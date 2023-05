Bjørn er pensjonist og må bruke av oppsparte midler for å få økonomien til å gå rundt.

Vi er to pensjonister som merker godt regjeringens skatte- og avgiftspolitikk, selv om vi i dag er gjeldfri.

Forsetter dagens regjering i samme retning, tror jeg at det vil bli veldig tøft fremover.

Vi har over tid lagt av litt midler som vi nå må tære på.

Vi er bekymret

Det var tydeligvis ikke vanlige folks tur denne gang.

Enkelt fortalt påvirker dette de flestes hverdag med usikkerhet om hvordan man skal klare sine økonomiske forpliktelser fremover.

Vi bekymrer oss selvsagt for hvor dette vil ende, og ikke minst for våre barn med sine forpliktelser og for å få endene til å møtes i hverdagen.

Den største belastningen for «vanlige folk» er rente, strøm og offentlige avgifter hvor økningen har vært enorm de siste 12 månedene.

Upålitelige politikere

Regjering skylder på at alt har sin årsak i krig og uroligheter rundt om i verden, samtidig som staten aldri tidligere har tatt inn så mye til statskassa.

Norge har gjennom årene vært styrt av mange forskjellige regjeringer og politikere, men aldri opplevd så dårlige - og det jeg kaller upålitelige - politikere i en sittende regjering som nå.

Det skinner gjennom at det mest sentrale i regjeringens politikk er formuende personer som uansett ikke har behov for å tenke på egen økonomi.

