to har byttet trenere, og har i mine øyne fått inn vesentlig høyere taktisk kompetanse enn de har hatt de siste årene.

Nederland har fått svenske Per Johansson på benken. Han tok Sverige til EM-finale før han startet sin karriere som globetrotter i østeuropeiske storklubber. Rutinerte Johansson er flink til å organisere lagene sine, og det kan være med å løfte et ungt og energisk Nederland.

Markus Gaugisch er Tysklands nye trener. Han har hatt stor suksess med Bietigheim, som er blitt et tøft lag å møte for alle i Champions League. Han har først og fremst tatt tak i forsvarsspillet til Tyskland. Og som kjent er det i forsvar det vinnes pokaler.

Tyskland har underprestert i noen år nå. Henk Groener klarte aldri å ta ut potensialet i det tyske laget. Nå er det ingen som forventer noe av dem, og da kan de bli skumle.

FAR OG DATTER: Sveriges landslagssjef Tomas Axnér har tatt med sin datter Tyra til EM. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Det blir også spennende å se om Sverige fortsetter utviklingen sin. De har tatt store steg etter at Tomas Axnér tok over som trener. Nå har han også gitt etter og tatt med sin datter i troppen. Tyra Axnér har i en årrekke vært et av Sveriges største håndballtalenter. Nå får hun sin mesterskapsdebut med pappa på benken.

Selv om EM spilles i november, og ingenting er som det skal være, så har jeg vanskelig for å se Norge utenfor semifinalene. Ingen kommer bedre forberedt, selv om forberedelsene startet en måned tidligere. Ingen er bedre organisert. Og ingen er bedre trent.

Når man i tillegg vært heldige med trekningen, og stort sett slipper unna de tøffeste lagene før en eventuell semifinale, så skal julebordet være dekket for de norske jentene.

Motstanden i gruppe- og mellomspill skal heller ikke være verre enn at Hergeirsson får muligheten til å gå rundt på hele troppen sin. Det kan bli viktig at trioen Reistad, Bredal Oftedal og Mørk får hvile litt under mesterskapet. For de kommer til å trenge alle kreftene de har dersom det skal bli Norges niende EM-gull.

Det gjør at det norske folk vil få muligheten til å bli bedre kjent med spennende ungjenter som Kristina Novak, Thale Rushfeldt Deila, Ragnhild Valle Dahl og Ane Høgseth. Spillere som kommer til å få sentrale roller når 91-årgangen en gang takker av.

Dette kommer til å bli nok en spennende førjulstid, med mye norsk jubel. Det lover jeg. Nå er det bare å få pepperkakene i ovnen i tide til åpningskampen mot Kroatia.