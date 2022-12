«Inviteres neppe til kongehuset med det første»

Det kommer til å være en tid «før» og «etter» dokumentaren for både hertugparet og resten av kongefamilien.

På årsdagen for dåpen til kong Charles III kom de tre siste episodene av dokumentaren om prins Harry og hertuginne Meghan.

Det ble ikke et kongelige ragnarok slik en hadde sett for seg, men flere tårer og bilder av Diana.

Som å se Diana

Det begynner med bryllupet i Windsor 19. mai 2018. Igjen ser det ut til at prins Harry har skoftet på opplæringen av sin kommende kone.

Den kommende hertuginnen visste nemlig ikke at det kom til å være store folkemengder langs ruten for å se brudeparet og kongefamilien ankomme St. Georgs kapell i Windsor.

Anslaget lå på 150.000 besøkende til Windsor den dagen.

Diana, fyrstinnen av Wales, refereres det til opptil flere ganger. Etter dokumentaren om parets reise i Afrika var sendt og hele verden hadde fått se at hertuginnen ikke hadde det særlig bra, er vi plutselig tilbake i nåtiden hvor prins Harry sier at det bare er hans mor som har turt å snakke så åpent om livet i kongefamilien.

Tidligere ble det også snakket om hvordan hertuginnen hadde hjulpet mye til blant ofrene etter Grenfell-brannen. Dette arbeidet skal prises, men når det i samme slengen kommenteres at ingen visste om hennes arbeid, føles det som om prins Harry roper og peker på sin kone og sier «ser dere ikke at hun er lik moren min?».

Ingenting tillegges fantasien. De gjentagende klippene fra Panorama-intervjuet gir oss alt i klartekst: Disse to har gjort det Diana ønsket.

Flere hendelser skaper overskrifter

Det er noen anklager som kan gå utover kongehusets popularitet. Først er det anklagen om at hertuginnen ikke fikk lov til å søke hjelp for sin tynnslitte mentale helse.

Deretter anklagen om at det var den nåværende kongens stab som lekket til pressen at hertugparet ønsket å trekke seg tilbake, samt at prins William skal ha skreket til broren sin, faren skal ha kommet med usannheter og dronningen skal ha sittet stille og overværet det hele i møtet om tilbaketrekningen. Ingenting blir derimot sagt rett ut.

Det bare hintes. Og det stort. Prins Harry får for eksempel en melding av sin bror etter Oprah-intervjuet.

Mens dette filmes blir det ikke sagt hva det er som står der, men at paret må ut og få seg litt luft før de bestemmer seg for hva de skal gjøre.

Lar prinseparet bare fantasien sette grenser for oss seere fordi det ikke er noe eksplosivt i meldingene, eller beskytter han storebroren?

Må være kritiske til det vi ser

Det er mye vi ikke kan ta for god fisk i denne dokumentaren, da personene som blir hengt ut i serien ikke kommer til å uttale seg.

Det er alltid to sider av en sak. Men er det én ting vi skal ta med oss fra dokumentaren, så er det hvordan britisk tabloidmedia operer, og hvilke lengder folk vil gå for å sverte et annet menneske.

Britiske medier skyr ingen midler og skaper narrativ; de sverter der det svertes kan.

Hertuginne Catherine kunne legge hånden på magen under svangerskapet, og det var det søteste en hadde sett. Hertuginne Meghan gjorde det samme og ble sett på som egosentrisk og narsissistisk.

I tillegg kommer også Twitter. I dokumentaren sies det at av 114.000 sjikanerende og rasistiske tweets, var 70 prosent av disse er publisert av 83 brukere. Noe Elon Musk kanskje kan ta tak i?

Neppe velkommen på en stund

Å se disse episodene rett etter hverandre kan ikke beskrives som annet enn «antiklimaktisk». Store avsløringer ble det ikke, men anklager uten sterke nok beviser til å kunne stoles 110 prosent på.

Dette var deres historie; den andre siden kommer vi nok ikke til å høre.

Det er dog enda godt at hertugparet hele dokumentaren gjennom omtaler hus og hjem utenfor kongefamiliens slott som fredelige, for de får nok ikke sette sine føtter der med det første.