«Jeg er sikker på at det blir Champions League i Trondheim Arena»

Er du håndballinteressert så er det umulig ikke å ha fått med seg stormen rundt Kolstad den siste uken.

Det var som et bombenedslag da nyheten kom at den ambisiøse trønderklubben måtte kutte kostnader og ba stjernespillerne sine om å gå ned i lønn. 30 prosent denne sesongen og 20 prosent neste.

Kritikerne var ikke sene om å komme på banen.

«Hodeløs satsing!», «På grensen til korrupsjon!», «De har lurt spillerne!», «Kolstad må kastes ut av Champions League!»

Men la oss skru tiden tilbake til 31. oktober 2021.

Bomben var ikke mindre da Kolstad kalte inn til pressekonferanse og daglig leder Jostein Sivertsen satt mellom Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød og proklamerte tidenes satsing i norsk klubbhåndball.

Sponsorbudsjettet skulle økes fra 5 til 40 millioner kroner, og Norges største stjerner skulle hentes hjem fra storklubber i Europa. Christian Berge forlot også jobben som landslagssjef for å lede storsatsingen i hjembyen.

Under to år senere, og før Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen har fått stukket fingrene i klisterboksen i Kolstad Arena, så vakler altså hele prosjektet.

De har ikke klart å få inn alle sponsorkronene de trodde de skulle få inn, og fra utsiden kan det virke som om det har vært nettopp en hodeløs satsing.

Men jeg tror det ligger ting bak sponsorsvikten som ikke er kommet til overflaten, som Kolstad velger å holde for seg selv. For inntrykket mitt av Jostein Sivertsen og ledelsen i Kolstad er at de ikke er en gjeng som ville tatt cowboyhatten på og begitt seg ut på en vill vest-satsing.

De har bygget klubben opp over mange år. De har bygget organisasjonen først og fått på plass et fundament før de har begitt seg ut på den sportslige satsingen. Så hvorfor ødelegge det med en satsing som kunne tvinge hele klubben i kne?

Kanskje er jeg naiv når jeg tror de har handlet i god tro. De har trodd at de hadde pengene som skulle til ellers hadde de ikke satset så stort. Men de har ikke handlet i aktsom god tro, som er noe helt annet. Derfor står de der de er i dag når pengene er uteblitt.

Er det kritikkverdig?

Så absolutt. De har ikke hatt kontroll på at pengene de trodde ville komme er kommet og har brukt dem uten å ha en sikkerhetsmargin. Men det er ikke noe nytt i internasjonal håndball. Polske Kielce og makedonske Vardar er klubber som har gått gjennom økonomiske kriser midt i sesongen de siste årene.

Kunne Kolstad løst det bedre overfor spillerne sine?

Helt klart. Spillerne burde vært informert mye tidligere. Men når spillerne velger å akseptere lønnskuttet og begrunnelsen de har fått, så tenker jeg vi skal legge den siden av saken død. Sagosen, Abelvik Rød og Johannessen hadde alle interesse fra andre klubber og dersom de ikke har tillit til klubben, så er jeg sikker på at de hadde vært i gang med sesongoppkjøring et helt annet sted enn Trondheim.

Så hva skjer nå?

Bundesliga-direktør Frank Bohmann har gått hardt ut og bedt Det europeiske håndballforbundet (EHF) om å ekskludere Kolstad fra Champions League, med begrunnelse at trønderne førte EHF bak lyset da de signerte en erklæring om at de hadde økonomien på plass til å gjennomføre sesongen.

Men hvorfor angriper han ikke i samme åndedrag Barcelona? Den spanske gigantklubben må ifølge Mundo Deportivo kutte sitt budsjett med ti prosent, rundt 8,5 millioner kroner. For å klare dette så prøver de nå å løse den kroatiske stjernen Luka Cindric fra kontrakten sin.

Dette kommer også frem etter at Barcelona har signert sin erklæring om at de har økonomi til å gjennomføre sesongen.

Konsekvensene må i så fall være like for Jørgen Hattemaker og Kong Salomo, derfor er jeg temmelig sikker på at EHF kommer til å slå seg til ro med at Kolstad har inngått en avtale med spillerne om lønnsreduksjon og man nå har økonomien på plass for å fullføre sesongen.

Spillerne bekrefter at de er happy og da er nok også EHF happy.

For EHF er avhengige av å ha de største stjernene på plass for å gjøre tv-rettighetene for Champions League mest mulig attraktive. Skulle man kaste Kolstad og Barcelona ut, så vil turneringen mangle mange av sine største stjerner. Det kommer aldri EHF til å la skje. Akkurat som man ikke kastet ut Kielce da deres hovedsponsor trakk seg midt i sesongen.

Derfor er jeg sikker på at det blir Champions League i Trondheim Arena.

Men nå må Kolstad levere etter den bestillingen de har fått.

De kan ikke komme med nye kutt senere i sesongen. De må ha tatt de nødvendige grepene, ellers er all troverdighet borte.

Det må presteres på banen. Sagosen & co må vise at de fortjener plassen i Champions League og kan kjempe med de beste.

Trønderne må kjenne sin besøkelsestid. De må fylle Trondheim Spektrum når Sagosens tidligere klubber Aalborg, Paris Saint-Germain og THW Kiel kommer på besøk. Halvfulle tribuner liker EHF dårlig. Men håndballfest og store billettinntekter er musikk i ørene på de høye herrer i Wien.

Svikter Kolstad på et av disse punktene, så kan man se langt etter å få delta i håndballens mest fornemme selskap neste sesong. Og da spørs det om ikke det er kroken på døren for hele storsatsingen. Men det vil få konsekvenser for flere enn Kolstad. For da mister Norge viktige poeng på EHF-rankingen, som kan gi direkte plass i Champions League, ikke bare via wildcard (som for øvrig er en stor uting som har fått bre seg ut i håndballen).

Er det en ting vi er gode på i norsk håndball, så er det misunnelse og skadefryd. Vi vil ikke at andre skal lykkes. Janteloven har gode kår. Jeg vil helt sikkert få mange protester på dette, men dette vet jeg godt. Jeg har vært der selv. Dette har Elverum fått merke i en årrekke. Nå er det Kolstads tur. Men det vil være til fordel for hele Håndball-Norge at Kolstad lykkes med denne satsingen.

Skulle Kolstad klare å ta steget opp i Europa-toppen, så vil det øke interessen for norsk håndball og det vil gjøre den norske ligaen mer attraktiv for de beste spillerne. Og det vil forhåpentlig også føre med seg mer penger til flere enn bare Kolstad.

For når det regner på presten, så drypper det på klokkeren.