Didrik Hægg tok et livsvalg basert på det han tenkte andre forventet av ham. Det viste seg å være et feilsteg. Foto: Petter Sorum-Johansen

Jeg har tatt et feil valg i livet. Det førte til at jeg måtte i terapi.



Da jeg skulle velge studieretning, var jeg redd for å velge feil.

Det gjorde jeg – jeg valgte feil. Fordi jeg opplevde personlig press etter å bli noe, og følte omgivelsene hadde forventninger til meg.

Et friår fra studier ble til fem, med ulike jobber. Jeg tenkte dette ville hjelpe meg å besvare spørsmålet: Hvem skal jeg bli.

Som 23-åring bestemte jeg meg for å ta realfag fra videregående som privatist. Jeg landet på legestudier. Sikker i valget var jeg ikke, men jeg følte jeg måtte bestemme meg.

– I Norge ventet en identitetskrise

To semestre og en opptaksprøve senere, kom jeg inn på medisin i Polen. Jeg var stolt av meg selv, og så for meg at nå tenker familie og venner at endelig blir det orden på Didrik.

Etter ett år i Polen innså jeg at det å bli lege ikke var min drøm, men noe jeg tenkte andre forventet av meg.

Jeg avbrøt studiene, og hjemme i Norge ventet en identitetskrise.

Jeg følte på skam for å være vag i valgene mine. Jeg ble deprimert, med en dyp redsel for å ikke mestre livet. For å komme gjennom det oppsøkte jeg terapi.

Fikk dypere forståelse

Spørsmålet «Hvem er jeg egentlig?» kvernet verre enn noen gang, og jeg trengte noen med erfaring til å hjelpe meg med å finne ut av mine verdier og mål, og håndtere usikkerheten min.

Ved å jobbe med mine tanker og følelser fikk jeg en dypere forståelse av meg selv. Med et bedre selvbilde ble jeg mer motivert og selvsikker til å takle livets utfordringer.

Det ordnet seg.

Ved en tilfeldighet fikk jeg jobb i et takseringsforbund, som jeg trivdes med, og jeg har vært med på ulike prosjekter, og deltatt i etableringen av flere bedrifter.

Valgene jeg har tatt kan kanskje endre seg om to år. Men jeg har innsett at det ikke er farlig å endre retning, eller velge feil.

Unge har mange valgmuligheter. Flere retninger kan virke attraktive, og det hele kan bli overveldende.

Enkelte vet hele livet hva de vil bli, men for andre er det mye vanskeligere å velge retning. Noen ganger spiller tilfeldigheter inn i livsvalgene.

Uansett hva du velger, sitter du alltid igjen med verdifull erfaring, nye opplevelser og mer kunnskap.

Det viktigste er ikke å finne den «riktige» veien, men å ta sjanser, lære av feil og oppleve nye ting. Livet handler om å utforske og oppdage.

Det er aldri for sent å endre kurs hvis det føles riktig for deg. Selv om det kan føles skremmende.