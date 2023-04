I 14 måneder har russiske bomber falt over Ukraina. Sykehus, barnehager og byer er bombet sønder og sammen.



Lidelsene det ukrainske folk har vært utsatt for er knapt til å fatte. Krigen i Ukraina har virkelig demonstrert Rødt sitt sanne ansikt.

Åsmund Aukrust. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Partiet har strøket ved hver eneste korsvei. Før krigen startet snakket de om at det var to sider i krigen, Rødt mente Norge skulle være landet som nektet Sverige og Finland NATO-medlemsskap, og i over ett år har de vært motstander av våpenstøtte slik at Ukraina kan forsvare sitt eget folk.

Heldigvis landet landsmøte til Rødt denne helga på og omsider støtte norske våpendonasjoner til Ukraina.

Det var mildt sagt på overtid, men det er allikevel bra de nå slutter seg til resten av partiene på Stortinget.

Da kunne man kanskje sagt, velkommen etter og avsluttet med det, men det er allikevel to forhold som gjør det umulig å avslutte slik.

For det første, er det utrolig at et parti som snakker høyt om internasjonal solidaritet skulle bruke over ett år på å ta et standpunkt.

Resten av det politiske Norge brukte fire dager på å fatte samme avgjørelse, og med vestlig støtte har Ukraina klart å forsvare seg.

Hvis alle land og politiske partier hadde brukt like lang tid som Rødt hadde det ikke lenger vært noe Ukraina.

Dette er ikke teori, det er blodig alvor.

Konspirasjonsteorier

For det andre, viser debatten på landsmøte hva slags konspirasjonsteorier og verdensbildet som preger partiet.

Shala Sultani uttalte; «er det virkelig en krig mellom Ukraina og Russland, nei det er en krig mellom USA og Russland.»

Andreas Hjelle ropte fra talerstolen; «USA og Nato er den store satan i verden.»

Rødt Oslo sin toppkandidat Siavash Mobasheri sa «Våpen er ikke veien til fred, slik krigsforbryteren Jens Stoltenberg har sagt det.»

Det er som å få innblikk i et fremmed univers å se hvordan Rødts delegater omtaler krigen i Ukraina.

Det er nesten som man ikke vet om man skal le eller gråte, men når man tenker på hva dette egentlig betyr er det ingen grunn til å le.

For når president Putin daglig sender terrorbomber over det ukrainske folk er det ikke bare absurd å bagatellisere det, slik retorikk er direkte farlig.

Fordi det bygger opp om Putins verdensbilde.

Krigsforbryter

At det er øst mot vest, og at det er forsvarsalliansen Nato som er aggressoren.

Samtidig som Putin daglig gjennomfører alvorlige krigsforbrytelser, er det Jens Stoltenberg som blir angrepet som krigsforbryter av Rødt Oslos frontkandidat.

Det er en påstand som man må langt ned i det mørkeste for å finne støtte til. Nato er ikke satan – de er garantisten for Norges sikkerhet. Stoltenberg er ikke krigsforbryter, han leder vår allianse, og samler støtte for at for at Ukraina skal overleve.

Debatten på Rødts landsmøte viser at de er et parti med en virkelighetsfjern utenriks- og sikkerhetspolitikk, og at de ikke evner å ta oppgjør med konspirasjonsteorier i eget bakland.

Jeg håper ikke mange av de 40 000 ukrainske flyktningene i Norge hørte debatten på Rødts landsmøte.

Hvis vi reagerer kraftig på hvordan overgrepene de utsettes for omtales, kan jeg bare tenke meg til hva de føler om det.

Jeg håper derimot mange av de som vurderer å stemme Rødt ved høstens valg hørte debatten.

Politikkens aller viktigste oppgave er å sikre trygghet og sikkerhet for sitt folk, her viser Rødt at de dessverre fortsatt har en svært lang vei å gå.



