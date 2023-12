Ikke bare å følge stjernene

Regjeringens representasjonsbolig var pyntet til jul. Og det var liten tvil om hva statsministeren ønsker seg aller mest. Han vil ha gode nyheter.



Følg stjernene, oppfordret Jonas Gahr Støre i en julehilsen til det norske folk den første adventsuka. På sin tradisjonelle jule-pressekonferanse nøyde Støre seg med å peke mot stjernene og love bedre tider neste år.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Espen Solli

Det er fristende for en hardt presset statsminister å love gode nyheter. Men han skal være uhyre forsiktig med å love noe han ikke er sikker på å holde.

– Rentetoppen er nådd, proklamerte statsministeren.

Tjaa... Det er vel ikke helt riktig. Omtrent samtidig som Støre utbasunerte gladnyheten, kom nyhetsmeldingen om at DNB er den første banken til å øke utlånsrenta på nyåret. Nesten som skjebnens ironi.

Norges Banks styringsrente har trolig nådd et foreløpig toppnivå, men rentetoppen for folk flest med stadig dyrere boliglån slår først inn et godt stykke ut i neste år.

– Prisveksten er på vei ned, lovte Støre.

Ja, det forventes reallønnsvekst neste år og de påfølgende årene. Det snur nå! Det var nesten så du kunne høre et ørlite lettelsens sukk etter hver gode nyhet.

PEKTE MOT STJERNENE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) Foto: Frode Sunde / TV 2

Det er mulig 2024 totalt sett ender med å bli bedre enn 2023 for folks privatøkonomi, men alt tyder på at starten på det nye året kommer til å bli verre. Og det finnes ingen garantier for at SSB og Norges Banks prognoser om reallønnsvekst slår til dette året heller. De har tatt feil før.

Under pressekonferansen slo det meg at Støres utfordringer på mange måter kan oppsummeres i løpet av årets første adventsuke. Den startet med at han fikk så øra flagret av en frivillig mat-utdeler fordi han sa at folk ikke trenger å «gå i matkø for å få mat i Norge, du kan gå til NAV for å få hjelp som er tilpasset».

Støre stilte seg uforstående til kritikken. Han måtte jo kunne informere om at Nav faktisk finnes for de som ikke har råd til å kjøpe mat. Han tok heller ikke oppfordringen om å stille seg opp i matkø en iskald desember-dag og prate med de som står der.

I stedet la han dagen etter ut en julehilsen til det norske folk, hvor han ønsket oss «en forventningsfull og fin adventstid» med blant annet «presangkjøp, presanglaging, konserter, frivillig arbeid, innkjøp, deling, ettertanke og omtanke». Han pakket den drøyt to minutter lange hilsenen inn i et budskap om at vi alle må følge stjernene, slik de hellige tre konger gjorde for to tusen år siden.

Jeg har ikke noe ønske om å karikere Støres julehilsen. Selv om det nok ikke er noen sammenheng mellom fattigdomskritikken og julehilsenen, var ikke timingen spesielt god.

Det var kanskje ikke det budskapet som skulle til for å gi håp til de 25 prosent av landets foreldre som i en Røde Kors-undersøkelse oppgir at de eller noen i familien har gått sulten til sengs, droppet måltider eller spist mindre på grunn av dårlig råd den siste tiden. Vi er i ferd med å se en ny type fattigdom, advarer forskere, som viser til at stadig flere mennesker i jobb og småbarnsfamilier sliter økonomisk.

Skal du lykkes som politisk leder, må du ha en troverdig beskrivelse av problemene i bunn, en fortelling som folk nikker gjenkjennende til.

Selv om regjeringen har rullet ut en rekke støtteordninger, imponerer ikke det velgerne. Det er SV som har tatt eierskap og henter ut velgergevinsten på økte sosiale ytelser, gratis SFO og økt studiestøtte. Ikke så rart, ettersom det er SV som har forhandlet frem dette i budsjettforhandlingene. Arbeiderpartiet har posisjonert seg slik at de på mange måter blir løpende etter sin egen politikk.

Skal Støre klare å lede landet med troverdighet blant befolkningen, må han å vise folk at han forstår den uroen mange kjenner på. Han har et lite handikap fordi han selv er født inn i en rik familie. Han har aldri kjent på den økonomiske utryggheten som stadig flere nå gjør.

Det diskvalifiserer han ikke fra å være statsminister.

Men nettopp derfor burde han kanskje tatt turen til matkøen en iskald desember-dag i stedet for å be oss følge stjernene.