Jeg ble bedt om å bytte samtaletema på juleselskapet

Å være togpendler på Østlandet er ingen enkel tilværelse, det har de siste ukers oppmerksomhet rundt den skandaløse åpningen av Follobanen vist.

Herregud så pinlig det må være for Bane Nor å drasse med seg Kongen ut til Ski på et forsinket tog, bare for å se hele 36-milliardersprosjektet stenge kort tid etterpå.

Men vi pendlerne har visst det hele tiden. For er det ikke en stengt tunnel, så er det noe annet. Signalfeil, ødelagt sporveksler, jordfeil, færre spor i bruk, ekstra dørkontroll (!), tog med teknisk feil som sperrer sporet – listen over potensielle feil er lang.

Og de gangene togene faktisk går er det ofte med redusert kapasitet, slik at vi blir stuet sammen som kveg i en overfylt kupé uten noen anelse om når neste stopp blir.

Den ukentlige intervalltreningen består i å løpe mellom perrongene på jakt etter riktig tog når sporbyttene kommer helt plutselig.

Er dette skjult kamera, har jeg tenkt, det må være litt av et syn å se flere titalls voksne i boblejakker løpe i trapper som om livet står på spill.

Jeg har ikke dekket Follobanen gjennom jobben, men har fått et nært forhold til supertunnelen etter at jeg flyttet til Ski for snart ti år siden. Allerede da ble det fristet med en reisetid på på elleve minutter til Oslo i boligprospektene, men med tiden har forventningene mine avtatt.

Min aller første uke som togpendler opplevde jeg å bli evakuert på grunn av røykutvikling på et tog i ettermiddagsrushet. Toget var stappfullt fordi den forrige avgangen var innstilt. Feil på feil.

TOGKAOS: Min første uke som togpendler i 2013 endte her. Siden har det blitt utallige slike opplevelser. Foto: Espen Eide/TV 2

Vi var noen hundre som brukte flere timer på å komme oss hjem den ettermiddagen.

Men etter kun kort tid i pendlertilværelsen merket jeg at resignasjonen kom.

Jeg orket ikke å bli sint hver gang det var en forsinkelse. Jeg begynte heller å tilrettelegge dagene slik at det skulle få minst mulig konsekvenser.

Prøve å reise utenom rushtid, og alltid – alltid – ta høyde for plan B. Det er en stressende tilværelse å ikke kunne stole på at du kommer tidsnok på jobb og rekker andre avtaler.

Hele sommeren er det buss for tog – det er vi allerede godt vant med.

Og i ukene som følger må vi «påregne forsinkelser». Som om vi ikke alltid påregner forsinkelser uansett!?

Konserndirektøren i Bane Nor beklager

Og akkurat der jeg står og fryser på perrongen og må finne en alternativ løsning på hvem som skal hente i barnehagen og kjøre til fotballtrening, bryr det meg lite hvem som er ansvarlig for en ødelagt sporveksler.

Frustrasjonen er total. I Vy-appen står det at togene går.

Her kommer det ofte pushvarsler om forsinkelser de gangene det dreier seg om noen minutter, mens det er lite informasjon å få de gangene togene står bom stille.

FEIL: Etter flere uker med stengt Follobane står det fortsatt i Vy-appen at reisetiden mellom Ski og Oslo S er 12 minutter. Hvor vanskelig kan det være?! Foto: Skjermdump

En ting er alle vi frustrerte pendlerne som klamrer oss fast og tar toget fordi vi er nødt.

Men tenk hvor mange som velger seg en enklere tilværelse der de beholder bilen, bytter jobb, eller tar hjemmekontor?

Det er en skammelig tog-tilstand der vi burde ha alle forutsetninger for å få flere til å reise kollektivt i byområdene.

Jeg rakk å ta Follobanen et par ganger i løpet av den første uken, og det var helt topp, det.

Men lite visste jeg at en stengt tunnel også ville få voldsomme konsekvenser på hele Østfoldbanen, og lamme togtrafikken for en hel region.

Dette må bare fikses – raskt.

Jeg resignerte kanskje etter kort tid som pendler, men jeg kjenner frustrasjonen vokse voldsomt når jeg lar den få plass.

Nok til at jeg ble bedt om å bytte samtaletema da Follobanen ble tema på et juleselskap nylig.

Det ble kona som måtte ta en kortere dag på jobben for å rekke å hente i barnehagen i dag også.

Hun kjører heldigvis bil til jobb.