Jeg har en enorm samling av ulike peniser

Ny Snapchat-forespørsel og nye SMSer. Snappen godkjennes og åpnes. Uvitende (muligens naiv) blir jeg sittende og se og tenke:

«Dette ligner ikke på den damen jeg googlet før jeg godtok venneforespørselen.»

Jeg titter på nytt og får et behov for å slenge mobilen på bordet.

Kjenner jeg vil ha noe avstand, avskyen brer seg. Nok et «dickpic», eller rettere sagt: en «innoverpikk» godt gjemt bak en hårete busk.

Nesten så jeg kjente kjønnslukta

«Damen» jeg hadde godkjent på snapchat var en mann som brukte et kvinnelig alias på snapchatbrukeren sin.

Derfor trodde jeg umiddelbart at det var en hårete dame med en diger nese, i og med at det var en «dame» jeg hadde godkjent.

Siden jeg umiddelbart ikke skjønte hva dette skulle forestille, dro jeg mobilen helt opp i ansiktet, nesten så man kunne kjenne kjønnslukta.

Ubehaget bredde seg gjennom kroppen da jeg skjønte hva den merkelige nesen egentlig var.

En gave jeg ikke vil ha

Jeg googler definisjonen av «dickpics» og til min overraskelse står det følgende:

«Det er som oftest en erigert penis, som sendes som «en gave», en invitasjon eller bare for å se «hva som skjer».»

Da sier jeg herved nei takk til slike gaver.

Søker kjærligheten

Ikke visste jeg hvor mange menn som liker å sende «dickpics» uoppfordret til tilfeldig bekjente og helt ukjente, men jammen meg har jeg fått erfart at det er mange.

Ikke bare bilder, men videoer og lange, grove og perverse meldinger der de skildrer sine drømmer.

Beskrivende, perverse drømmer som inkluderer meg og avsenderen.

«69 år og sprek som bare det»



Etter ett par adekvate SMS-er med en fyr spurte jeg om alderen hans. Dette fordi jeg opplevde ganske raskt en primitiv kommunikasjonsform.

«Jeg er 69 år og sprek som bare det» svarte han.

Med SMS-en fulgte også flere bilder, først av seg selv, deretter videoer, nakenbilder, og så videre.

Så hvorfor blokkerte jeg ikke denne fyren?

Jo visst gjorde jeg det. Men meldinger som han sendte kom som MMS. Det vil si, at jeg likevel får meldinger fra han om jeg logger meg inn.

Det gjør jeg til tider, da flere meldinger ender som MMS hos meg.

Så jeg titter innom og ser cirka 20 meldinger fra denne mannen. Jeg trengte ikke åpne dem for å se hva mange av dem inneholdt, fordi forhåndsvisningen på videoer og bilder vises uten at de må åpnes.

Det vil si at gavene allerede var åpnet.

Så hva gjør at menn uoppfordret sender dette til tilfeldige damer?

Jeg tok fatt på Google og leste meg opp på litt forskning om temaet og annen nyttig og unyttig visdom.

Mange ønsker en gave tilbake

Mange av disse mennene har en narsissistisk personlighet og er veldig opptatt av seksualitet. En artikkel skriver om «mørke» personligheter som søker mer seksuell oppmerksomhet enn andre.

Dette gjelder menn med narsissistiske og psykopatiske trekk.

Narsissisten er selvopptatt og egoistisk og forholder seg bare til rett og galt når det gagner dem selv.

De elsker å bli beundret og sliter med å forstå andre menneskers følelser. Vedkommende har store drømmer om makt, innflytelse og ønsker misunnelige blikk.

Han opplever seg både bedre enn deg og enda mer spesiell.

Så da så. Beskrivelsen av narsissistens fungering gjør at de kan ha ønsker og behov som ikke samsvarer med dine behov, dine ønsker og behov er uvesentlige for dem.

«Dickpics» kan blitt sendt til deg eller meg, og «gaven» skal vi vel bare være stolte av å motta?

«Dickpics» kan sendes som en gave, en gave du ikke har bedt om.

Her bør det differensieres mellom uønskede og ønskede «dickpics» . For meg er ikke uønskede «dickpics» noen gave og inviterer ikke til noe videre samarbeid.

Mange menn håper jo på at de skal få et romantisk eller seksualisert bilde tilbake. Noen føler seg berettiget også.

I alle fall et «takk», fordi du var den utvalgte denne gangen.

Det pirrer seksuelt

I en studie fra 2018 ble 1000 menn spurt om hvorfor de har valgt å sende disse bildene.

De fleste svarte at de gjør dette for at de håper på å få seksuelle bilder i retur, for å tilfredsstille sine egne seksuelle behov.

Over 14 prosent sa at de ønsker å fremprovosere en fryktfølelse eller et sinne hos mottakeren.

Det pirrer dem seksuelt. Tenk å sende en snap av din snopp og se at mottakeren åpner den i dette sekund.

Kan det muligens også være pirrende? I alle fall oppleves tilbakemelding på ett eller annet vis som tilfredsstillende for avsenderen.

Det jeg «angrer» på nå i ettertid er at jeg ikke skrev en snap tilbake til «den gamle damen med diger nese og bustete hår» og informerte vedkommende om at briller ville vært kledelig, før jeg blokkerte avsenderen.

Jeg føler meg invadert

Så hva gjør det med oss når vi blir invadert av alle disse pikkene?

Personlig kjenner jeg på en avsky for noe som egentlig er noe fint. Jeg blir kvalm og demotivert.

Mange ganger i denne prosessen har jeg tenkt at jeg ikke er klar for kjærligheten.

Jeg føler meg litt nummen, hudløs og invadert. Det rammer ikke bare meg, men de mennene som jeg eventuelt skal møte.

Det er mulig det vil ligge noe ubevisst i bakhodet mitt som vil hindre meg i å åpne hjertet mitt for en mann igjen. Da dette flotte er blitt besudlet.

Jeg leste et sted at ingen damer som var intervjuet i en undersøkelse om temaet hadde noen gang datet en person som startet kontakten med et «dickpic». Om de hadde noe interesse innledningsvis for vedkommende, så mistet de den om de mottok en uønsket penis på skjermen.

Jeg har en enorm samling av ulike tisser

Så menn, er ønske et forhold og du ikke er narsissist – så hold tilbake behovet for anerkjennelse, misunnelse eller andre affekter fra mottakeren, og vent med «gaven» til den er ønsket.

Jeg har nå fått en ny hobby. Jeg samler ikke lenger på frimerker, men jeg har en enorm samling av bilder av ulike varianter av tisser.

Det er mulig jeg kan benytte det gamle sjekketrikset, bare bytte ut frimerker med «har du lyst å bli med hjem for å se på «dickpic-samlingen» min»?

Eller, jeg tror det beste igjen er å annonsere at jeg sier nei takk til flere slike gaver.

