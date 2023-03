Idrettspresidenten har mistet garderoben

Varslingssaken mot et styremedlem i Norges Idrettsforbund er lagt død. Etter måneder med advokater, omfattende rapporter og opprivende møter sitter man igjen med høye regninger, tynnslitt tillit og et ekstremt krevende samarbeidsklima.

En i utgangspunktet enkel varslingssak har fått vokse ut av alle fornuftige proporsjoner. I stedet for at saken raskt ble behandlet og lagt død, har den eskalert til en enorm verkebyll for styret og organisasjonen. Det kunne og burde ha vært unngått.

Etter det TV 2 erfarer, har denne saken bidratt til å gjøre skyttergravene dypere i et allerede splittet idrettsstyre. Berit Kjøll prøver å samle troppene, men alt tyder på at hun for alvor er i ferd med å miste garderoben.

I et styre der ikke alle stoler på hverandre kan selv små saker fort vokse seg uforholdsmessig store. I krevende og sensitive saker er man helt avhengig av gjensidig tillit for å kunne få til en ryddig og korrekt behandling.

Varslingsinstituttet er et ekstremt viktig sikkerhetsnett både i arbeidslivet og i organisasjonslivet. Nettopp derfor er vi helt avhengig av at folk har tillit til at varslingssaker behandles riktig.

Dette er spesielt viktig i varslingssaker der de involverte er i eller tett på styret. Alle må ha tillit til at saken behandles rettferdig og etter boka.

Mistanker om at varsler blir brukt som en del av et maktspill eller at de som behandler varselet har skjulte motiver er ren gift for en organisasjon.

Et tydelig bilde på hvor absurd hele denne saken har vært, er at styremedlemmene først i dag fikk tilgang på den 90 siders lange granskningsrapporten som advokat Erling Grimstad utarbeidet om varslingssaken.

Berit Kjøll og hennes presidentskap har hatt tilgang på denne rapporten i snart en måned. Styremedlemmene fikk først se den i dag tidlig, og fikk da i utgangspunktet halvannen time på seg til å pløye gjennom den. Det er oppskriften på en unødvendig dårlig og frustrerende prosess.

Advokat Fougner, som er leid inn for å håndtere saken, sa på dagens pressekonferanse at det var han som rådet Kjøll til å ikke sende fra seg rapporten. Det gir åpenbart grobunn for mistillit og spekulasjoner når presidentskapet har tilgang på store mengder informasjon som holdes skjult for resten av styret i nesten en måned. Det gir et ekstremt skeivt maktforhold internt i styret i en allerede krevende sak.

Det at ledelsen i idrettsforbundet løper rett til eksterne advokater når de får en vanskelig sak i fanget er også et faresignal.

Det er vel og bra at man er villig til å be om profesjonell hjelp for å sikre god behandling av vanskelige personalsaker og varslingssaker. Men dyre stjerneadvokater bør ikke uten videre ta over oppgavene til en demokratisk valgt ledelse i en demokratisk, medlemsbasert organisasjon.

Juridisk rådgivning kan være en god støttespiller i krevende saker, men bør verken bli en hvilepute for ledelsen eller et skjold man gjemmer seg bak. På dagens pressekonferanse så vi gjentatte ganger at idrettspresidenten sendte kritiske og vanskelige spørsmål videre til advokat Fougner. Det er svært uheldig.

Når det gjelder selve varslingssaken, fikk vi endelig en slags fasit i dag. Advokat Fougner konkluderer med at det hele bygger på en misforståelse og at saken har fått et større omfang enn den burde.

Norges idrettsforbund har med andre ord brukt drøyt tre måneder, over en million kroner og utallige arbeidstimer på en sak som burde ha vært løst på Kjølls kontor allerede før jul. I et idrettsstyre med større tillit internt, ville saken sannsynligvis ha blitt avsluttet langt tidligere og med et langt lavere konfliktnivå.