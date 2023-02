Jeg har kanskje hjul under rumpa, men likevel deilig sex

Det er på tide med et kunnskapsløft om funksjonshemmede, mener Ida Hauge Dignes. Foto: Kristofer Olai Ravn Stavseng/Privat

«Funksjonshemmede har ingen seksualitet.»

«Funksjonshemmede lever passive og kjedelige liv.»

«Funksjonshemmede har ikke sex.»

«Funksjonshemmede egner seg ikke som foreldre.»

Selvfølgelig er jeg uenig i påstandene over.

Selv er jeg funksjonshemmet og har både spasmer og stive ledd.

Likevel har jeg et deilig sexliv.

Forestillingene om funksjonshemmede er fantasiløse.

Mange fordommer

Når jeg er på byen, er det ikke uvanlig at jeg får spørsmål om jeg kan ha sex.

Da svarer jeg at «det er mangel på kreativitet som setter grenser for et godt sexliv».

Du kan ha deilig sex selv om du er funksjonshemmet, skriver Ida Hauge Dignes. Foto: Privat

Jeg har kanskje hjul under rumpa, men det har langt mindre å si for mitt sexliv enn du kanskje tror.

Fordommer avler fordommer.

Forestillingen om et begrenset sexliv medvirker til myten om at funksjonshemmede ikke kan få barn eller være foreldre.

Men jeg har mange funksjonshemmede venner, med hjul under rumpa, som er fantastiske foreldre.

Direkte farlig

Fordommene, som lever i beste velgående, forteller oss at det er et direkte samsvar mellom manglende lemmer og manglende omsorgsevne.

Mange tenker at behovet for assistanse samsvarer med et manglende omsorgsgen.

Denne forestillingen er direkte farlig, spesielt fordi den også finnes i byråkratier med beslutningsmyndighet.

Når nybakte funksjonshemmede foreldre søker om flere timer brukerstyrt personlig assistanse (BPA), er det ikke uvanlig at saksbehandlere i kommunen truer med å varsle til barnevernet.

Funksjonshemmede er redd for å få barn.

Ikke i kraft av manglende omsorgsevne, men i kraft av forestillingene som eksisterer.

For funksjonshemmede foreldre blir diskriminert på grunn av egen biologi.

Hverdagskost

Mer enn hver tredje person som søker om ekstra BPA-timer til foreldrerollen får høre fra kommunen at noen andre bør ta ansvar for barnet.

Funksjonshemmede mødre får høre at de ikke egner seg som foreldre.

At de ikke egner seg som omsorgspersoner.

Men assistansebehov avgjør ikke egnethet som forelder.

Det er omsorgsevnen som avgjør.

Funksjonshemmede mødre blir møtt med hatefulle ytringer.

Det er hverdagskost.

I tillegg vet vi at kvinnehelse blir nedprioritert, framfor mannehelse.

På tide med et løft

Funksjonshemmede kvinner, møter dobbel diskriminering i helsevesenet.

Både i kraft av å være kvinne og i kraft av å være funksjonshemmet.

Funksjonshemmede kvinner som også føder barn, møter enda flere barrierer i helsevesenet.

Det er på tide med et løft.

Et kunnskapsløft.

Funksjonshemmede kvinner kan også få barn.

Funksjonshemmede kvinner kan også være fantastiske foreldre.

Gi assistanse (BPA) til funksjonshemmede mødre!

