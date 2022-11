Jeg er heldig som overlevde min egen fødsel

Alt for mange ekstremt prematur fødte babyer får ikke samme mulighet som meg.

For tidlig født:

Da jeg ble født veide jeg knapt 800 gram, senere var vekten min godt nede på 700-tallet.

27. juli 2000 kom jeg ut av mammas mage, 3 måneder før termin. Jeg er nemlig et av de om lag 200 barna som hvert år blir født ekstremt prematurt i Norge.

ÉN MILLION: I 2015 døde én million barn som følge av at de var født for tidlig Foto: Privat

Ekstremt prematurt fødte er en liten gruppe, som vies tilsvarende lite oppmerksomhet. Det er kun om lag en halv prosent av alle fødte barn i Norge som fødes før svangerskapsuke 28. Likevel er det viktig at vår gruppe ikke glemmes helt.

Prematur fødsel fører nemlig til en rekke utfordringer for alle involverte.

For foreldrene mine var det nok traumatisk å oppleve en fødsel hvor det var usikkert om de fikk med en levende baby hjem.

For helsepersonellet som reddet livet mitt var det nok vanskelig å vite hva som var det rette å gjøre, ettersom feltet forskes alt for lite på.

SENSKDER: Bondevik har i dag en kronisk lungesykdom og mild grad av cerebral parese. Foto: Torstein Bøe / NTB

Og for meg har den premature fødselen ført til flere utfordringer og senskader som jeg fremdeles sliter med, blant annet en kronisk lungesykdom og mild grad av cerebral parese.

Likevel var jeg ekstremt heldig som overlevde min egen fødsel. Jeg er evig takknemlig for helsehjelpen og omsorgen jeg fikk fra helsevesenet da jeg ble født. Det reddet livet mitt.

Men alt for mange ekstremt prematur fødte babyer får ikke samme mulighet som meg.

Én million spedbarn dør

En prematur fødsel er på ingen måte udramatisk. Og uten riktig helsehjelp og omsorg henger livet til det nyfødte barnet i en tynn tråd.

På verdensbasis er prematur fødsel den ledende årsaken til død blant barn under 5 år. Ifølge WHO førte prematur fødsel til over én million dødsfall på verdensbasis i løpet av 2015.

WHO: 3 av 4 dødsfall kunne vært unngått Foto: Privat

De fleste av disse livene kunne blitt reddet. WHO anslår at 3 av 4 dødsfall blant prematurt fødte barn kunne vært forhindret av rimelige og fullt gjennomførbare metoder.

I land og områder med lav inntekt dør halvparten av babyene født uke 32 eller tidligere på grunn av mangel på livsviktig helsehjelp som varme, ammestøtte og grunnleggende omsorg ved infeksjoner og pustevansker.

Underprioritert i Norge

Også her i Norge har vi en vei igjen å gå. Som Nina M. Kynø, Anne Lee Solevåg og Lars Mathisen tidligere har beskrevet godt i en kronikk:

PREMATUR: Også i Norge trenger man å styrke behandlingen, mener Bondevik Foto: Privat

«Nødvendig spisskompetanse til premature og syke nyfødte som ivaretar omsorg, behandling og barnas rettigheter, er et underprioritert område for helsetjenestene og utdanningssektoren.»

Noen ganger kan livets aller minste mirakler være de største.

Med litt mer forskning, oppmerksomhet og styrking av helsetilbudet vil flere prematurt fødte babyer få samme mulighet som meg: overleve, vokse opp og leve et meningsfylt liv.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no