«Ingen grad av selvinnsikt»

Leopold von Ranke, den moderne historieforskningens far, mente at historikernes jobb er å beskrive hvordan det egentlig var. Prins Harry og hertuginne Meghan er ikke historikere, men likevel prøver de å beskrive hvordan det egentlig var da de trakk seg fra kongehuset. Fra deres side av saken, vel å nevne.

Det er lite nytt å hente fra deres egen gjenfortelling av hva som skjedde. «Sannheten», som de kaller det.

De tar opp saker vi alle har lest om de siste to årene, uten at det tillegges noe nytt annet enn at kongehusinteresserte kan sitere hertugparet på noe de selv har sagt.

Allerede før de tre første episodene var publisert hadde britiske medier klart å rive fra hverandre traileren, med henvisning til uriktig bruk av bilder og video.

Etter å ha sett episodene er mediene enda klarere i sin tale: Dette er ren og skjær løgn.

The Sun omtaler prins Harry som Harry the Nasty. The Daily Mail har en rekke artikler om alle avvikene i historiene som fortelles.

Fra før av har vi fått vite at hertugparet møttes på en blind date. Ifølge dokumentaren var det et godt planlagt stevnemøte etter uker med kommunikasjon.

En venn av hertuginnen har uttalt at Meghan var oppslukt i Diana, fyrstinnen av Wales, og ønsket å bli en «Diana 2.0», mens hertuginnen forteller selv at hun ikke visste noen ting om hva det ville si å være kongelig.

Prins Harry og hertuginne Meghan går til angrep på de britiske mediene. Mediene slår hardt tilbake, og nåde utvises ikke.

Ny dokumentar: Meghan brast i gråt

Det er noe ved paret som gjør at en får sympati og medfølelse for det de har gått gjennom.

Om dette er naivitet eller et tilfelle av at «siste taler har rett», kan ikke sies for sikkert.

Likevel får en inntrykket av litt for mye pretensiøs selvmedlidenhet oppi det hele.

Det er disse to som har opplevd en form for svik fra kongefamilien, pressen og folket.

Noen form for selvinnsikt får vi ikke se, annet enn at prins Harry innrømmer at det var naivt av han å tro at mediene ikke ville angripe Meghan før bryllupet.

Naivt er det, spesielt når han tidligere har snakket om hvordan tidligere kjærester har blitt hundset av mediene.

– Det er en krig mot Meghan

Prins Harry og hertuginne Meghan har igjen lagt seg selv ut for hugg, og de britiske mediene svinger gjerne øksen.

Gjenfortellingen vi nå har sett vil nok stå igjen som det minst kontroversielle etter neste ukes episoder.

Det legges opp til at det er de episodene som virkelig vil få det til å smelle.

Intet er nytt under solen, sies det, men et annet uttrykk er «ukrutt forgår ikke så lett».

Hertugparet forgår heller ikke så lett, men for monarkiets skyld får vi enda håpe det ikke eksploderer neste uke.

