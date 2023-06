Jeg håper folk ser den grove mishandlingen av folket mitt

HISTORISK DAG: På mange måter er 1. juni en historisk dag for samer, kvener og skogfinner, men det er også en betydningsfull dag for resten av befolkningen, skriver leder i Noereh Emilie Biti-Jessen. Foto: Privat

Å være same i dag kan ikke oppsummeres i korte trekk, ettersom vi alle har ulik oppfatning av hvordan det er å være same, og hva det betyr.

For meg betyr det å være same tilhørighet til et fellesskap som er inkluderende og varmt, til tross for den behandlingen det samiske folk har vært utsatt for.

Fornorskningsprosessen har satt dype spor i det samiske samfunn, og for mange er assimileringen fortsatt pågående.

Men til tross for dette er vi her fortsatt, og dette tror jeg er mye til takke for det sterke fellesskapet.

En vinteruke i mars, som for veldig mange bare var en helt vanlig uke, samlet flere hundre seg utenfor departementene i Oslo for å demonstrere mot det pågående menneskerettighetsbruddet i Norge.

Aksjonistene kaller inn til en større markering på Eidsvoll plass ved Stortinget. Fredag blir deres siste dag med aksjon i denne omgang. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

500 dager hadde gått uten at staten hadde gjort noe for å adressere vindmøllene bygget ulovlig på reinbeiteområdet til Fosen-samene.

Å være én av fire som fulgte med på utsiden når demonstrantene tok seg inn i OED, til å se folkemengden vokse seg til over 2000 mennesker utenfor slottsparken en uke senere, er symbolsk og rørende.

For det viser det sterke fellesskapet i Sápmi – hvor raskt folk kan mobilisere seg når det trengs.

Ingen selvfølge at vi skulle overleve

På mange måter representerer denne saken hvordan det samiske samfunnet enda er utsatt for en fornorskningsprosess.

Hvordan vi fortsatt må kjempe for rettigheten våre og framtiden til den samiske kulturen.

Det å være i Oslo i mars var noe eget.

Aldri før har jeg kjent på så mye stolthet.

Folk jeg aldri hadde møtt åpnet sine hjem, ukjente ga klemmer og det var en solidaritet uten like.

Min áhkku (bestemor) pleier ofte si til meg «tenk så stolt dine forfedre hadde vært, hadde de sett dere nå».

For mine forfedre var det ingen selvfølge at det samiske skulle overleve.

De vokste opp på en tid hvor framtiden fremsto svært usikker.

Derfor er det veldig fint å se at vi har ett fellesskap som står så sterkt den dag i dag, til tross for historien som alt er skrevet.

En grov mishandling

Det er mange som venter i spenning på hva sannhets- og forsoningskommisjonens rapport blir å belyse.

Vi vet det vil være tunge og vanskelige historier.

Spenningen ligger i hvordan andre enn de som ikke er kjent med dette vil anerkjenne fortellingene.

På mange måter håper jeg at majoritetsbefolkningen endelig får satt seg inn i den grove mishandlingen av det samiske folket, kvener og skogfinner.

Mitt håp er at rapporten skal gi slik innsikt at man som samisk ungdom skal slippe å måtte være vandrende leksikon fordi det er kunnskapshull i befolkningen.

Mitt største håp

På mange måter er 1. juni en historisk dag for samer, kvener og skogfinner, men det er også en betydningsfull dag for resten av befolkningen.

De som lever side om side av oss, de som også har forfedre som har levd under fornorskingen.

Jeg skulle ønske at nordmenn også, i forbindelse med denne dagen, ble spurt hvordan det er å være norsk på en slik dag?

STOLDE: Min áhkku (bestemor) pleier ofte si til meg «tenk så stolt dine forfedre hadde vært, hadde de sett dere nå», skriver Emilie Biti-Jessen i Noereh. Foto: Alf Simensen / NTB

For hvordan vil majoritetssamfunnet forholde seg til rapporten?

Mitt største håp for forsoningsprosessen er at dette er ett fellesprosjekt for hele storsamfunnet, at rapporten ikke bare faller for de det gjelder.

Jeg håper alle som kan, setter seg inn i denne rapporten, for rapporten berører ett fellesskap mye større enn bare det samiske, kvenske eller skogfinnene.

