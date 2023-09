Ikke misbruk uniformen til valgkamp

Jeg leser med lett irritasjon at en av Sp's representanter i Bergen finner det for godt å stille opp med yrket sitt som grunnlag for å drive valgkamp for partiet. Om dette ikke var meningen, hadde det aldri vært nødvendig for helsefagarbeider Emma Mikkola å nevne at hun stiller som kandidat for Sp. Heller ikke hadde det vært nødvendig i valgkampen å misbruke sin stilling og uniform for å fremme kjøttindustrien.

Les også: Ta de grønne fingrene deres ut av de eldres mat

Innlegget bærer preg av at hun ikke har satt seg inn i hva plantebasert faktisk innebærer. Dessuten er det ikke bare den eldre delen av befolkningen som er sykehuspasienter. Selv har jeg erfart det motsatte som pasient, at det er vanskelig å være pasient og unngå det evinnelige kjøttet, fordi det er altfor lett tilgjengelig og lettvint å servere – selv etter at kostholdsråd har sagt det motsatte.

Vi får et generasjonsskifte hvor den generasjonen som blir eldst etter hvert, er langt mer erfaren og oppmerksom på at plantebasert er sunt og godt. Og selv om Mikkola skrev om sykehusmaten, føler jeg heller at hun mente å fremheve maten på sykehjem og eldresenter. Den generasjonen kommer til å bli overtallig der også, etter hvert. Kjøtt vil rett og slett bli mindre interessant, samme hva Sp forsøker å tviholde på.

Hva er så farlig med proteinrik, plantebasert, sunn mat? Er Mikkola redd for at pasientene skal bli fortere friske av å spise sunne, plantebaserte måltider? Eller bunner det i det samme argumentet som røykerne i deres trang til å velge selv om de vil forgifte seg: Retten til å selv velge hva man skal spise, er sterkere enn trangen til å leve sunt og vettig. At dyr får det bedre som en bonus, er jo velkjent at Sp ikke bryr seg stort om. Skal vi være ærlige og si at dette rett og slett er en valgkamp for å fiske kjøttglades stemmer, og kjøttprodusentenes?

Det er alltid merkelig å se en helsearbeider – uansett stilling – fornekte kostholdsrådene. Det gjelder tydeligvis ikke i Mikkolas yrke: å oppdatere seg på Helsedirektoratets anbefalinger og konklusjoner. Men det er jo forståelig, når en helsearbeider – helsefagarbeider denne gang – står for valg i Sp og går ut med sitt yrke for å fremme sitt parti.

Usmakelig – noe plantebasert slett ikke er. For husfredens skyld er det jo bra at laboratoriedyrket kjøtt, mer smakelig omtalt som kulturkjøtt, er i full fart på vei inn i systemet. Hva vil Mikkola ha som argument den dagen, mon tro …