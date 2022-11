«Infantino har alt å tjene på å splitte og herske»

Gianni Infantino gjør for tiden en enorm jobb for å blåse nytt liv i diskusjonen om hva som er galt med FIFA og om det finnes en vei ut av uføret. Det er en drøy uke siden det ble offentlig at han blir den eneste kandidaten ved vårens presidentvalg. Ikke at det var noen overraskelse.

Blant de som følger FIFA tett, har det vært opplest og vedtatt en god stund nå at Infantino kom til å få fire nye år som fotballens øverste leder.

FIFA-KRITISK: Mina Finstad Berg er TV 2s sportskommentator. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Etter at fristen for å stille til valg gikk ut, virker det som Infantino har latt alle hemninger fare. Han blir stadig mer kontroversiell i vår del av fotballverdenen, utan at det rokker nevneverdig ved maktbasen hans internasjonalt.

Infantino har den siste tiden stadig mer aktivt distansert seg fra Europa og UEFA. Det er en dårlig skjult hemmelighet at Infantino og UEFA-president Aleksander Čeferin ikke akkurat er perlevenner. Nå går FIFA-presidenten aktivt til angrep både på store europeiske fotballnasjoner og vesten generelt.

Selv om det skaper heftig debatt og mye sinne og frustrasjon her i Europa, er det sannsynligvis en gjennomtenkt og klok strategi for Infantino. Han har alt å tjene på å splitte og herske. Hans taler i det siste er skreddersydd for et helt annet publikum enn Lise Klaveness, Harry Kane og den danske fotballpresidenten.

Infantino har solid støtte fra de afrikanske, asiatiske og det nord- og mellomamerikanske fotballforbundene. Det er mer enn nok til å ha et soleklart flertall i FIFA.

FIFA praktiserer systemet ett land - én stemme. Alle medlemsland i FIFA har like mye de skulle ha sagt på FIFA-kongressen. Montserrat med sine 5000 innbyggere har like mye de skulle ha sagt som England med sine snaut 70 millioner innbyggere.

CONCACAF, det nord- og mellomamerikanske fotballforbundet, har 41 medlemsnasjoner. Dermed utgjør de en betydelig blokk stemmer på FIFA-kongressen. Her finner vi mange av verdens minste fotballnasjoner.

LILLEPUTT: CONMEBOL-president Alejandro Dominguez. Foto: JUAN MABROMATA

Til sammenligning har CONMEBOL, det sør-amerikanske fotballforbundet, kun ti medlemmer. CONMEBOL kan skilte med tre av de totalt åtte nasjonene som har vunnet VM, flere Ballon D’Or-vinnere og en rekke av tidenes største fotballstjerner.

Men på FIFA-kongressen er de en lilleputt.

Prinsippet om at alle medlemslands veie stemmer like tungt er for så vidt demokratisk, men det var også grunnlaget for at korrupsjonen har kunnet blomstre fritt i FIFA. En modell med representativt demokrati der antall registrerte fotballspillere spiller inn ville ha vært interessant, men er sannsynligvis umulig å få gjennomslag for.

Skal du endre FIFA-statuttene må du ha tre fjerdedels flertall på kongressen. Hvorfor i all verden skulle de mindre nasjonene være interessert i å gi fra seg makt til fordel for store fotballnasjoner som har helt andre interesser enn dem?

VISTE HVORDAN DET GJØRES: Sepp Blatter. Foto: FABRICE COFFRINI

Derfor er det ikke så viktig for Infantino hva fotballens tungvektere måtte mene om ham. Det viktigste er å ha flertall, og det har han med solid margin. Infantinos forgjenger Sepp Blatter var en mester i å utnytte de små nasjonenes makt i FIFA. Han reiste verden rundt for å møte fotballedere, og var flink til å dele ut FIFAs penger til alle gode og mindre gode formål han kunne komme over. Slik skaffet han seg venner, allierte og stemmer.

Nå går Infantino i hans fotspor, men han gjøre det på en mer sofistikert måte. Mye av hans popularitet handler om at han spiller på de helt reelle klasseskillene som finnes i den internasjonale fotballen. 40 % av lagene i VM kommer fra Europa, men over 70 % av spillerne spiller i europeiske klubber.

UEFA har mest penger, mest prestisje og mest ressurser. Pengegaloppen i fotballen gjør gapet mellom Europa og resten stadig større. Europeiske klubber støvsuger Afrika for talent og gjør enorme fremstøt for å vinne det asiatiske markedet.

Det er ikke rart at mange fotballforbund utenfor Europa og Sør-Amerika støttet forslaget om VM annethvert år. Med flere VM og flere nasjoner i VM økes sjansen for at flere nasjoner får oppleve et mesterskap, med alt det betyr av prestisje, penger og fotballutvikling.

De afrikanske fotballedernes lojalitet ligger hos sine egne klubber og spillere, ikke den europeiske kampkalenderen. På samme måte er det fullt forståelig at små fotballnasjoner i karibien støtter en president som lover dem økte utviklingsmidler.

Infantino spiller kynisk og strategisk på den europeiske dominansen og fotballens klasseskiller. Hvis de europeiske fotballederne skal kunne utfordre Infantino, må de ha troverdige svar på hva de vil gjøre for å utjevne forskjellene mellom Europa og resten. UEFA må være villig til å omfordele mer ressurser til andre deler av fotballverdenen.

Hvis de ikke gjør det, frykter jeg at Infantino får fortsette å splitte og herske fritt.