«Jeg blir rett og slett bare trist og lei meg»

Jeg har aldri vært den personen som ytrer mine meninger på sosiale medier, eller andre kanaler for øvrig. Akkurat nå, er vi i en tid der budskapet om hva som er greit og ikke greit, settes i lys.

Jeg var så heldig at jeg fikk ta del i teamet til en av Norges fremste fotballdommere på mandag, og vi skulle sammen lede et kult lokaloppgjør med fulle tribuner og god stemning. Gleden, engasjementet og verdiene i norsk fotball fikk seg et lite sår, da jeg ble vitne til at en god kollega måtte ned for telling.

Årsak: En yngre person valgte å kaste en gjenstand i hodet på en av oss. Når jeg står rett utenfor spillertunnelen, og min kollega blir liggende nede og får behandling i flere minutter, vekker det selvsagt mange følelser i min kropp.

Først og fremst en skuffelse om at noen, i den lille fotballfamilien vi er, vil oss så vondt.

Jeg blir stående ute og se på reaksjonene fra de andre rundt på tribunen, og da blir jeg kanskje enda mer skuffet når flere velger å ta frem mobilen, filme og smile av situasjonen!

Jeg er ekstremt takknemlig for at jeg har verdens beste jobb, og verdens beste hobby. Likheten for disse to bildene, er ikke at den samme personen ønsker makt, å bestemme eller å ha det siste ordet.

POLITI: Ali Al Hatem sjonglerer jobben som fotballdommer med å være politi. Foto: Privat.

Felles for han med de to uniformene, er at under den uniformen så er det et hjerte som slår.

Den personen er i bunn og grunn ganske lik deg som brenner for noe og har en lidenskap. Jeg har aldri møtt en fotballdommer som ikke elsker sporten. Alle er genuint interessert i fotball, og har det som en av de største lidenskaper. Jeg har heller aldri møtt en fotballdommer som kritiserer trenerens taktikk, spillernes avslutninger eller fansens dårlig tilstedeværelse på tribunen.

En fotballdommer ønsker bare å gjøre jobben sin, uten at han eller hun måtte kjenne på noe ubehag. I hvert fall ikke måtte oppleve å bli utsatt for vold på arbeidsplassen!

I AKSJON: Al Hatem dømt oppgjøret Brann-Grorud i fjor. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Det å være fotballdommer er den største gleden i mitt liv, det er igjen fordi jeg elsker denne sporten! Jeg har vært åpen om det før, og sier det igjen. Fotballdømming har reddet meg fra den største krisen jeg opplevde i livet mitt i 2011, og det er ene og alene det som gjør at min bearbeidingsprosess har vært så bra.

Alt topper seg egentlig, når jeg få dager etter denne hendelsen, ser en av verdens beste fotballdommere bli utsatt for mye av det samme. Når du bedriver en idrett, så er gjerne en finale noe av det gjeveste du kan oppleve. Når du som fotballdommer får mulighet til å dømme en finale i Europa League, da tar du selvsagt med deg familien og er super stolt av den oppnevnelsen!

Jeg blir rett og slett bare trist og lei meg når jeg ser at finaledommeren, dagen etter blir kastet gjenstander på sammen med familien sin på flyplassen på vei hjem.

Dette går bare ut på at DU og JEG må sammen ta et tak i hva gleder holdninger om hva som er greit og ikke. Fotball skal fortsatt være følelser, engasjement og spontanitet. Men dagen etter, på en flyplass med familien er alt annet enn dette. Det er bare idioti, og det er sammen vi skal være sterkere!!

En hyllest, til alle mine kollegaer der ute som står i og sørger for at alle som elsker fotball faktisk kan få muligheten til å oppleve det.

Innlegget ble først publisert på Ali Al Hatems Facebook-side. Det er gjengitt her med tillatelse.