Jakten på en ny Haaland er i gang. Europeiske klubber ser til Norge for å finne uslepne diamanter og er villige til å betale gode penger for norsk råtalent. Det kan gi norsk fotball en helt ny vår.

Pengene renner inn i Eliteserien. Denne vinteren har norske klubber solgt spillere for svimlende summer. Utenlandske klubber har for alvor rettet blikket mot norsk fotball. Effekten av Erling Braut Haalands herjinger i Premier League får ringvirkninger også her hjemme.

Det er neppe tilfeldig at europeiske klubber nå er villige til å bla opp solide summer for norske talenter. Det aller beste eksempelet er Daniel Karlsbakk. Den 19 år gamle spissen er flaska opp i Bryne, Braut Haalands barndomsklubb. Nå blir han Vikings største salg noensinne, til tross for at han bare har 24 eliteseriekamper og to mål på CVen.

Heerenveen var villige til å betale snaut 30 millioner kroner for det potensialet de har sett i Karlsbakk. Han har noe ved seg, noe som kan bli gull hvis talentet forvaltes riktig. Den nederlandske klubben er mer enn villige til å gamble på at de skal videreforedle ungguttens talent. Det er drømmen om en ny Haaland, en ny superspiss fra det kalde nord.

Sammen med Martin Ødegaard har Braut Haaland vist en hel fotballverden at det finnes unikt og verdifullt talent også i norsk fotball. Talent som kan utvikles til spillere i ypperste klasse. Eksempelets makt er sterk. Nå er plutselig Eliteserien en attraktiv serie for speidere fra hele Europa.

Det handler imidlertid ikke bare om norske spillere som presterer i Premier League. Noe av grunnen til at for eksempel Bodø/Glimt har solgt spillere for gode penger i flere sesonger er prestasjonene ute i Europa. Det er helt åpenbart at både Europa League og Conference League er et viktig utstillingsvindu for norske klubber.

Det er ekstremt viktig at norske klubber fortsetter å prestere i Europa. Jo bedre norske klubber gjør det i europeiske turneringer, jo mer øker sjansen for at vi kan få flere lag ut i Europa. Det gir utrolig viktig erfaring for både klubbene og spillerne, og det kan bety enormt mye for norske klubbers økonomi.

Klubber som Molde, Bodø/Glimt og Rosenborg har gjort gigantsalg i vinter, men det drypper også på flere klubber. Haugesund har solgt Zafeiris til den tsjekkiske storklubben Slavia Praha for 30 millioner kroner. Stabæk solgte Gift Orban til Gent for 35 millioner etter kun én sesong i OBOS.

Spørsmålet nå er hvordan de norske klubbene som har skutt gullfuglen forvalter millionene som renner inn på konto. Blir pengene først og fremst brukt på spillere i utlandet? Får vi en lønnskarusell der også norske spillerlønninger vokser ut av håndterbare proporsjoner?

Forhåpentligvis brukes pengene først og fremst i norsk fotball. Jeg håper pengene brukes til å utvikle norske klubber videre, til spillerutvikling og at noe drypper nedover i den norske fotballpyramiden. Da kan Eliteseriens nye status som talentreir komme hele den norske fotballen til gode.

Det er også en annen grunn til at jeg gleder meg over at spillere nå kan gå rett fra Eliteserien til gode ligaer og klubber rundt omkring i Europa. I lang tid har det vært en trend at norske supertalenter går til akademier ute i Europa allerede i veldig ung alder.

Det å være en del av et anerkjent akademi i en stor klubb kan selvsagt gi enormt verdifull erfaring og en treningshverdag med høy kvalitet, men akademifotball kan ikke sammenlignes med det å spille tellende kamper i seniorfotballen. Jeg tror norsk fotball og spillerutviklingen her i Norge er tjent med at flere unge talenter får en sesong eller to i Eliteserien eller OBOS før de forlater Norge.

Det er lettere for unge talenter å bli værende i norsk fotball litt lenger hvis de ser at prestasjoner i Eliteserien kan være et godt springbrett for en karriere i gode europeiske ligaer. Nå går eliteseriespillere rett til klubber som Benfica, Chelsea, Roma og AC Milan. Man må ikke nødvendigvis ta mellomsteget i Sverige eller en mindre sveitsisk eller østerriksk klubb.

Forhåpentligvis gjør det at flere norske klubber beholder talentene sine litt lenger. Det er positivt for klubbene fordi de får mer glede av spillerne de har vært med på utvikle. Ofte vil det også gi mer penger i kassa den dagen spillerne er klare for å ta steget ut.

Supporterne får glede seg over å se egenproduserte spillere i aksjon i Eliteserien i stedet for at de forsvinner til akademier i Nederland lenge før 18-årsdagen. Eliteserien blir også mer attraktiv og interessant hvis man har flere unge stjerneskudd på banen hver runde. Det er en vinn-vinn situasjon for absolutt alle.