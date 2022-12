Jeg står og ser på at hun blir tatt så hardt at hun kaster opp blod

Søkeord:

Hvor går grensen på hva som er greit og når går pornoen for langt? Dette er tema for episode 4 av «Joakims Første Porno».

I denne episoden er jeg med på en pornoinnspilling med en kvinne som liker røff sex.

Det er da vel ikke så ille? Men så tar det ikke lang tid før hun sier at hun liker å bli slått og kvalt til hun svimer av.

Jeg får vondt inni meg når jeg hører dette, men jeg er ikke her for å dømme noen, som programleder må jeg klare å holde meg mest mulig objektiv (det har vært vanskelig til tider).

Jeg er med henne på innspilling og etter to minutter inn i den røffe scenen blir hun munnknullet så hardt og dypt at hun kaster opp blod.

Innspillingen stopper, hun må tørke vekk blodet for det er ikke lov til å vise blod i porno.

Etter blodet er tørket opp fortsetter hun og crewet med å spille inn resten av filmen som om ingenting har skjedd.

Jeg har siden dette opptaket aldri klart å bli kvitt det synet som traff meg den dagen.

Innspillingen av grov porno gjorde sterkt inntrykk. Foto: TV 2

Hun var full av blod og oppkast, hun ble knullet så hardt i munnen at hun kastet opp blod.

Det er det verste jeg har sett, og jeg synes det var enda verre å høre at hun synes det gikk helt fint, det var null stress.

Så da må det vel være jeg som overreagerer? Eller?

Pusher grensene

Det har ikke vært lett å lage en dokumentar om pornoindustrien. Jeg vil verken glorifisere eller fordømme bransjen.

Jeg har respekt for alle pornostjernene jeg har møtt, jeg synes de er ærlige og reflekterte. Men er det en ting som er sikkert; pornobransjen er alt annet enn glamorøs.

Lever av OnlyFans - dette tilbudet ble for drøyt

Du blir forhåndsdømt, du blir ofte utnyttet og du må være sterk for å klare å overleve i den.

Personlig synes jeg det er vanskelig å akseptere at mye av pornoen der ute pusher grensene mer og mer.

Hvor går grensen?

Det er ikke lov å søke på ord som rape, abuse og violence.

Men nettsider som pornhub er kreative og finner de ordene som ligner mest på dem.

Bordell

Mange tenker at dette kanskje er helt sinnssykt, men etter over to år med research til denne dokumentaren kan jeg understreke at dette er helt vanlige søkeord på utallige pornonettsider.

Alita Lee fortalte om en fortid som ansatt på et bordell og ble intervjuet i serien. Foto: TV 2

Husker dere hun her, fra episode 1?

Alita Lee er pornonavnet hennes. Hun snakket som om hun var 10 år, og så ut som hun var 13 år.

Intervjuet går ut på at hun sier at det er en shady bransje, at hun jobbet på bordell tidligere, at hun var engstelig for framtiden, at foreldrene hennes ikke vet at hun gjør porno og at hun ikke anbefalte noen denne bransjen.

Jeg avslutter etter intervjuet med å si til kamera at jeg synes synd på henne og at det hele føltes ubehagelig.

Fordi hun virket så sårbar og ung. Som et lite barn.

Mest søkt på pornhub

På fredag kveld gikk de to første episodene av Joakims Første Porno lineært på TV2. Natt til lørdag var Alita Lee et av de mest søkte navnene på pornhub i Norge.

Av alle jeg har intervjuet til serien er det hun de fleste har søkt opp på pornhub i Norge.. Hva faen?!

Kenzie Reeves gikk rett til topps på søkelisten på pornhub.com i Norge etter at episoden ble vist på TV. Foto: TV 2

Jeg kan med sikkerhet si at det er pga denne scenen – fordi de to andre som var mest søkt på etter Anita Lee på Pornhub forrige helg var Tommy King og Kenzie Reeves.

Begge er med i de to første episodene av serien min og sistnevnte blir vist i skoleuniform i presentasjonen.

Hun er 145 cm høy/lav og har kroppen til en 13 åring hun også.

Hvor går grensen?

Jeg har hatt det gøy på opptak, lært mye og det er viktig å understreke at det finnes mye «bra» porno der ute også.. MEN, og det er et stort MEN, hvor går grensen?

Porno på læreplanen

Dette er lovlig porno som ligger ute. Barn, ja barn, kan ha tilgang til denne pornoen via kun to tastetrykk.

Alle norske ungdommer som jeg har møtt i forbindelse med dokumentaren er engasjerte og vil ha bedre seksualundervisning på skolen.

Ordet porno blir ikke engang nevnt i læreplanen og foreldre synes det er vanskelig å snakke med barna om det.

Så hva skjer da? Ansvaret blir ene og alene på barn og ungdom selv. De må finne ut av alt dette på egenhånd. «Ikke bli påvirket»….si det til en 11 åring du.

Kleven møtte en rekke pornoskuespillere. – De var ærlige og reflekterte. Foto: TV 2

For ja, gjennomsnittsalderen i Norge første gang man blir eksponert for porno er 11 år.

Vi MÅ snakke mer om porno. Få et sunt forhold til porno. Lære ungdom tidlig hva forskjellen på porno og sex faktisk er.

Kule sexologer

Hvordan påvirker pornoen oss? For i dag er porno mer synlig i mainstream kultur enn noen gang.

Ta for eksempel «Ex on the beach» som er inn i sin sjette sesong, og som er et av de mest populære tv-programmene for ungdom i dag der deltagerne blir sendt hjem om de ikke krangler eller har nok sex på tv.

Oralsex-scene blir for mye for Joakim: – Hun blør

Nettaviser slenger seg på og tjener store summer på å seksualisere alt innholdet bevisst. Dette er hverdagskost og dette er det barn blir eksponert for, hele tiden.

Porno kan være helt greit å se på, men jeg spør DEG igjen, hvor går grensen?









Det er naivt å bare lukke øynene og late som om porno ikke finnes.

Den er der, og forsvinner ikke. Det er derfor viktig at vi tar en åpen samtale om hva porno faktisk er.

Hvorfor ikke få inn kule sexologer på skolene – ressurspersoner som ungdom faktisk gidder å lytte til, og som kan bidra til at unge starter sexlivet med en trygg tanke rundt egen kropp og selvbilde.

Vi MÅ snakke om porno!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no