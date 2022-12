«I dag settes forholdet vårt på prøve»

Fotball førte oss sammen for snart ti år siden. Nå har vi et problem.

Forrige torsdag ble en rar kveld hjemme hos meg.

Det startet med full jubel i 18-tiden. Marokko gikk videre fra gruppespillet i et VM for første gang på 36 år – attpåtil som gruppevinner. Det var en opptur for denne husstanden som blant annet består av én fyr med marokkansk bakgrunn.

Christina Paulos Syversen er reporter i Sporten i TV2. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Senkampen den kvelden var viktig for den andre halvdelen – hun med spanske gener.

Men Spania og Luis Enrique gjorde ikke som jeg ville. De gikk videre, ja, men tap mot Japan betydde jo andreplass i gruppa.

Og da ble det Marokko i åttedelsfinalen.

Det er vel ikke lov å banne på trykk i TV 2, men her kunne jeg tenkt meg å skrive et banneord.

Siden vi møttes for snart ti år siden, har «landslagene våre» – i mangel på et norsk landslag i mesterskap – vært viktige hvert fjerde år. Samboeren og jeg heier på Spania og på Marokko. Vi er enige om det. Nå er vi plutselig ikke enige lenger. Og vi er ikke de eneste.

For det er ikke bare hjemme hos oss på Oslos østkant at denne kampen treffer nært.

Nabonasjonene Spania og Marokko skilles på mange måter av Middelhavet og Gibraltarstredet – bortsett fra to spanske byer: de spanske eksklavene Ceuta og Melilla ligger på den marokkanske nordkysten, byer Marokko ikke anerkjenner som spanske.

Men det er et nært forhold likevel. I Spania bor og jobber det nærmere 900.000 marokkanere og enda flere der har bakgrunn fra landet.

To av spillerne i Marokkos VM-tropp er født i Spania:

Achraf Hakimi i Madrid, hvor han ble fostret opp i Real Madrids ungdomsavdeling.

Munir Mohand Mohamedi i Melilla og han har over ti år bak seg nå i det spanske seriesystemet.

En annen spiller, Abdessamad Ezzalzoulili (best kjent som Ez Abde), har bodd i Spania siden han var syv år gammel og har gått gradene i Hércules og Barcelona. I tillegg har en rekke andre marokkanske spillere markert seg i spansk fotball gjennom årene.

Da er det kanskje ikke så rart at spansk fotball og LaLiga har en status i Marokko som vi kan sammenligne med den engelsk fotball har her i Norge. Det florerer av Barcelona- og Real Madrid-drakter i gatene i de fleste marokkanske byer.

Spanjoler unner sine marokkanske venner suksess og deler nå gleden over deres første avansement fra gruppespillet siden 1986. Marokkanere i Spania heier på landslaget når de er i aksjon.

Nå må de velge. Den situasjonen har de knapt vært borti tidligere.

Landslagene har faktisk kun møttes tre ganger før: I 1961 vant Spania 4-2 sammenlagt i en playoff til 62-VM med 3-2-seier i Casablanca og 1-0 i returmøtet hjemme i Madrid.

Deretter skulle det ta 57 før det neste møtet: I gruppespillet i Russland-VM i 2018.

Achraf Hakimi og Sergio Ramos kjenner hverandre godt fra tiden i Real Madrid. Her er de etter 2-2-kampen i Russland-VM i 2018. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Vi slet litt da også, samboeren min og jeg. Han mener fremdeles at Iago Aspas’ utligning i 90+2 aldri burde kommet fordi «corneren ble tatt fra feil side».

Den gangen var det «bare» en gruppespillkamp. Nå er det vinn eller forsvinn.

«Tenk om vi slår dere, da. Det hadde jo vært helt sjukt kult», sa samboeren på vei til postkassa her om dagen.

Jeg var ikke helt enig i det, kan du si.

For han gleder seg noe så voldsomt til denne kampen (sitat: «Det blir heftig fett!»), mens jeg sitter med en slags klump i magen.

Jeg er livredd. Det er en følelse av at jeg har alt å tape.

Meg og samboeren. Foto: Privat

Det er lite som påvirker meg og humøret mitt mer enn det spanske landslagets prestasjoner og resultater. 11. juli 2010 er et av de vakreste øyeblikkene i livet mitt. Andrés Iniesta sørget for at tårene rant i pur lykkerus.

På lik linje som det koker innvendig hver gang jeg tenker på den egyptiske dommeren fra VM-kvartfinalen mot Sør-Korea i 2002 (den var jo aldri ute!), Robin van Persies heading i 2014 eller straffekonkurransen mot Russland for fire år siden.

Og nå vil samboeren min at jeg skal oppleve det igjen? Helt seriøst.

Jada, det hadde vært kjempegøy for ham hvis Marokko skulle avansere og være Afrika og den arabiske verdens VM-håp videre. Men det blåser jeg i.

Så i dag får vårt forhold testet seg ordentlig her hjemme i sofaen.

Og samboeren har planen klar hvis det utenkelige skulle skje: I samtlige juleselskaper skal han ha på seg landslagsdrakta si.

Ja, ja. Det var hyggelig så lenge det varte.

Marokko - Spania ser du klokken 16.00 på NRK.