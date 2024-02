Jeg er rusavhengig, og det er på tide å bryte tausheten. Min historie begynte tilsynelatende uskyldig, fra litt alkohol her og der på fest, til en hverdag styrt av rus. Tvangen tok over, sykdommen styrte mine valg.

Nå var det blitt det første jeg trengte da jeg sto opp og det siste jeg tok før jeg la meg.

BLE AVHENGIG: Det hele startet med uskyldig festing, men rusen endte opp med å bli en nødvendighet hver dag for Siri Adelinn. Foto: Privat

I dag er det litt over syv måneder siden jeg sist ruset meg, men kampen er langt fra over. Rusen ble min flukt fra virkeligheten og barndommens traumer.

Gjennom oppveksten min ble jeg en kasteball, frem og tilbake i et system som ikke så alvoret i min situasjon. Jeg prøvde å få hjelp til de problemene jeg hadde, men det var aldri god nok hjelp å få.

Det var først da jeg til slutt – flere år senere – stod foran helsevesenet med et rusproblem, at jeg følte at de tok meg på alvor. Jeg fikk god støtte, men mest av alt måtte jeg ville bli rusfri selv.

Veien for å bli rusfri er kronglete og det er normalt å snuble på veien. Støtteapparatet jeg har fått rundt meg etter behandling har vært livsviktig, og jeg vet ikke hvor jeg ville vært uten den.

FØLER SEG HELDIG: Siri Adelinn vet ikke hvor hun ville vært uten støtteapparatet sitt. Foto: Privat

Men min historie er ikke unik. Det er mange mennesker som kjemper i det skjulte, både unge og voksne. Udiagnostiserte helseproblemer, alkohol, narkotika – det ser ut som det er under kontroll til det plutselig går for langt.

Jeg vet jeg er en av veldig få som har fått og fortsatt får god hjelp. Så jeg håper at flere kan få den hjelpen de trenger.

Derfor ønsker jeg å være åpen om min kamp mot rusavhengighet, slik at andre kanskje søker hjelp tidligere, ikke syns det er like skummelt og ikke føler seg så alene. Vi må bryte ned stigmatiseringen rundt rusavhengighet.

Informasjonen er tynnslitt. Det er et samfunnsproblem.

Det er på tide å forbedre utdanningen, styrke helsevesenet, og gi støtte til de som står i kø for hjelp mot psykiske lidelser og avhengighet.

La oss sammen skape et samfunn som ser, forstår og støtter. Ingen skal slite alene.