Jeg ble ikke tjukk fordi jeg hadde veldig lyst til det

Alt begynte med at jeg la ut et bikinibilde av meg selv på Instagram og brukte hashtaggen #bodypositivity.

Da jeg la ut dette bildet, fikk jeg flere kommentarer fra gutter som skrev at jeg var en hval, at jeg var ekkel og at jeg promoterte fedme.

Reaksjonen min på dette var at jeg måtte fortsette å utfordre det synet så mange mennesker har på min kropp.

Jeg har lenge merket hvordan det å ha min kropp har gjort at andre har behandlet meg annerledes og veldig ofte dårlig.

Jeg har fått stygge kommentarer på nett og skjønte fort i ung alder at det å ha min kropp ikke var en bra ting.

Alle diettene jeg har prøvd, slankepillene jeg har tatt og måltidene jeg har droppet har aldri vært for å bli sunnere, men for å bli tynnere og penere.

De kommentarene jeg har fått har aldri fått meg til å ha lyst å ta bedre vare på helsa mi, og jeg tror heller ingen av nett-trollene bryr seg om helsa mi.

Etter jeg begynte å akseptere min egen kropp, se mer mangfold i feeden og oppdaget #bodypositivity, har jeg begynt å ta vare på kroppen min.

Det å se mennesker med min kropp i Instagram-feeden, det å se cellulitter, valker og folk som så lykkelige ut fordi om de ikke var en størrelse XS, har endret livet mitt til det bedre.

Kroppen min er fin nok

Vi er så vant til å bare se en kropp, ofte retusjerte kropper, så det å kunne se min kropp på sosiale medier, film og som modell har gjort mitt forhold til min kropp mye bedre.

Jeg vil være den sunneste versjonen av meg selv, og det er ikke sunt å rase ned i vekt fordi jeg vil bli penere.

Jeg vil eksistere uten å bli fatshamet Foto: Privat

Jeg tør å dra på trening, jeg tør å utfordre meg selv, jeg ser på mat som noe jeg trenger og hvorfor det er viktig å få i seg sunn og næringsrik mat.

Kroppen min er fin nok, jeg fortjener å bli behandlet likt som andre mennesker, få respekt og ikke minst få den helsehjelpen jeg trenger.

Når jeg legger ut bilder av kroppen min, skriver kronikker eller bruker hashtaggen #bodypositivity, så er det ikke for å si at det å være overvektig er sunt.



Jeg gjør det heller ikke for å bli hyllet for kroppen min eller et håp om at min kropp skal bli «idealkroppen».

Målet mitt med det jeg gjør, er at jeg kan legge ut et bilde på sosiale medier uten å bli hetset, at jeg kan gå til legen og få den hjelpa jeg trenger uten at han alltid må kommentere vekta mi, og at jeg kan bli behandlet med respekt.



Og egentlig bare få eksistere uten at noen «fatshamer» meg.

Former og fasonger

Jeg kan legge ut en video av at jeg trener og fortsatt få beskjed om at jeg promoterer en usunn livsstil, at jeg må spise mindre og trene oftere.

Det kommer av fordommer mot alle tjukke, og det er det jeg vil bli kvitt.

Jeg, personlig, ble ikke tjukk fordi jeg hadde veldig lyst å bli det.

Jeg har vært tjukk så å si hele mitt liv, og har brukt altfor mange år fokusert bare på det at jeg ikke vil være tjukk. Vi kommer i mange forskjellige former og fasonger, og det finnes mange grunner for det.

Gener, sykdommer, livsstil og spiseforstyrrelser er flere grunner til at vi ser forskjellige ut, men uavhengig av grunnen til at man er overvektig, normalvektig eller undervektig, så burde alle behandles likt.

Man vet aldri hva noen går igjennom, hvor de er i livet eller om de sliter med noe, så vær snill!

