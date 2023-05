For noen er kvinnekroppen fritt vilt for profitt.

Lite gjør meg så forbanna som når kvinners kropp og seksualitet blir utnyttet mot deres vilje for andres vinning, nytelse eller profitt.

I det siste har Instagram florert av falske profiler av venninner og bekjente, kjente som ukjente, som tilbyr seksuelt innhold.

I går fikk jeg tilsendt tilsvarende profil i mitt navn.

«Det må tåles, det er ikke ekte»

Mange jeg kjenner, meg selv inkludert, har i løpet av de siste ukene fått oppleve at noen har opprettet en falsk profil som kan minne mistenkelig mye om de man ser hos OnlyFans-jenter.

Her har noen stjålet våre mest lettkledde (men helt uskyldige) bilder og laget en profil med brukernavn nesten identisk våre egne.

Hvordan hadde det føltes om noen brukte deg, din kropp og identitet for å tjene penger? Maria Moen, influenser

De utgir seg for å være oss og reklamerer for pornografisk innhold under vår identitet - attpåtil med rabatt.

I tillegg har de fulgt alle våre mannlige følgere og blokkert oss for å forhindre oss fra å oppdage og rapportere den falske brukeren.

Det er lett å tenke at «det må tåles, det er ikke ekte», «du har delt bildene selv, sånt skjer på internett» eller at det er så vanlig at jenter selv selger den type innhold og ikke er noe å bry seg om.

Siden det har skjedd så mange jenter, forstår de fleste folk forhåpentligvis at det ikke er ekte, men dette rammer kvinnene i livet vårt - uansett følgertall.

Hvordan hadde det føltes om noen brukte deg, din kropp og identitet for å tjene penger?

Hva om det var kroppen og identiteten til søsteren din eller en god venninne?

Misbruk er også overgrep

I februar ble det publisert en rapport fra NKVTS om at 1 av 5 norske kvinner har blitt utsatt for voldtekt.

Dette tallet var langt høyere enn forventet, ifølge Maria Teresa Grønning Dale ved Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Jeg tror mange kvinner - minst 1 av 5 av oss - hadde stikk motsatt reaksjon til statistikken. Selv ble jeg lettet – ikke fordi det overhodet var positivt et så høyt antall, men fordi det virket representativt for virkeligheten.

Jeg har tidligere skrevet om menn som ikke respekterer kvinners nei i et samfunn der de nærmest fritt kan ta seg frem uten sosiale, eller rettslige konsekvenser.

Jeg har lenge vært illsint på en kultur som tilrettelegger for overgriperne, ikke for ofrene.

Men hva har seksuelle overgrep med falske Instagram-profiler å gjøre?

Hva har voldtekt med å utnytte kvinners identitet og kropp for profitt og egen vinning å gjøre?

Alle former for seksuell trakassering – digital som fysisk, seksuelle overgrep og voldtekt har én ting til felles: at noen stjeler tilgang til din kropp MOT din vilje.

En kvinnes kropp er hennes egen. Ingen fortjener at deres kropp og seksualitet blir utnyttet mot deres vilje, uansett alvorlighetsgrad.

Hvem skal beskyttes?

Å måtte parere uønsket seksuell oppmerksomhet, er noe alle kvinner på alle sosiale arenaer i livet er nødt til.

Mange forstår ikke «nei»

Vi kvinner må ha strategier for å ikke fremstå som «frekk», «vanskelig», «prippen» eller «bitch», når vi setter grenser for vår egen kropp, etter at noen har utvist en manglende respekt for deg eller grensene dine i utgangspunktet.

Ellers må vi tåle å bli oppfattet som kjipe, frekke og vanskelige, samtidig som at vi er oppdratt til å være hyggelige, snille og ansvarsfulle.

Med andre ord skal vi ta hensyn til andres følelser før våre egne (satt på spissen).

Selv har jeg blitt kalt så mangt i forsøk på å sette grenser. Blir man sint når noen overskrider grensene dine er man enda jævligere, attpåtil så jævlig at det er du selv som er problemet.

Jeg har selv opplevd at «nei» og «vil ikke» er ord flere menn ikke forstår.

Et forsøk på manipulasjon

Det er ikke uvanlig å oppleve at «jeg vil ikke ha sex» blir tolket som en invitasjon til alt annet seksuelt, så lenge det ikke innebærer penis i vagina.

Dersom man reagerer, kan man bli møtt av dypt personlig krenkede eller forbanna menn (i mitt tilfelle, men statistisk begår menn 87% av alle seksuelle overgrep) som legger skylden på deg for at de ‘ikke forstår’ at sex betyr alt seksuelt.

Dette er et klassisk eksempel på ‘weaponized incompetence’, et begrep som har gått som en farsott på TikTok den siste tiden.

Det er en form for manipulasjon der noen bruker sin angivelige uvitenhet for å få viljen sin, enten det er om manglende husvask eller manglende respekt for andres grenser.

Folk setter egen vinning over din råderett

Selvhjelpsbøker, velmenende venner, terapeuter og en rekke kunnskapsrike profiler på sosiale medier forteller kvinner at vi må lære oss å sette grenser.

Er man flink til å si nei, kan man alltids bli bedre. Det kan synes som at problemet er kvinners manglende evne til grensesetting, ikke de som overskrider dem.

Personlig er jeg jævlig god på å si nei, ikke skammer jeg meg for det heller.

Likevel var bildene mine fritt vilt da noen ville utnytte kvinnekroppens «iboende» seksualitet for egen vinning.

Likevel finnes det individer der ute som ser et nei som en invitasjon, fordi de setter egen vinning og nytelse over din råderett over egen kropp.

Sånn kan vi ikke ha det.

