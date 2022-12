Jeg får 333 kroner ekstra i måneden av en tilfreds regjering

Jeg ser her at NAV direktør Hans Christian Holte er ute og prøver å svekke stigmatiseringen rundt å trenge hjelp fra NAV.

Hvilket er veldig positivt, og i seg selv beundringsverdig.

Men problemet strekker seg mye lengre enn hvilken oppfatning man føler folk rundt oss har ved å bruke NAV.

Det ligger et vesentlig mer bekymringsfullt inntrykk av våre politikere som benytter seg av diverse ytelser hos NAV.

Frode Bruland Foto: Privat

Så er det ikke NAV selv, eller nødvendigvis samfunnet for øvrig, som sier noe om deg som person hvis man benytter seg av de rettigheter man har i vårt samfunn.

Det er i større grad Stortinget som setter et uheldig lys på oss som er avhengig av hjelp.

Vi blir først og fremst tvunget gjennom et nåløye med utredninger, samtaler, utplassering m.m.

For å få tilgang på midler det er oppgitt at en har lovmessig krav på.

Når det gjelder pasientens helse, blir ikke legens vurdering lagt tilstrekkelig vekt på, kontra hva en potensielt mindre kvalifisert rådgiver blir.

Svekket helsemessig

En må istedenfor vurderes av mennesker med ekstremt tungvinte retningslinjer foran seg, som selv har vesentlig mindre kompetanse til å bedømme den reelle helsetilstanden til vedkommende de har foran seg.

For så at enhver søknad skal behandles av en ekstern person, som aldri har møtt individet man da skal bestemme veien videre for.

Mange, om ikke samtlige som kjemper seg gjennom denne kvernen, føler seg i mange tilfeller mer svekket helsemessig enn når man startet med prosessen.

Veronica: – Privatøkonomien går hardt utover psyken

Dette er heller langt fra en hemmelighet, noe som gjør det enda mer vanskelig å ta kontakt for å få den hjelpen man faktisk har krav på.

Når en da også har vært i arbeidslivet tidligere over en rekke år, og blir avspist med en lav prosentandel av det man fikk utbetalt i fullt arbeid, gjør dette situasjonen langt mer ubehagelig.

Man presser seg gjerne lengre enn langt for å unngå å havne i en slik prekær økonomisk situasjon, noe som neppe er det fornuftige valget hvis helsen allerede er svekket.

Man kommer da til et punkt hvor man av diverse årsaker, psykisk og fysisk er utslitt.

«Skadet vare»

Så begynner det virkelige hardkjøret for mange, for å så potensielt oppnå 66% av det man hadde i inntekt, som man da har budsjettert livsgrunnlaget sitt ut fra i årevis.

Når man da gjerne har funnet frem ved medisinsk vurdering, at man ikke lenger kan bidra i arbeidslivet, er man like fullt stemplet som «skadet vare».

Man fortjener tydeligvis ikke lenger å være regnet som den samme ressursen for samfunnet, venner og familie.

Man blir øyeblikkelig mindre verdt.

Det står jo svart på hvitt i utbetalingene man får fra Nav, at man bare er verdt 66% av det man en gang var.

Dette for å være avskrekkende, man skal jo ikke kunne lure seg til midler fra det offentlige hvis man bare utnytter systemet, og kan bidra til samfunnet.

Men hva er da den egentlige fasiten? Er det legene man ikke stoler på?

Er det rådgiverne hos Nav selv man ikke har tillit til?

Eller er det da så stor frykt for at det finnes så mange mennesker her i landet som har en urovekkende sosiopatiske trekk, at det bare er en måte å forsikre seg om at man virkelig ikke blir lurt?

Uføretrygde som 18-åring

Jeg spør bare fordi jeg selv har lagt igjen alt jeg hadde i en tøff bransje som krevde enorm innsats for liten lønn, med en forventning fra arbeidsgiver om at man jobbet omtrent livet av seg for å vise de riktige holdningene.

Jeg jobbet i 22 år i butikk, mer konkret innen klesbransjen.

For det meste i kjøpesentre som til stadighet ville utvide åpningstider som en service for kundene.

De brydde seg ikke i videre grad om hvem som endte med å stå i disse butikkene når voksne kvalifiserte arbeidere ikke orket mer.

Når dette da ikke holdt eller rakk fysisk lenger, når man da med arvelige kroniske lidelser fra barne- og ungdomsalderen prøvde sitt ytterste for å bidra fullt ut til fellesskapet.

Jeg er diagnostisert med både fibromyalgi og revmatisme-lidelser fra en ung alder.

På tross av dette og en den gang Aetat som ville uføretrygde meg i en alder av 18 år, ville jeg gi mitt til fellesskapet.

Når strikken omsider røk, har jeg ikke gjort nok for å bevise min verdi som person?

Har jeg ikke rett til å bli behandlet likeverdig som andre mennesker lenger?

Er det på tross av erklæringer fra flere hold innen helsevesenet fortsatt en frykt for at jeg lyger?

Kunstig koma

Det hjelper så lite i det store bildet at direktøren for Nav står fram her og inviterer oss inn, når de som dikterer hvilken hjelp de kan yte ikke har omsorg eller empati for oss som behøver denne hjelpen.

Frykten for hva den underliggende motivasjonen egentlig består av, er større enn villigheten til å hjelpe.

Jeg er vitne til en tilfreds sosialdemokratisk regjering, som gir meg hele 333 kroner ekstra i måneden.

Til oss som trenger det mest.

Når man i samme perioden ser økning av priser, avgifter, gebyrer og skatter.

Ser man i samme situasjon at bedrifter som i mange tilfeller har satt seg selv i en vanskelig situasjon, som konsekvens av dårlig drift, mottar store midler for å vedlikeholde en så godt som kunstig koma, til det som på sikt vil rakne for egen regning.

Dette etter et kvartal hvor Norge AS har hatt 600 milliarder kroner i økning av salg og tjenester, som øker oljefondet med 5% i en omgang.

Da kan man trygt si at en føler seg ekstremt lettet over den massive hjelpen man får i form av 333 kroner i måneden.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no