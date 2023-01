Jeg har vært mye sint og redd

Til regjeringen ved helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

På torsdag fikk jeg mitt første brev fra Kreftregisteret, angående livmorshalsprogrammet.

Brevet inneholdt viktig informasjon til meg som fyller 25 år, for å redusere risikoen for å utvikle livmorhalskreft.

Det var bare ett problem ...

Problemet er bare det at livmorshalstappen min allerede har blitt kortere og at jeg har hatt en spontanabort som følge av inngrepet, fordi jeg allerede som 23-åring fikk påvist grove celleforandringer og HPV-virus.

Jeg fant ut av det fordi jeg gikk til en privat gynekolog, som tilfeldigvis utførte en celleprøve.

Etter at fastlegekontoret hadde sagt nei.

Det er rart å sitte med en bismak i munnen av å få en så viktig påminnelse.

Jeg snakker ukentlig med kvinner under 25 år, som blir nektet celleprøve av sin lege, og med både full respekt og forståelse for at grensa må gå et sted, så ber jeg om full respekt og forståelse for at vi også ønsker å bestemme over egen kropp. Uavhengig av alder.

Jeg forstår at det handler om mye, og argumenter som overbehandling, tidsbruk og økonomi blir nevnt, men for meg så handler det om noe mye viktigere. Nemlig livet.

For jeg har sett kvinner jeg har brydd meg om miste livet av livmorhalskreft, noe de fikk påvist før fylte 25 år.

Et valg man skal ta selv

Det handler om friheten til å velge selv når man ønsker å sjekke seg, et valg det for meg er ubegripelig at noen skal ta for deg.

I den nyeste episoden av TV 2 programmet « Bak Fasaden» fikk vi treffe Maren Walvik Johnsen (28) som har livmorhalskreft med spredning.

Hadde kreften blitt oppdaget tidligere hadde saken vært annerledes. Maren tok en celleprøve i 2020. Da var beskjeden fra legen at alt var i orden.

Kreftregisteret svarer på seernes celleprøve-spørsmål, se video:



Overlege Sveinung Sørbye er ekspert på livmorhalskreft. Han sier at halvparten av alle kvinner med høygradige celleforandringer ikke blir fanget opp av celleprøve. Det er katastrofalt.

Maren Walvik Johnsen visste ikke noe om feilmarginen og usikkerheten rundt celleprøver.

Kreften hennes er nå på stadium fire. Det er siste stadiet.

Denne feilmarginen er ikke god nok, og at unge kvinner nektes celleprøve er ikke greit.

Alder, en enkelt lege, statistikk og sannsynlighet skal ikke avgjøre noen sin skjebne.

Vi har ingen flere å miste

Jeg har brukt mye tid på å være takknemlig for at jeg fant ut av at jeg hadde celleforandringer og HPV-virus, og for den gode hjelpen jeg har fått.

Men jeg har brukt minst like mye tid på å være redd og sint for hva som kunne ha skjedd om jeg ikke tilfeldigvis møtte en gynekolog som valgte å utføre en celleprøve for snart to år siden, og som fant forandringene.

Lytt til oss. For vi har ingen flere mammaer, søstre, partnere, bestemødre, venner, kollegaer, nære og kjære å miste.

#SjekkDeg For livet er altfor fint til å la være.