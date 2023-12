Jeg er kristen og vil avskaffe skolegudstjenesten

Det nærmer seg jul, og for mange skoleelever betyr det å ta den årlige turen til kirken. Ikke fordi de nødvendigvis tror Jesus er Guds sønn og verdens frelser, slik som oss kristne, men fordi den offentlige skolen arrangerer julegudstjenester for elevene. Det bør det bli slutt på.

Selv er jeg troende kristen, og finner stor glede og mening i å delta på gudstjenester. For mange er det et hellig rom, hvor man kan finne roen i en ellers travel hverdag. Likevel er det ingen grunn til at jeg bør få klippekort til å utøve religionen min i skoletiden, mens muslimer, jøder og buddhister må gjøre det på fritiden sin. Det er både diskriminerende og ekskluderende.

Skolen skal nemlig være livssynsnøytral. Den skal ikke favorisere én religion, men være inkluderende for elevene i vårt mangfoldige og flerreligiøse samfunn. Slik har det vært siden den kristne formålsparagrafen ble fjernet fra opplæringsloven i 2008.

For all del, det er bra at elever reiser rundt til kirker, synagoger, moskeer og diverse templer i skoletiden. Religionsfaget handler nettopp om å skape forståelse og toleranse for ulike kulturer og livssyn, slik at vi kan respektere hverandre på tross av våre forskjeller.

Likevel er det en vesensforskjell mellom å dra på ekskursjon til kirken, hvor man skal få forståelse for kristendommen – og aktivt delta på en gudstjeneste, hvor målet med formidlingen er å få tilhørerne til å tro på budskapet.

Fordi selv om vi kristne finner gudstjenester meningsfulle, er det ingen hemmelighet at det foregår misjon og forkynnelse i kirken. Det er jo tross alt en viktig del av kristendommen. Som det står i Matteus-evangeliet; «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler».

Det kan vi godt få lov til, men det bør ikke være skolens oppgave å omvende elevene til den kristne tro.

At skolegudstjenesten er frivillig, er ingen god grunn til å opprettholde praksisen. Mange steder må man aktivt melde seg av dersom man ikke vil delta. Dermed er det i realiteten få som ikke deltar.

Videre er det ikke nødvendigvis noe alternativt opplegg til skolegudstjenestene, og informasjonen i forkant er gjerne mangelfull. Det påfører barna som blir igjen på skolen et stigma, som ufrivillig blir eksponert for sitt «avvikende» livssyn.

Det er bra at Utdanningsdirektoratet anbefaler skolene å ikke ha gudstjenester som en del av skoleavslutninger. Likevel er ikke veiledninger tilstrekkelig. Fremdeles avholder hundrevis av norske skoler årlig en tradisjon som oppleves splittende. Nå må opplæringsloven endres slik at forkynnelse i skoletiden blir forbudt.

2023 år etter Jesu fødsel er det på tide å avskaffe skolegudstjenesten for godt.