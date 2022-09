Jeg trodde jeg kunne alt om den skumle sykdommen – frem til jeg fikk den selv

Ett etter ett symptom dukket opp. Likevel var jeg helt sikker på at dette ville gå over av seg selv. Jeg manglet jo den viktigste indikasjonen – eller?

På bussen fra Oslo til Kristiansand kjenner jeg at musklene i beina verker. Jeg prøver å ikke tenke så mye over det. Jeg har jo tross alt sittet på bussen i fire timer.

Så egentlig gir det mer mening å ha muskelverk enn å ikke ha det, sier jeg til meg selv.

Resten av kvelden sitter jeg mye, og masserer meg selv i nakken og i lårene. Men muskelverken går liksom ikke bort.

Timene går, og etter å ha spist en god middag, sett litt på TV med mamma, pappa og storesøster, er det tid for å legge seg.

Jeg har såpass vondt i kroppen på dette tidspunktet, at jeg for første gang i mitt liv tar en melatonin-pille for å sove.

HESTEKUR: Det er en ordentlig kraftig kur. Foto: Privat

Én pille – fire ganger om dagen

Dagen etter sitter jeg og mamma og snakker om denne muskelverken og feberen som har kommet i løpet av natten.

Jeg forteller at jeg hadde blitt bitt av en flått en ukes tid i forveien. Flåtten oppdaget jeg på bursdagen min, da jeg ble 28 år. For en historisk ræva bursdagsgave, om jeg skal si det selv.

Vi betrakter utslettet på armen min, og er begge enige om at det ikke kan ha en sammenheng, siden det ikke er en rød ring rundt utslettet.

Jeg snakker med flere som sier det samme. Symptomer på borreliose er en karakteristisk rød ring rundt bittstedet. Seriøse nettsider bekrefter også det samme, at dette ofte er eneste tegn på å ha sykdommen.

Og uansett: Nordmenn kan jo ganske mye om borreliose? Det er jo Lars Monsen-sykdommen!

FARMEN: Trolig kom flåttbittet da jeg dekket Farmen for TV 2. Jeg var i skogen og skulle intervjue en av deltaker som røk ut etter en tvekamp. Eller så kan flåtten ha kommet dagen etter, på hytta i Stavern. Foto: Alex Iversen/TV 2

Mens mamma og jeg beroliger hverandre, kommer søsteren min forbi. Hun hopper inn i samtalen og sier: «Nei, men Line! Det er jo helt feil! Det er jo ikke alle som får ring i det hele tatt. Du må ringe legen!»

Det er mange, mange år siden jeg lærte at det ikke er noe vits å si imot storesøsteren sin. Så jeg gjør som jeg blir fortalt. Og takk og pris for smarte storesøstre.

Legen er ikke i tvil. Jeg blir satt på en antibiotikakur i ti dager. 1 gram, fire ganger om dagen.

Helsenorge.no skriver at ubehandlet infeksjon kan spre seg til nervesystemet og ledd. Man kan få lammelser i ansiktet, nummhenhet og vansker med kraft og koordinasjon i deler av kroppen.

Alt dette kunne jeg potensielt fått, om ikke storesøster hadde gjort hjemmeleksa si. Tanken på det, er ordentlig skremmende. Jeg får vondt i magen når jeg lar hodet mitt gå dit.

Jeg syns egentlig min fem år yngre kollega oppsummerte situasjonen ganske godt, da jeg fortalte om historien min:

«Shit, ass. Man facker ikke med flått.»

ALBUEN: Utslettet kom på innsiden av albuen, hvor flåtten hadde vært. Noen dager senere ble utslettet litt større og litt rødere. Foto: Privat

Årsaken til feilinformasjon

Flåtten blir kalt Nordens farligste dyr, ifølge Illustrert vitenskap. Den biter cirka 200 000 mennesker i Norden hvert år – og forskere regner med at det kommer flere og flere av dem i årene som kommer.

Hvordan kan det da ha seg at mange går rundt og har helt feil informasjon om sykdommen den bringer med seg?

Jeg snakka med Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret. Hun bekrefter at farge og form på borreliose-utslett, som heter Erytema migrans på fagspråket, kan variere mye.

Kerlefsen, som er biolog, sier også at det kun er cirka 50 prosent som får det «klassiske» utslettet med en tydelig rød ring.

– De fleste allmennleger i dag er nok klar over dette. Men før lærte de på medisinstudiet å se etter en ring ved mistanke om borreliose. Hvis ikke det var en ring, var det ikke borreliose. Men dette stemmer altså ikke alltid. Denne «misinformasjonen» henger nok litt igjen. Hvis man ikke kjenner til symptombildet på Erytema migrans, så er det jo en risiko for at man ikke får riktig diagnose.

Hun ser bilde av utslettet mitt, og forteller at cirka 10 prosent får et mer «flekkete» utslett.

– Det hender at vi blir kontaktet av folk som har hatt Erytema migrans, men som har blitt sendt hjem igjen fra fastlegen/legevakten fordi de ikke hadde noen «rød ring». Så ja, det hender, men vårt inntrykk er at dette har blitt bedre de siste årene.

Hva skal man konkludere med?

Jeg går fortsatt på antibiotika og har fortsatt problemer med feber og muskelsmerter, men det er ikke noe å klage på.

Etter all sannsynlighet går dette over med tid. Smertene er uansett til å leve med.

Det mest negative er vel at jeg nå for evig tid må leve med en storesøster som kommer til å være greit bezzerwizzer hver eneste gang noen blir syke i fremtiden.

Hun sitter jo tross alt på mer kunnskap enn enkelte fastlager her til lands.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

EKSPERT: Yvonne Kerlefsen har en mastergrad i biologi. Foto: Flåttsenteret

.