Jeg ventet ikke med abort til uke 19 fordi jeg var sløv

Av: Signe Veierud Busch, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiT Norges Arktiske Universitet, og forfatter av boka «Senabort».

I sin kronikk publisert på TV2.no 26. februar, gir Ystebø uttrykk for at det har «vært en forståelse blant flere partier at abort er et krevende etisk dilemma og et personlig vanskelig valg».

Jeg kan si meg enig i at det er både et etisk dilemma og et personlig valg, og det tror jeg alle politiske partier er samstemte i. En utvidet rett til selvbestemmelse motsier ikke dette.

Utvidet selvbestemmelse innebærer bare at vi stoler på at kvinnene selv klarer å forholde seg til krevende etiske dilemma og som Ystebø selv sier, det personlige valget hun står ovenfor.

Det er kvinnen selv som kjenner sin situasjon best, og sine forutsetninger for å bære frem fosteret. Jeg har selv vært denne kvinnen. Jeg har tatt abort i uke 19, da barnet mitt viste seg å ha en sykdom som innebar at hun ville dø i løpet av svangerskapet, fødselen eller kort tid etterpå.

Det gjør ikke de syke fostrene mindre syke

Ystebø mener at «med all den teknologi og mulighet vi har til å følge fosterets utvikling» bør tilgangen til abort innskrenkes, ikke utvides. Men muligheten til å oppdage sykdommer og utviklingsavvik i fosterlivet, gjør ikke de syke fostrene friske!

Jeg var selv til ukentlige undersøkelser fra uke 12, men vi fikk ikke en diagnose før uke 19. Det var dermed ikke mulig å ta et valg tidligere, selv med all fosterdiagnostikk i bruk. Slik vil det være for mange kvinner.

NIPT tester kun de tre vanligste trisomiene og gir en sannsynlighetsberegning at fosteret har en av disse. Men om mistanke fattes om at noe er galt, må det ofte gjøres andre undersøkelser, for eksempel en fostervannsprøve, for å sette en endelig diagnose.

Det er avgjørende at vi gir kvinnene tilstrekkelig tid til å få et så godt beslutningsgrunnlag som mulig, før valget skal tas. I mellomtiden vil nødvendigvis svangerskapet fortsette å utvikle seg.

Senabort var det eneste riktige for oss

Jeg ventet ikke til uke 19 fordi jeg var sløv. Jeg bar på et elsket barn, og håpet til det siste at testene skulle vise at hun ville få et godt og langt liv med flokken sin.

Hvem som skal beskytte fosteret, om nemndene fjernes, spør Ystebø. Til det er svaret mitt at det skal jeg! Mammaen!

Jeg beskyttet barnet mitt mot å kjenne smerte eller ubehag. Alt hun noen gang kjente, var de myke, vuggende bevegelsene i livmoren.

Jeg beskyttet hennes fire eldre søsken mot livets største sorg, ved å få en liten søster som skulle dø fra dem etter noen dager eller måneder.

Jeg valgte senabort fordi det var det eneste riktige for oss.

Ystebø er absolutt på hva som er riktig, for seg og andre i en slik situasjon. Det er det lett å være, uten å ha stått i den selv.

Ressurser kan heller brukes til oppfølging

De aller fleste abortene gjennomføres tidlig i svangerskapet, og dette vil ikke endre seg dersom selvbestemmelsesretten utvides. Ingen kvinner velger med viten og vilje å utsette aborten lengre enn nødvendig, for en senabort er utvilsomt mer krevende enn en tidlig abort.

Statistikk viser at tilnærmet alle søknader om senabort mellom 12-18 uker innvilges i nemnd under dagens lovverk. Det innebærer dermed ingen realitetsendring av praksis dersom selvbestemmelsesretten utvides til 18 uke.

Tvert om vil en utvidet selvbestemmelsesrett blant annet fristille ressurser som nå brukes på å bemanne nemnder, som heller kan brukes til oppfølging av kvinner som gjennomgår abort.

Argumentet tilhører en helt annen debatt

Når Ystebø skriver at «kvinner som opplever å bli uventet gravid, må tas på alvor og gis den støtten de fortjener» spilles et argument som tilhører en helt annen debatt.

Den pågående diskusjonen om en liberalisering av abortloven handler i liten grad om kvinner som blir uplanlagt gravid. De fleste som blir det, tar beslutningen om å avbryte eller fullføre svangerskapet innen utgangen av tolvte uke. Kvinners rett til svangerskapsavbrudd før utgangen av tolvte uke ligger utenfor Abortutvalgets mandat.

Den altoverveiende majoriteten av svangerskapsavbruddene etter tolvte uke, knytter seg til alvorlige sykdommer og utviklingsavvik hos fosteret. Det handler veldig ofte om ønskede barn, ikke om kvinner som havner i «uløkka» eller plutselig bestemmer seg for at de ikke vil ha barn likevel.

I tilfeller hvor det påvises sykdom hos fosteret, har kvinnene gått igjennom både utredninger og veiledninger med spesialisert helsepersonell, og de har fått god kjennskap til fosterets prognoser og livsutsikter.

Men kvinnen er den som kjenner sin livssituasjon og sine utfordringer best. Denne innsikten kan ingen lege overprøve, eller vite bedre, heller ikke legene i nemnda.

Jeg tør påstå at ingen kvinner tar lett på abort. Det anerkjenner også Ystebø, som omtaler valget som krevende og vanskelig.

Men selv om det er et vanskelig valg, er kvinner fullt i stand til å ta det riktige valget, og det er et valg de bør få ta selv.