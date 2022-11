«Jeg unner henne virkelig gullmedaljen rundt halsen»

Det er tid for revansje! Det er tid for å vise Danmark at de fortsatt har et steg til å ta før de tar gull i mesterskap.

For nå er det mentale spillet i gang. Forutsetningene foran dagens finale er helt andre enn de var da Norge og Danmark møttes i siste kamp i hovedrunden.

Da lagene møttes for noen dager siden var det et dansk lag som hadde bitt negler i to døgn fordi de trodde det ville bli en «vinn eller forsvinn»-kamp, men bare timer før kampstart endret alt seg da Slovenia tapte for Ungarn.

Danskene gikk plutselig til kamp med en bør tatt av skuldrene og spilte totalt uten press.

For Norges del, så visste de at de var i semifinale uansett resultat. Man ønsket selvsagt ikke å møte Frankrike. Men det er likevel vanskelig å mobilisere 100 prosent når tankene allerede er på en kamp noen dager senere. Og de fem-seks prosentene ned er nok til at prestasjonen blir svakere.

Nå er premissene helt andre.

Nå er det EM-finale, med det press og de rammer det innebærer. Og takket være danskenes seier i hovedrunden så er det de som nå har favorittstempelet.

Nå vet danskene at de kan slå Norge. Det kan slå begge veier. Det kan gi selvtillit, men det kan også gi ekstra press. For nå kan de føle at det forventes at de skal gjenskape prestasjonen.

For Norges del så er dette business as usual. Man kommer rett fra sin beste prestasjon i mesterskapet. Selvtillitslagerne er fylt opp etter kampen mot Danmark. Og er det noen som har erfaring med å spille finaler, så er det Norge.

Mens danskene sikkert går til verket med skrekkblandet fryd, så kan jeg garantere at Katrine Lunde, Silje Solberg, Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk, Stine Skogrand, Emilie Hegh Arntzen, Malin Aune og kanskje til og med Henny Reistad bare gleder seg.

Å spille finaler er de så vant med. De har så mye rutine i dette og vet nøyaktig hvordan de skal regulere spenningen inn mot en slik kamp. Lunde, Solberg, Mørk, Oftedal og Reistad er spillere som elsker å ta hovedrollen i slike kamper, og som går foran når det butter litt i mot.

Danskene står i situasjonen for første gang, og fort kan bli preget av stundens alvor. Det er ikke alltid like lett å være den som skal ta den avgjørende avslutningen når en vet det står et EM-gull på spill. Samtidig så er det lett å trøste seg med at EM-sølv er en seier i seg selv når det er 18 år siden sist Danmark var i en finale.

Det blir veldig spennende å se hvordan danskene takler den helt nye situasjonen. Kanskje klarer Jesper Jensen å få spillerne sine til å gå på banen i utfordrerposisjon igjen. Og smitter Anne Mette Hansens galskap og vinnervilje over på de andre jentene, så kan det bli Danmarks første gull siden OL 2004.

Jeg håper Joar Gjerde og analyseteamet hans har kommet opp med en god plan til Thorir Hergeirsson og Tonje Larsen for hvordan stoppe det danske 7 mot 6-spillet. Det var en viktig årsak til at Danmark vant sist.

Sunniva Næs Andersen kan i så måte fort bli en nøkkelspiller i kveldens finale.

Hun har forsvarskvalitetene til å ta bort to spillere ved å ligge litt høyt i sin ytterste posisjon. Klarer hun dette, så kan Norge tette mer mot midten og ta bort danskenes overtallsfordel ved å spille med en ekstra utespiller. Hun har smartnessen og hurtighet i beina til å løse denne oppgaven. Dette har vist seg å være veldig effektivt mot 7 mot 6. Og denne rollen mestrer hun etter min mening best alle de norske jentene.

Også i angrep blir hun viktig. For danskene kommer til å fortsette å la de norske kantspillerne skyte fritt. Næs Andersen har vist mange ganger i Champions League at hun er en strålende avslutter. Men har slitt så langt i EM.

Jeg har til tider hatt virkelig vondt av henne. Presset hun har fått i sitt første mesterskap har vært tøft å takle. Det har åpenbart gått utover selvtilliten. Det hjelper heller ikke på når de norske bakspillerne ikke spiller ballen ut når hun har store sjanser. Da føler du at tilliten er tynnslitt.

Ingenting hadde gledet meg mer enn at hun tar med seg gode forsvarsprestasjoner frem i angrep og får en god avslutning på EM. Scorer hun på det første skuddet, kan dette fort bli kampen det løsner for Næs Andersen. Jeg unner henne virkelig gullmedaljen rundt halsen.

For nå er det EM-gull som står på menyen. Og den menyen er Norge glade i å forsyne seg fra. Åtte ganger tidligere har de norske jentene stått øverst på seierspallen. Og det høres enda bedre ut med ni.

God finale, og måtte det beste norske laget vinne!