Iranske kvinner til TV 2: – Vær vår stemme

Idet vi lander i Teheran, kommer det en melding over høytaleranlegget om at alle kvinner må ta på hijab når de går av flyet. Men ikke alle gjør det. For noe har skjedd i Iran.

TEHERAN: TV 2s team fikk ikke dekke demonstrasjonene i Iran, men vi fikk gå rundt i Teherans gater og snakke med folk om det som skjer i landet deres nå. Og mange ble glade for å se at utenlandsk presse var til stede i landet, slik at de kunne fortelle om kampen de nå kjemper for frihet: – Vær vår stemme, sa de til oss. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Da vi gikk om bord på flyet i Frankfurt, var det bare noen få kvinner som hadde hodesjal på.

Når vi går av flyet i den iranske hovedstaden, gjør de fleste, meg selv inkludert, som loven i landet krever - tar på seg hijab. Men noen kvinner trosser altså prestestyrets påbud.

I ankomsthallen ser vi enda flere kvinner uten det muslimske hodeplagget.

Man legger veldig godt merke til løse lokker når man er i et land der absolutt alle kvinner har vært nødt til å dekke til håret i over 40 år.

Så når vi kjører gjennom Teherans gater og ser kvinne etter kvinne med håret løst, får jeg gåsehud.

Symboleffekten av det de gjør, er enorm.

Ved å gå utendørs, kledd som de selv ønsker, viser disse kvinnene tydelig opprør mot det mektige prestestyret som har styrt Iran med jernhånd siden 1979.

TROSSER REGIMET: De har kastet hijaben, med et ønske om å kaste regimet. Foto: Mariel Mellingen / TV 2 Les mer TROSSER REGIMET: De har kastet hijaben, med et ønske om å kaste regimet. Foto: Mariel Mellingen / TV 2 Les mer TROSSER REGIMET: De har kastet hijaben, med et ønske om å kaste regimet. Foto: Mariel Mellingen / TV 2 Les mer TROSSER REGIMET: De har kastet hijaben, med et ønske om å kaste regimet. Foto: Mariel Mellingen / TV 2 Les mer

Og det gjør man ikke uten risiko.

Uventet

Bakgrunnen for at vi er i Teheran, startet med det som sto i en nyhetsmelding som kom på kvelden 16.september i fjor.

"Kvinne død etter å ha blitt arrestert av moralpolitiet i Iran", var overskriften.

I saken kunne vi lese at en 22 år gammel kurdisk kvinne som het Jina Mahsa Amini var død, etter å ha blitt pågrepet for å ha brutt hijab-reglene.

Dødsfallet viste seg å være en gnist som antente det iranske samfunnet.

DEMONSTRERER: Kvinner og menn har tatt til gatene for å demonstrere de siste månedene. Dette bildet er fra 1. oktober 2022. Foto: AP / NTB

Kvinner og menn over hele landet tok til gatene for å kreve rettferdighet. Så begynte folkemengdene å rope slagord mot regimet.

Sikkerhetsstyrkene slo brutalt ned på demonstrasjonene, men protestene bare fortsatte, dag etter dag, uke etter uke.

Videoer fra demonstrasjonene spredte seg i sosiale medier. Men å dra dit og dekke det selv, så ut til å være umulig.

Da vi søkte pressevisum til Iran i oktober hadde vi ikke særlig store forventninger om at det ville bli innvilget. Iran slapp ikke inn vestlige journalister.

Et diktatur som dreper folk som krever grunnleggende menneskerettigheter, ønsker ikke internasjonal oppmerksomhet.

SKYLDER PÅ USA: Øverste leder, Ayatollah Ali Kamenei, har uttalt at det er fremmede makter, som erkefiendene USA og Israel, som har oppildnet til opprøret de siste månedene, i et forsøk på å skape kaos i Iran. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Overraskelsen var derfor stor da det i slutten av desember kom en mail om at vi hadde fått visum.

En rekke spørsmål meldte seg.

Hvorfor var det bare vi som fikk visum? Hvorfor ville regimet slippe utenlandske journalister inn i landet nå? Og hva kunne vi få til journalistisk i et land uten pressefrihet?

Det første spørsmålet har jeg ikke funnet noe svar på.

Det andre kan kanskje besvares med at demonstrasjonene ikke hadde vært like omfattende i desember som månedene før, og at regimet på dette tidspunktet følte at de hadde kontroll nok til å åpne litt opp. I starten av januar blusset imidlertid demonstrasjonene voldsomt opp igjen.

Det tredje måtte vi gjøre grundige vurderinger rundt, før vi dro.

I Iran fengsles journalister for å gjøre jobben sin, og i tillegg har en rekke utlendinger blitt arrestert den siste tiden. Vi måtte innstille oss på å jobbe under begrensninger for å ivareta egen sikkerhet.

Men det iranske regimet er aller farligst for de som bor i landet.

I alt vi gjorde, måtte vi tenke på sikkerheten til menneskene vi kom i kontakt med.

20.000 mennesker har blitt fengslet siden opprøret startet i september. Da vi kom til Iran ved årsskiftet, var flere blitt dømt til døden og henrettet.

Regimet vil skremme innbyggerne sine til taushet. Men mange ønsket likefullt å snakke med oss.

Folk ble glade da de fikk vite at vi kom fra utenlandsk presse.

– Vær vår stemme, sa de.

SLADDET: I denne venninnegjengen har alle kastet hijaben. Men protestene hander om mer enn hijab, forteller de. – Folk vil ha frihet, økonomisk stabilitet, de vil ha trygge omgivelser og håper de nå skal bli hørt. Alle vi snakker med som er kritiske til regimet, må anonymiseres. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ettersom vi ikke kunne dekke demonstrasjonene eller de sterkt kritiserte rettssakene, måtte vi rette kameralinsen mot det vi fikk lov til å se.

Vi beveget oss rundt i Teheran, gikk gatelangs, på spisesteder og på basaren.

ØKTE PRISER: Reza Farjeh har solgt ris på markedet i over 30 år. Han har aldri opplevd like tøffe tider som nå. Prisen på flere typer ris, som er en viktig ingrediens i ethvert iransk kjøkken, har doblet seg det siste året. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

På Teherans Grand Bazaar snakket vi både med de som handlet og de som solgte, og fikk høre hvordan den økonomiske krisen i landet påvirket dem alle.

BEKYMRINGER: De som handler får mindre mat for pengene, og de for dem som selger går butikken dårlig. Den voldsomme prisstigningen påvirker livet til iranere flest. – Jeg er bekymret for landets fremtid, sier Ali, som er på markedet for å handle mat til familien. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Inflasjonen løper løpsk i landet som har blitt stadig mer isolert fra verdensøkonomien.

– Prisene stiger dag for dag. Vi kan ikke gjøre noe med det, men det er vi som lider, sukket en kvinne som var på basaren for å handle nøtter og tørket frukt .

Og overalt i hverdagslivet sørget modige kvinner for at opprøret mot regimet var synlig, ved at de gikk uten hijab.

MOT: Å gå uten det påbudte hodesjalet, medfører risiko, selv om moralpolitiet ikke har vært særlig aktive i gatene etter at demonstrasjonene startet. Kameraer med ansiktsgjenkjenning gjør at de kan spores opp, og få bøter eller bli arrestert hjemme i etterkant. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Når vi stoppet kvinner og spurte hvorfor de gikk uten det påbudte hodesjalet, var de klar i talen. De gjorde det i protest.

Flere av de vi snakket med, hadde også deltatt aktivt i demonstrasjonene - noen hadde fått juling av opprørspolitiet.

Hvorfor risikere å bli slått, fengslet eller i verste fall livet?

De vil ha frihet. De har fått nok av å bli fortalt hvordan de skal leve, av den politiske undertrykkelsen og den økonomiske usikkerheten.

– Et bra folk med grusomme ledere

Også da jeg besøkte Iran som turist for ti år siden, møtte jeg mange som var lei.

I taxier og på t-banen kom jeg i prat med folk, som under vår tilfeldige småprat kom med krass kritikk av regimet.

– Vi er et bra folk, men vi har dessverre grusomme ledere, sa en taxisjåfør.

FORURENSET: Solen sliter med å trenge gjennom den sterkt forurensede luften i Teheran. Fra høyden nord i byen, klarer man så vidt å skimte TV-tårnet. Folk fortviler over den dårlige luftkvaliteten, som blant annet førte til at skolene var stengt flere dager på nyåret, da TV 2 var i landet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

En kveld på et tehus sør i Teheran, ble jeg invitert bort til et bord med en gjeng kvinner og menn som var ute og hygget seg.

De var kunstnere og forfattere, som hadde fått verkene sine sensurert. Fra scenen var det levende musikk.

FESTLIG GJENG: Det var god stemning ved bordet jeg ble invitert bort til denne kvelden for ti år siden. Men alle var lei av den politiske undertrykkelsen i landet. Kvinnen med gult skjerf hadde skrevet to bøker som var blitt forbudt av regimet. Foto: Privat/Mariel Mellingen

– Se, det er bare menn som får lov til å spille og synge offentlig, sa den ene kvinnen til meg.

– Men du skulle sett når vi har fest hjemme, fulgte hun opp entusiastisk, og fortalte om venninnens vakre sangstemme og hvilke instrumenter de spilte.

– Hva syns du egentlig om å gå med hijab? spurte hun.

– For å være helt ærlig, jeg var lei etter en halvtime, svarte jeg.

UVANT: Hijab er påbudt for alle kvinner i Iran, også utenlandske journalister som kommer til landet på jobb. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Tenk deg hvor lei vi er da, som har blitt tvunget til å gå med det i 30 år, sa hun oppgitt. Men å ta av hodesjalet da, virket helt utenkelig.

Ti år etter, ble Jina Mahsa Aminis død dråpen som fylte begeret for mange.

På det samme tehuset nyttårsaften 2022, sitter det kvinner uten hjiab.

Frykt

Men nesten alle kvinnene vi snakket med som hadde kastet hodesjalet, fortalte at de var redde.

Etter at demonstrasjonene startet, har manglende hijab blitt sett gjennom fingrene med.

UTSTILLING: En kvinne på handletur på basaren i Teheran. Utstillingsdukkene er uten hodesjal. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Men alle vet at dersom regimet bestemmer seg for at de vil ha en slutt på det, vil de kunne gå hardt til verks.

Regimet er velkjent for sin brutalitet.

Samtidig fryktet mange av kvinnene også angrep fra konservative medborgere.

Men en ting er å kontrollere det som mennesker har på hodet. Noe annet er å kontrollere det som skjer inni hodet til folk.

Til tross for iherdige forsøk i å strupe internett-tilgangen i landet, klarer ikke prestestyret å få full kontroll over informasjonsflyten.

At mange unge vet om og ønsker et annet liv enn det Iran kan tilby dem i dag, så vi da vi besøkte Book Garden i Teheran, like ved stedet der Jina Mahsa Amini ble pågrepet av moralpolitiet i september.

Vi visste at det satt vakter på kontrollrommet og fulgte med på alt vi foretok oss gjennom de mange overvåkningskameraene, så vi gjorde ingen tv-opptak eller intevjuer. Og det er synd, for å være der, gjorde inntrykk.

HIJAB: Disse jentene satt alle uten hodesjal og jobbet, men tok det på da vi spurte om vi kunne få ta bilde av dem. Selv om mange nå går uten hijab, og særlig her på Book Garden, føles det ikke trygt. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Idet vi kom inn i dette svære, moderne anlegget fylt av bøker og studenter, var det plutselig som om vi var i et helt annet land.

Her var det flere kvinner uten hijab enn med. Gutter og jenter gikk hånd i hånd, og satt tett i grupper og pratet og jobbet.

HÅND I HÅND: På Book Garden i Teheran var det en atmosfære vi ikke opplevde noen andre steder i Teheran. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Mange av disse ungdommene ga så tydelig uttrykk for at de ikke vil la seg kue til å følge prestestyrets strenge leveregler. At de ønsker en annen fremtid for seg selv og for Iran.

Når vi kjører fra Book Garden, ser vi opprørspoliti som står oppstilt ved en rundkjøring.

Regimet ser ikke ut til å sky noen midler for å knuse motstanden. De har slått ned opprør før.

Men demonstrantene ser ikke ut til å ville gi seg denne gangen.

FRIHET: Etter å ha møtt ungdommene på Book Garden, er det vanskelig å se for seg at det iranske regimet skal klare å snu utviklingen og endre tankegangen til den unge generasjonen, som så tydelig lengter etter frihet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Det kan ta tid, og det vil koste. Vi må betale en høy pris for vår frihet, sa en av kvinnene vi snakket med på gaten i Teheran.

Jeg tok av meg hijaben i det jeg gikk om bord på flyet hjem. Ved take off, er det nesten ingen kvinner i flyet som har hodesjal på.

I landet vi reiser fra, fortsetter kampen for kvinner, liv og frihet.